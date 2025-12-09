«Атлетик» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Атлетик» – «ПСЖ», который состоится 10 декабря 2025 года.
«Атлетик»
«Атлетик» Бильбао идет на 29 месте и набрал всего четыре очка в пяти турах Лиги чемпионов. Такой результат нельзя назвать даже удовлетворительным, так как команде нужно выигрывать оставшиеся встречи, чтобы попасть в плей-офф, а именно в топ-24. В домашней игре с мотивированным «ПСЖ» хозяевам будет непросто, но они попробуют добыть приятный и неожиданный для многих результат.
6 декабря «Атлетик» минимально обыграл на своем поле «Атлетико» (1:0), а третьего числа без шансов на своем поле уступил «Реалу» (0:3).
«ПСЖ»
«ПСЖ» уверенно себя чувствует во всех турнирах и лидирует в Лиге 1, а в Лиге чемпионов находится в топ-8. Тем не менее, коллективу очень рано расслабляться, и чтобы гарантировать себе прямую путевку в 1/8 финала, гостям нужно набирать очки. Чемпиону Европы и Франции придется постараться, чтобы выиграть эту игру, хотя букмекеры отдают больше преимущество парижанам.
6 декабря «ПСЖ» разгромил на своем поле «Ренн» (5:0), а 29 ноября на выезде уступил «Монако» (0:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Атлетик» – 5.1
- Ничья – 3.95
- Победит «ПСЖ» – 1.65
Статистика
- «Атлетик» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «ПСЖ» выиграл шесть из десяти выездных поединков во всех турнирах за последнее время
- Команды обменялись домашними победами в двух последних встречах между собой более 14 лет назад
Прогноз
Поставить, на победу «ПСЖ», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что «ПСЖ» на данном отрезке гораздо сильнее и стабильнее своего соперника и докажет это на поле в выездной игре с «Атлетик» Бильбао.