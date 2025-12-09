Чемпионат мира 2026: самый долгий путь к мундиалю и другие рекорды отборочных матчей. И без Австралии никак

1765265615

26 и 31 марта 2026 года состоятся заключительные 12 матчей отборочного турнира к предстоящему ЧМ -2026. И мы узнаем ещё 6 команд, которые примут участие в мундиале.

Уже проведена жеребьёвка финальной части этого розыгрыша Кубка мира. Всего проведено как минимум 880 матчей квалификации.

Почему так неопределённо? Точно можно сказать, что сыграно 880 матчей. Ещё в 9 матчах победа со счётом 3:0 присуждена одной из команд. Но, например, один из этих 9 матчей был действительно сыгран. Но потом победа была присуждена второй команде, так как в первом коллективе в игре принимал участие футболист, не имевший право на это.

В случае аннулирования результата сыгранных матчей в зачёт принимается только окончательный вердикт — либо победа присуждена кому-то, либо матч вообще отменён.

В Африканской зоне одна команда вообще снялась с турнира до его начала (побоялись, что в первых же гостевых матчах футболисты не вернутся на родину). А команду Конго по ходу турнира отстранила ФИФА , потом вернула. Этой Конго засчитано 3 поражения, причём 2 из них из-за отстранения, а ещё одно за отказ играть домашний матч в Конго ДР, соседней стране, так как их собственный стадион не соответствовал.

И ещё команде КНДР засчитано домашнее поражения с Японией — корейцы отказались впускать японцев в страну из-за опасения привоза некого вируса из Японии. Ну, и политический момент, конечно же, — США ограничило поездки на Кубу со своей территории, поэтому игроки Каймановых островов не смогли прибыть на матч на Кубу. Вот и премия мира, пусть и выдуманная ФИФА , — как раз в тему. А ведь 3 днями ранее сборная Каймановых островов одержала свою первую победу в истории Кубка мира. Обломали.

В целом, порядок цифр проведённых матчей квалификации по всем конфедерациям прошедшего отборочного турнира вы представляете.

А сколько всего за всю историю Кубка мира было сыграно отборочных матчей? О самом первом в истории отборочном матче ЧМ я рассказывал три года назад, вот эта статья.

Без учёта всяких отменённых матчей и присуждённых побед — с 11 июня 1934 по 18 ноября 2025 г. зафиксировано более 9 тысяч квалификационных матчей, точнее — 9010, ещё около 80 могли быть сыграны.

Это только в последнее время число отборочных матчей сильно возросло. Например, с отбора к ЧМ -34 за 40 лет (включая отбор к ЧМ -74) было чуть более 800 матчей всего, это 9 розыгрышей Кубка мира подряд.

Впервые более 100 отборочных матчей за цикл было сыграно в квалификации к ЧМ -66. К турниру 1994 г. в США подошли почти вплотную к цифре 500, но не перешли. Потом всё прирастало.

В 1998 на турнире во Франции стало 32 команды в финальной части. И так было 7 турниров подряд до 2022 года включительно. Если к ЧМ -98 провели 643 матча отбора, то в 2022 таких игр было уже 865.

31 марта 2026 г. в Мексике один из решающих матчей в борьбе за путёвку на мундиаль сыграет сборная Ирака. Соперник иракцев определится 26 марта в противостоянии между Боливией и Суринамом.

Так вот, для сборной Ирака это будет уже 21-й матч квалификации в этом розыгрыше. Да, вот такой долгий путь у азиатских команд в число лучших команд мира.

Но это не рекордный показатель — как оказалось! И это совсем не первый случай, когда одной из команд пришлось сыграть 20 и более квалификационных матчей в одном розыгрыше Кубка мира.

Предлагаю ознакомиться со всеми подобными случаями в истории Кубка мира:

Годы Команда Матчей

в конфедерации Матчей между

конфедерациями Путёвка на ЧМ Матчей на ЧМ 2002 Уругвай 18 2 + 3 2006 Уругвай 18 2 - 2010 Уругвай 18 2 + 7, играли за 3-е место 2010 Коста-Рика 18 2 - 2014 Иордания 18 2 - 2018 Сирия 20 - - 2018 Австралия 20 2 + 3 2018 Перу 18 2 - 2022 Австралия 19 1 + 4, играли в 1/8 финала 2022 Канада 20 - + 3 2026 Индонезия 20 - - 2026 Ирак 20 1 ? 2026 Боливия 18 1 или 2 ? ?

Как видите, случай с Ираком — это уже 12-й. А возможен и 13-й, если Боливия 26 марта 2026 г. выиграет у Суринама и тогда сыграет против Ирака.

Нетрудно увидеть, что самый продолжительный путь в квалификации проделала сборная Австралии: чтобы попасть на ЧМ -2010 они сыграли в 22 матчах! Это пока рекорд. Но кто его знает, какие новации будут в дальнейшем в отборах…

Обратите также внимание на результат сборной Уругвая в Кубке мира 2010 года — целых 27 матчей от начала квалификации до четвёрки лучших команд мира. Это самый долгий путь в топ-4. А Коста-Рика как раз была соперником Уругвая в межконтинентальном плей-офф.

Да, сложен путь азиатских команд, в несколько стадий. Не забываем, что Австралия с 2006 г. входит в Азиатскую конфедерацию футбола, а не в Океанию, как ранее. У южноамериканских команд всё прозрачно — играй и играй, по 16 или по 18 матчей за цикл у всех.

Кстати говоря, наибольшее количество отборочных матчей за всю историю сыграла как раз сборная, которая лишь раз появилась в списке в нашей таблице.

Кроме азиатской зоны есть ещё и зона КОНКАКАФ , где также довольно многоступенчатая система квалификации. Вот Канада к ЧМ -2022 прошла как раз все стадии отбора, начиная с предварительных матчей самых низкорейтинговых команд.

Сборная Индонезии в отборе к ЧМ -2026 также начала с самой слабой группы команд. А закончила в числе 12 лучших команд Азии. Свои 6 последних матча в этом отборочном цикле (все в 2025 г.) сборная Индонезии проводила под руководством знаменитого Патрика Клюйверта. В топ-12 команд континента они попали (должны были в топ-9), и главную задачу не выполнили — на ЧМ не пробились. От AFC 8 прямых путёвок и плюс межконтинентальный плей-офф.

Но не Уругвай или Австралия в передовиках по общему числу отборочных матчей.

Подсчитывать общее количество отборочных матчей непросто, даже с помощью компьютера. Есть в сети один англоязычный сайт википедии, где приведена сводная таблица по всем командам с количеством матчей, с выигрышами, ничьими, забитыми –пропущенными. Но что-то там не очень точные цифири.

По моим данным, сборная Коста-Рики сыграла на сегодня 196 квалификационных матчей. У Уругвая и Парагвая таких игр ровно по 190. У Мексики 189 (единственная цифирь совпадает с сайтом вики). Почти у всех сборных из Южной Америки за 180 матчей или близко к этому. Но это не касается Бразилии (144) и Аргентины (171). Ну, у них титулов хватает, раньше вообще в отборах не участвовали.

Вряд ли хоть одна европейская команда имеет близкие показатели к лидерам в этом зачёте. У европейцев результаты в районе Бразилии, плюс-минус.

Что вы от них хотите, когда в Европе команды играли от 4 до 6 отборочных матчей в одном цикле десятилетиями.

Самый первый отборочный цикл к ЧМ -34 — европейские команды играли от силы 1 или 2 матча, чтобы отобраться.

А вот Мексика уже тогда сыграла 6 матчей и выиграла отбор. И приехала в Италию для участия в мундиале. Но тут толстосумы из США решили тоже поучаствовать (ранее не было у них такого желания), договорились, и уже в Италии сборная США выиграла у Мексики придуманный отборочный матч. И Мексика поехала по Европе, подзаработать денег на обратный рейс, сыграв 7 матчей отбора. А сборная США сыграла на ЧМ -34, правда, один матч.

И на последующих ЧМ Мексика играла по многу отборочных матчей, то 6, а то и 8, как к ЧМ -62.

Отбор европейских команд в последнее время был более или менее солидным — кому по 8, а кому и по 10 матчей приходилось играть в группах. Плюс некоторые потом и в европейских стыках участвовали. Всё-таки 10 матчей — это не мало.

А вот к ЧМ -2026 самым рейтинговым сборным Европы решили сделать послабление — создали стандартные группы из 4 команд. Всего 6 матчей в сентябре — ноябре 2025 г. и Германия, Испания, Франция и Португалия уже с путёвками на мундиаль. Под эту волну попали и Шотландия со Швейцарией.

А чемпионы мира из Аргентины пусть ещё докажут, что достойны сыграть на мундиале — аж 18 матчей отпыхтели в отборе с 2023 по 2025 годы. У каждой конфедерации свои взгляды на трудности бытия.

А судьи кто?

Если много матчей, то и для судей растёт количество этих самых матчей. Давайте посмотрим на некоторые параметры для рефери.

В закончившемся (в основном) цикле отборочных матчей к ЧМ -2026 некоторые рефери добрались до рекордных значений по количеству проведённых ими отборочных матчей.

До отбора к ЧМ -2026 абсолютными лидерами по квалификационным матчам были довольно известные рефери.

Карлос Батрес из Гватемалы свой первый матч квалификации ЧМ провёл ещё в 1996 г., матч Панама — Гватемала. В том цикле это был его единственный матч.

В отборе к ЧМ -2002 он реферировал уже в 7 матчах, в том числе один в азиатской зоне, игра Бахрейн — Иран в октябре 2001. И его выбрали для работы на самом мундиале.

Карлос Батрес судил два матча: в группе Дания — Сенегал, и в 1/8 финала Германия — Парагвай. В тех двух матчах Батрес выдал 11 предупреждений, двоих удалил с поля и назначил один пенальти. Безапелляционный был реф.

В отборе к ЧМ -2006 Батрес провёл 8 матчей. Но на мундиаль в Германию его не пригласили.

В следующем цикле гватемалец назначался судить уже в 9 матчах отбора, и вновь попал обслуживать матчи финальной части, в ЮАР .

На ЧМ -2010 Батрес судил в 3 матчах, в том числе четвертьфинал Парагвай — Испания. В тех 3 матчах Батрес показал 12 жёлтых, один раз удалил (за две жёлтые) и трижды назначал пенальти. В своей тарелке он был всегда.

За 25 отборочных матчей Батрес выписал 110 «горчичников», 19 раз удалял с поля, а пенальти назначил всего-то 2 раза.

По жёлтым карточкам в отборочных матчах он и по сей день один из самых «плодовитых». Но не самый. А вот по удалениям — к нему и близко никто не подошёл.

Вот Карлос Батрес перед вами:

Итак, Карлос Батрес (Гватемала) судил в 25 отборочных матчах.

Конкуренцию ему составлял колумбиец Оскар Руис. Не смотря на то, что Руис был моложе на пару лет, но начал судить отборочные матчи мундиалей без раскачки. В цикле ЧМ -98 — у него 4 матча, причём 2 игры в зоне КОНКАКАФ , а не в своей КОНМЕБОЛ .

К ЧМ -2002 Руис свистел в 5 матчах, теперь не только в КОНКАКАФ , но и в азиатской зоне. И привлечён был к работе на мундиле 2002 года.

На самом турнире у него 3 матча: в группах Турция — Китай и Юж.Корея — Польша, плюс игра в четвертьфинале Сенегал — Турция. Именно в том четвертьфинале был забит последний в истории Кубка мира «золотой гол» в овертайме.

В 3 матчах на мундиале Руис показал 14 жёлтых карточек и удалил одного игрока. По-божески.

В следующем цикле Руис отсудил в 8 матчах отбора, в том числе и межконтинентальный плей-офф Бахрейн — Тринидад и Тобаго.

На ЧМ -2006 в Германии Руис провёл один матч Нидерланды — Кот-Д'Ивуар, выписал 7 «горчичников» и… Нет, отдыхать некогда было. Он в 3 матчах был резервным арбитром или правильно говорить — был 4-м официалом в матче.

К ЧМ -2010 Руис отсудил в 7 матчах отбора и вновь работал на самом мундиале в ЮАР .

Два матча в группах у него на счету на ЧМ -2010: Франция — Южная Африка и Нигерия — Греция. Всего-то 5 жёлтых, но 2 удаления.

В проведённых 24 отборочных матчах колумбиец Руис показал 118 жёлтых карточек — вот настоящий лидер в «жёлтом» зачёте! Да, кстати, — в одном из 24 матчей он не вынес ни одного предупреждения. Невероятно. Впрочем, и у гватемальца Батреса найдётся один такой отборочный матч.

Что касается удалений и пенальти в 24 матчах Руиса, то он не свирепствовал особо — всего 2 удаления и пяток пенальти.

Оскар Руис из Колумбии:

На ЧМ -2010 гватемальцу Батресу было 42 года, а колумбийцу Руису 40 лет.

А теперь перенесёмся на другой континент, в Азиатскую зону.

На начало отборочного цикла ЧМ -2026 на счету рефери Адхама Махадмеха (Adham Makhadmeh) из Иордании было только 16 матчей в циклах 2018 (7) и 2022 (9) годов. 37-летний реф стал активно привлекаться к матчам квалификации в Азиатской зоне с марта 2024. И провёл в общей сложности 9 матчей к ноябрю 2025. В итоге у него как раз 25 матчей. Как и у лидера в этой номинации гватемальца Батреса.

Только вот иорданец Махадмех не привлекался ещё ни разу к работе на самих мундиалях, ни в качестве 4-го официала, ни в бригаду VAR .

Не забываем, что впервые сборная Иордании вышла в финальную часть ЧМ . Почему бы и иорданскому рефери впервые не поработать на турнире летом 2026?

Знакомьтесь, Адхам Махадмех из Иордании:

По карточкам у Махадмеха вполне спокойные цифры: всего 46 предупреждений в 25 матчах, 2 удаления и 5 пенальти (3 из них не реализованы — но это уже вопрос не к арбитру).

Даже 17 матчей в своём активе в отборочных турнирах к ЧМ -2018 и 2022 было у рефери из Омана Ахмеда Аль-Кафа. 40-летний Аль-Каф начал очередную отборочную кампанию уже в ноябре 2023 года.

К 10 октября 2024 у него в активе было уже 5 матчей квалификации ЧМ -2026. А вот 6-й матч стал для него и последним. В тот день играли Бахрейн и Индонезия.

Подопечные Патрика Клюйверта в гостях сначала пропустили, в конце первого тайма счёт уравняли, а во втором и вовсе вышли вперёд.

По истечению компенсированного времени (плюс 6 минут) реф игру не остановил. И хозяева на 90+9 минуте сравняли счёт. Сразу же матч был остановлен. Индонезийцы подали протест.

Протест приняли, счёт матча оставили без изменения, благо это не повлияло на распределение мест — Индонезия вышла в дополнительный этап.

Арбитра, кажется, отстранили сами азиаты до конца отборочного цикла.

Но он не перестал быть арбитром ФИФА . Аль-Каф был выбран в числе 16 арбитров для обслуживания чемпионата мира для игроков до 20 лет в октябре 2025 в Чили. Правда, Аль-Каф так и не судил ни одного матча из-за травмы.

Так что и Аль-Каф из Омана вполне может оказаться на ЧМ -2026 летом:

У Ахмеда Аль-Кафа накопилось 23 отборочных матча.

Рефери из Катара Абдулрахмана Аль-Джассима, которому 38 лет, также вполне можем увидеть на предстоящем мундиале. У него в активе 21 отборочный матч.

Правда, один матч придётся изъять из реестра. В отборе к ЧМ -2022 он отсудил матч между двумя корейскими сборными, между КНДР и Юж.Кореей. Но потом КНДР снялись с турнира, и все их проведённые матчи в том розыгрыше были аннулированы.

Абдулрахман Аль-Джассим отсудил 5 матчей квалификации к ЧМ -2018, 9 к ЧМ -2010 (без учёта корейского матча) и 6 в прошедшем цикле. Гроссмейстерский рубеж в 20 матчей пройден.

Да ведь и на мундиале он уже работал. В 2018 в России он в 2 матчах был резервным арбитром (4-м официалом) и в 3 матчах работал в бригаде VAR .

Очень вероятно, что этот катарец будет привлечён к работе на ЧМ -2026 летом.

Знакомтесь, Абдулрахман Аль-Джассим из Катара:

Осталось рассказать вам об ещё одном азиате. Но с ним не всё так просто.

Алиреза Фагани родился в Иране. И судил матчи, представляя Иран, на 2 предыдущих мундиалях.

На ЧМ -2018 в России Фагани судил 2 матча в группах: Германия — Мексика и Сербия — Бразилия. Работал в поле он и в матче 1/8 финала Франция — Аргентина. В итоге ему было поручено реферировать матч за 3-е место Бельгия — Англия.

До матчей в России иранец Фагани отсудил в 11 матчах отбора с сентября 2011 по октябрь 2017 года в двух отборочных циклах.

В ноябре 2019 Фагани провёл единственный матч в отборе к ЧМ -2022. Дело в том, что в сентябре того года иранец вместе с семьёй перебрался на постоянное место жительства в Австралию (в Брисбен).

А с 2023 года он официально представляет уже Австралию, а не Иран. Хотя конфедерация осталась та же — Азиатская. Напомню, что Австралия с 2006 года перешла из зоны Океании под юрисдикцию Азиатской конфедерации.

Малое количество именно отборочных матчей к ЧМ -2022 не помешало привлечь этого опытного арбитра к матчам ЧМ -22 в Катаре.

Там Фагани провёл 2 матча в группах: Португалия — Уругвай и вновь Сербия — Бразилия.

В прошедшем отборочном цикле Алиреза Фагани провёл 7 матчей. На его счету 19 матчей квалификации в сумме. Понимаем, что будь он задействован по полной в отборе к ЧМ -2022, то сегодня был бы в лидерах. Но не в этом суть.

Летом 2025 на Клубном чемпионате мира 47-летний Алиреза Фагани был задействован и в матче открытия Аль-Ахли — Интер Майами, и в финале между Челси и ПСЖ . А также провёл ещё два знаковых матча: Бавария — Бока-Хуниорс и четвертьфинал Палмейрас— Челси.

А знаете, кто входил в бригаду новоявленного австралийца Фагани?

Одним из лайнсменов у Фагани был уже обжившийся в Австралии (с 2004 года) россиянин Антон Щетинин. И коренной австралиец Эшли Бичам.

Эта интернациональная пара лайнсменов работала на ЧМ -2022 в Катаре на матче Мексика — Польша. Тогда в поле был австралиец Крис Бит.

Антон Щетинин на том мундиале работал дважды в бригаде VAR (на офсайдах), трижды был резервным в бригаде VAR . Эшли Бичам также привлекался на те же роли.

В октябре 2025 Азиатская конфедерация вручила австралийской бригаде арбитров во главе с Фагани специальный приз 2025 года за «Выдающиеся выступления, включая судейство на открытии и финале Клубного чемпионата мира по футболу FIFA 2025».

Алиреза Фагани 21 марта 2026 года исполнится 48 лет.

В 21 веке на последних 6 турнирах Кубка мира в поле на матчах работало 8 рефери в возрасте старше 45 лет. Но практически всем им было полных 45 лет. И лишь одному было 47 лет — итальянскому рефери Даниэлю Орсато в ходе самого мундиаля исполнилось 47.

ФИФА сняла строгий возрастной ценз для арбитров (было одно время 45 лет максимум). Квалификация, опыт и хорошая физическая форма — вот главные критерии для арбитра.

Так что ждём представителей далёкой Австралии на мундиале 2026. В уме держим, что один из них наш.

Алиреза Фагани:

И вся австралийская бригада арбитров: