«Реал» выделит 70 млн евро на покупку Обамеянга

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Испания. Кубок
  • Кипр. Первый Дивизион
Англия. Кубок 2017/2018, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити Фонбет 1.25 5.8 11.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 1.42 4.2 7.9
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес Фонбет 1.28 5.35 11
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион Фонбет 3.25 3.35 2.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон Фонбет 1.07 12.5 23
  • Главные новости
  • Все новости
08:50
Зе Луиш близок к переезду в английскую Премьер-Лигу7
08:38
Хавбек «Локомотива» понадобился китайскому «Цзянсу Сунин»3
07:43
«Спартак» – 4-й в Европе по приросту посещаемости в сезоне-2016/1718
00:53
«Монако» ушел от поражения в матче с «Ниццей»9
23:18
Футболисты «Реала» проваливают гонку за «Золотой бутсой»39
09:12
Венгер заблокировал аренду Уэлбека в турецкий клуб0
09:04
Игрок «Ливерпуля» может отправиться за решётку за избиение подруги0
08:24
На стадионе «Зенита» начали процесс замены газона4
08:13
Хамес: «„Реал“ выбьет ПСЖ из Лиги чемпионов»4
07:58
Мойес: «Ничего не знаю об интересе „Челси“ к Кэрроллу, но я не хочу, чтобы он уходил»1
07:20
Мартин О'Нил согласовал контракт с Федерацией футбола Ирландии1
07:02
«Ливерпуль» включился в борьбу за Малкома3
06:37
Матерацци: «Я играл вместе с Коутиньо, когда ему было 15. Он большой талант»0
06:13
«Челси» опережает «Ювентус» и «Ливерпуль» в гонке за Эмерсона0
05:42
Божович: «Новосельцев бы нас усилил, а Беляеву в „Зените“ сейчас было бы очень сложно»6
05:20
«Наполи» заинтересовался Миньоле1
04:59
Пато: «До ЧМ ещё много времени. Буду очень рад вернуться в сборную Бразилии»6
04:43
«Арсенал» предложил Уилширу новый контракт с понижением зарплаты2
04:09
Божович: «Я бы хотел видеть Дзюбу в „Арсенале“, готов вывести его на прежний уровень»10
03:44
Промес: «Я – не весь „Спартак“. Может, ещё кому-то что-то сделать, раз у меня не выходит?»9
03:30
Российский чемпионат на шестом месте в Европе по уровню зарплат игроков10
02:59
Божович: «Лучший нападающий РФПЛ на данный момент – это Кокорин»3
02:22
Промес: «Почему бы „Спартаку“ не победить в Лиге Европы? Давайте сделаем это!»12
02:02
Отец Гиггза: «Я стыжусь своего сына, не могу даже заставить себя называть его имя»21
01:41
Дзюба опубликовал в Инстаграме пост со стихотворением «Непокорённый»20

«Реал» выделит 70 млн евро на покупку Обамеянга

вчера, 23:54

Президент «Реала» Флорентино Перес готов проявить решительность во время этого трансферного окна. По слухам, он намерен решить проблемы команды с забитыми мячами подписанием форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, габонец сообщил руководству «шмелей» о своем намерении покинуть клуб, а ранее неоднократно признавался в том, что мечтает играть в «Реале».

При этом в «Реал» также сватают нападающего «Интера» Мауро Икарди, однако трансфер аргентинца обойдется «сливочным» в сумму не менее 110 млн евро, в то время как Обамеянга можно подписать за 70 млн евро. Сэкономленные средства Перес планирует в будущем направить на покупку своей главной трансферной цели - форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Венгер заблокировал аренду Уэлбека в турецкий клуб
Сегодня, 09:12 0
«Ливерпуль» включился в борьбу за Малкома
Сегодня, 07:02 3
«Челси» опережает «Ювентус» и «Ливерпуль» в гонке за Эмерсона
Сегодня, 06:13 0
«Наполи» заинтересовался Миньоле
Сегодня, 05:20 1
В «Вест Хэме» хотят получить Батшуайи в обмен на Кэрролла
Сегодня, 01:00 1
«РБ Лейпциг» нашёл замену Кейта в «Хоффенхайме»
Сегодня, 00:45 1
Обсудить
Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 06:51
Даром не нужен, лучше Моратку вернуть.))))
dankoff1986
dankoff1986
сегодня в 06:09
Забирайте за 70, у нас Морату назад,а Обомеянга отдайте нам
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 03:40
Поздно!
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 03:33
Почти 29 летний игрок, лучшее, из качеств которого скорость, нет, спасибо!
FERIS
FERIS
сегодня в 00:57
Да уже купите кого нибудь,а то только слухи распускают.
NOVA
NOVA
сегодня в 00:46
а почему бы и не!!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:23
Купите сразу Зенит и будет вам счастье !
борька
борька
сегодня в 00:13
Свершилось
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100