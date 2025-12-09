«Байер» – «Ньюкасл Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1765313177

вчера, 23:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Байер» – «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 10 декабря 2025 года.

«Байер»

«Байер» устроил для своих болельщиков эмоциональные качели и после важной победы в Лиге чемпионов уступил одному из аутсайдеров Бундеслиги. На данный момент «фармацевты» в своем активе имеют восемь очков и постараются добиться победы над соперником из АПЛ , что определенно позволит подняться на несколько мест вперед и чувствовать себя уверенно в завершительных турах.

6 декабря «Байер» неожиданно проиграл на выезде «Аугсбургу» (0:2), а второго числа одолел «Боруссию» Дортмунд (1:0).

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» набрали девять очков за пять туров и вполне могут быть довольны своим положением. Вряд ли команде с севера Англии удастся пробиться в топ-8, но на топ-24 у коллектива есть все шансы. В игре на выезде с «Байером» все будет зависеть от старта игры, и кто первым забьет, ведь сценарий может закрутиться совершенно по-разному, но в любом случае будет интересным.

6 декабря «Ньюкасл Юнайтед» обыграл на своем поле «Бёрнли» (2:1), а второго числа поделил очки с «Тоттенхэмом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Байер» – 3

Ничья – 3.7

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.3

Статистика

«Байер» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл четыре из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах

В двух последних матчах между клубами за историю противостояний был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Байера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3. Предполагаем, что «Байер» на своем поле справится с «сороками», которые в последнее время на выезде показывают далекие от идеальных результаты.