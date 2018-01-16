«Реал» выделит 70 млн евро на покупку Обамеянга

Президент «Реала» Флорентино Перес готов проявить решительность во время этого трансферного окна. По слухам, он намерен решить проблемы команды с забитыми мячами подписанием форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, габонец сообщил руководству «шмелей» о своем намерении покинуть клуб, а ранее неоднократно признавался в том, что мечтает играть в «Реале».

При этом в «Реал» также сватают нападающего «Интера» Мауро Икарди, однако трансфер аргентинца обойдется «сливочным» в сумму не менее 110 млн евро, в то время как Обамеянга можно подписать за 70 млн евро. Сэкономленные средства Перес планирует в будущем направить на покупку своей главной трансферной цели - форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.