Чемпионат мира 2026: самый долгий путь к мундиалю и другие рекорды отборочных матчей. И без Австралии никак

26 и 31 марта 2026 года состоятся заключительные 12 матчей отборочного турнира к предстоящему ЧМ-2026. И мы узнаем ещё 6 команд, которые примут участие в мундиале.
Уже проведена жеребьёвка финальной части этого розыгрыша Кубка мира. Всего проведено как минимум 880 матчей квалификации.
Почему так неопределённо? Точно можно сказать, что сыграно 880 матчей. Ещё в 9 матчах победа со счётом 3:0 присуждена одной из команд. Но, например, один из этих 9 матчей был действительно сыгран. Но потом победа была присуждена второй команде, так как в первом коллективе в игре принимал участие футболист, не имевший право на это.
В случае аннулирования результата сыгранных матчей в зачёт принимается только окончательный вердикт — либо победа присуждена кому-то, либо матч вообще отменён.
В Африканской зоне одна команда вообще снялась с турнира до его начала (побоялись, что в первых же гостевых матчах футболисты не вернутся на родину). А команду Конго по ходу турнира отстранила ФИФА, потом вернула. Этой Конго засчитано 3 поражения, причём 2 из них из-за отстранения, а ещё одно за отказ играть домашний матч в Конго ДР, соседней стране, так как их собственный стадион не соответствовал.
И ещё команде КНДР засчитано домашнее поражения с Японией — корейцы отказались впускать японцев в страну из-за опасения привоза некого вируса из Японии. Ну, и политический момент, конечно же, — США ограничило поездки на Кубу со своей территории, поэтому игроки Каймановых островов не смогли прибыть на матч на Кубу. Вот и премия мира, пусть и выдуманная ФИФА, — как раз в тему. А ведь 3 днями ранее сборная Каймановых островов одержала свою первую победу в истории Кубка мира. Обломали.
В целом, порядок цифр проведённых матчей квалификации по всем конфедерациям прошедшего отборочного турнира вы представляете.
А сколько всего за всю историю Кубка мира было сыграно отборочных матчей? О самом первом в истории отборочном матче ЧМ я рассказывал три года назад, вот эта статья.
Без учёта всяких отменённых матчей и присуждённых побед — с 11 июня 1934 по 18 ноября 2025 г. зафиксировано более 9 тысяч квалификационных матчей, точнее — 9010, ещё около 80 могли быть сыграны.
Это только в последнее время число отборочных матчей сильно возросло. Например, с отбора к ЧМ-34 за 40 лет (включая отбор к ЧМ-74) было чуть более 800 матчей всего, это 9 розыгрышей Кубка мира подряд.
Впервые более 100 отборочных матчей за цикл было сыграно в квалификации к ЧМ-66. К турниру 1994 г. в США подошли почти вплотную к цифре 500, но не перешли. Потом всё прирастало.
В 1998 на турнире во Франции стало 32 команды в финальной части. И так было 7 турниров подряд до 2022 года включительно. Если к ЧМ-98 провели 643 матча отбора, то в 2022 таких игр было уже 865.
31 марта 2026 г. в Мексике один из решающих матчей в борьбе за путёвку на мундиаль сыграет сборная Ирака. Соперник иракцев определится 26 марта в противостоянии между Боливией и Суринамом.
Так вот, для сборной Ирака это будет уже 21-й матч квалификации в этом розыгрыше. Да, вот такой долгий путь у азиатских команд в число лучших команд мира.
Но это не рекордный показатель — как оказалось! И это совсем не первый случай, когда одной из команд пришлось сыграть 20 и более квалификационных матчей в одном розыгрыше Кубка мира.
Предлагаю ознакомиться со всеми подобными случаями в истории Кубка мира:
|Годы
|Команда
|
Матчей
|
Матчей между
конфедерациями
|Путёвка на ЧМ
|Матчей на ЧМ
|2002
|Уругвай
|18
|2
|+
|3
|2006
|Уругвай
|18
|2
|-
|2010
|Уругвай
|18
|2
|+
|7, играли за 3-е место
|2010
|Коста-Рика
|18
|2
|-
|2014
|Иордания
|18
|2
|-
|2018
|Сирия
|20
|-
|-
|2018
|Австралия
|20
|2
|+
|3
|2018
|Перу
|18
|2
|-
|2022
|Австралия
|19
|1
|+
|4, играли в 1/8 финала
|2022
|Канада
|20
|-
|+
|3
|2026
|Индонезия
|20
|-
|-
|2026
|Ирак
|20
|1
|?
|2026
|Боливия
|18
|1 или 2 ?
|?
Как видите, случай с Ираком — это уже 12-й. А возможен и 13-й, если Боливия 26 марта 2026 г. выиграет у Суринама и тогда сыграет против Ирака.
Нетрудно увидеть, что самый продолжительный путь в квалификации проделала сборная Австралии: чтобы попасть на ЧМ-2010 они сыграли в 22 матчах! Это пока рекорд. Но кто его знает, какие новации будут в дальнейшем в отборах…
Обратите также внимание на результат сборной Уругвая в Кубке мира 2010 года — целых 27 матчей от начала квалификации до четвёрки лучших команд мира. Это самый долгий путь в топ-4. А Коста-Рика как раз была соперником Уругвая в межконтинентальном плей-офф.
Да, сложен путь азиатских команд, в несколько стадий. Не забываем, что Австралия с 2006 г. входит в Азиатскую конфедерацию футбола, а не в Океанию, как ранее. У южноамериканских команд всё прозрачно — играй и играй, по 16 или по 18 матчей за цикл у всех.
Кстати говоря, наибольшее количество отборочных матчей за всю историю сыграла как раз сборная, которая лишь раз появилась в списке в нашей таблице.
Кроме азиатской зоны есть ещё и зона КОНКАКАФ, где также довольно многоступенчатая система квалификации. Вот Канада к ЧМ-2022 прошла как раз все стадии отбора, начиная с предварительных матчей самых низкорейтинговых команд.
Сборная Индонезии в отборе к ЧМ-2026 также начала с самой слабой группы команд. А закончила в числе 12 лучших команд Азии. Свои 6 последних матча в этом отборочном цикле (все в 2025 г.) сборная Индонезии проводила под руководством знаменитого Патрика Клюйверта. В топ-12 команд континента они попали (должны были в топ-9), и главную задачу не выполнили — на ЧМ не пробились. От AFC 8 прямых путёвок и плюс межконтинентальный плей-офф.
Но не Уругвай или Австралия в передовиках по общему числу отборочных матчей.
Подсчитывать общее количество отборочных матчей непросто, даже с помощью компьютера. Есть в сети один англоязычный сайт википедии, где приведена сводная таблица по всем командам с количеством матчей, с выигрышами, ничьими, забитыми –пропущенными. Но что-то там не очень точные цифири.
По моим данным, сборная Коста-Рики сыграла на сегодня 196 квалификационных матчей. У Уругвая и Парагвая таких игр ровно по 190. У Мексики 189 (единственная цифирь совпадает с сайтом вики). Почти у всех сборных из Южной Америки за 180 матчей или близко к этому. Но это не касается Бразилии (144) и Аргентины (171). Ну, у них титулов хватает, раньше вообще в отборах не участвовали.
Вряд ли хоть одна европейская команда имеет близкие показатели к лидерам в этом зачёте. У европейцев результаты в районе Бразилии, плюс-минус.
Что вы от них хотите, когда в Европе команды играли от 4 до 6 отборочных матчей в одном цикле десятилетиями.
Самый первый отборочный цикл к ЧМ-34 — европейские команды играли от силы 1 или 2 матча, чтобы отобраться.
А вот Мексика уже тогда сыграла 6 матчей и выиграла отбор. И приехала в Италию для участия в мундиале. Но тут толстосумы из США решили тоже поучаствовать (ранее не было у них такого желания), договорились, и уже в Италии сборная США выиграла у Мексики придуманный отборочный матч. И Мексика поехала по Европе, подзаработать денег на обратный рейс, сыграв 7 матчей отбора. А сборная США сыграла на ЧМ-34, правда, один матч.
И на последующих ЧМ Мексика играла по многу отборочных матчей, то 6, а то и 8, как к ЧМ-62.
Отбор европейских команд в последнее время был более или менее солидным — кому по 8, а кому и по 10 матчей приходилось играть в группах. Плюс некоторые потом и в европейских стыках участвовали. Всё-таки 10 матчей — это не мало.
А вот к ЧМ-2026 самым рейтинговым сборным Европы решили сделать послабление — создали стандартные группы из 4 команд. Всего 6 матчей в сентябре — ноябре 2025 г. и Германия, Испания, Франция и Португалия уже с путёвками на мундиаль. Под эту волну попали и Шотландия со Швейцарией.
А чемпионы мира из Аргентины пусть ещё докажут, что достойны сыграть на мундиале — аж 18 матчей отпыхтели в отборе с 2023 по 2025 годы. У каждой конфедерации свои взгляды на трудности бытия.
А судьи кто?
Если много матчей, то и для судей растёт количество этих самых матчей. Давайте посмотрим на некоторые параметры для рефери.
В закончившемся (в основном) цикле отборочных матчей к ЧМ-2026 некоторые рефери добрались до рекордных значений по количеству проведённых ими отборочных матчей.
До отбора к ЧМ-2026 абсолютными лидерами по квалификационным матчам были довольно известные рефери.
Карлос Батрес из Гватемалы свой первый матч квалификации ЧМ провёл ещё в 1996 г., матч Панама — Гватемала. В том цикле это был его единственный матч.
В отборе к ЧМ-2002 он реферировал уже в 7 матчах, в том числе один в азиатской зоне, игра Бахрейн — Иран в октябре 2001. И его выбрали для работы на самом мундиале.
Карлос Батрес судил два матча: в группе Дания — Сенегал, и в 1/8 финала Германия — Парагвай. В тех двух матчах Батрес выдал 11 предупреждений, двоих удалил с поля и назначил один пенальти. Безапелляционный был реф.
В отборе к ЧМ-2006 Батрес провёл 8 матчей. Но на мундиаль в Германию его не пригласили.
В следующем цикле гватемалец назначался судить уже в 9 матчах отбора, и вновь попал обслуживать матчи финальной части, в ЮАР.
На ЧМ-2010 Батрес судил в 3 матчах, в том числе четвертьфинал Парагвай — Испания. В тех 3 матчах Батрес показал 12 жёлтых, один раз удалил (за две жёлтые) и трижды назначал пенальти. В своей тарелке он был всегда.
За 25 отборочных матчей Батрес выписал 110 «горчичников», 19 раз удалял с поля, а пенальти назначил всего-то 2 раза.
По жёлтым карточкам в отборочных матчах он и по сей день один из самых «плодовитых». Но не самый. А вот по удалениям — к нему и близко никто не подошёл.
Вот Карлос Батрес перед вами:
Итак, Карлос Батрес (Гватемала) судил в 25 отборочных матчах.
Конкуренцию ему составлял колумбиец Оскар Руис. Не смотря на то, что Руис был моложе на пару лет, но начал судить отборочные матчи мундиалей без раскачки. В цикле ЧМ-98 — у него 4 матча, причём 2 игры в зоне КОНКАКАФ, а не в своей КОНМЕБОЛ.
К ЧМ-2002 Руис свистел в 5 матчах, теперь не только в КОНКАКАФ, но и в азиатской зоне. И привлечён был к работе на мундиле 2002 года.
На самом турнире у него 3 матча: в группах Турция — Китай и Юж.Корея — Польша, плюс игра в четвертьфинале Сенегал — Турция. Именно в том четвертьфинале был забит последний в истории Кубка мира «золотой гол» в овертайме.
В 3 матчах на мундиале Руис показал 14 жёлтых карточек и удалил одного игрока. По-божески.
В следующем цикле Руис отсудил в 8 матчах отбора, в том числе и межконтинентальный плей-офф Бахрейн — Тринидад и Тобаго.
На ЧМ-2006 в Германии Руис провёл один матч Нидерланды — Кот-Д'Ивуар, выписал 7 «горчичников» и… Нет, отдыхать некогда было. Он в 3 матчах был резервным арбитром или правильно говорить — был 4-м официалом в матче.
К ЧМ-2010 Руис отсудил в 7 матчах отбора и вновь работал на самом мундиале в ЮАР.
Два матча в группах у него на счету на ЧМ-2010: Франция — Южная Африка и Нигерия — Греция. Всего-то 5 жёлтых, но 2 удаления.
В проведённых 24 отборочных матчах колумбиец Руис показал 118 жёлтых карточек — вот настоящий лидер в «жёлтом» зачёте! Да, кстати, — в одном из 24 матчей он не вынес ни одного предупреждения. Невероятно. Впрочем, и у гватемальца Батреса найдётся один такой отборочный матч.
Что касается удалений и пенальти в 24 матчах Руиса, то он не свирепствовал особо — всего 2 удаления и пяток пенальти.
Оскар Руис из Колумбии:
На ЧМ-2010 гватемальцу Батресу было 42 года, а колумбийцу Руису 40 лет.
А теперь перенесёмся на другой континент, в Азиатскую зону.
На начало отборочного цикла ЧМ-2026 на счету рефери Адхама Махадмеха (Adham Makhadmeh) из Иордании было только 16 матчей в циклах 2018 (7) и 2022 (9) годов. 37-летний реф стал активно привлекаться к матчам квалификации в Азиатской зоне с марта 2024. И провёл в общей сложности 9 матчей к ноябрю 2025. В итоге у него как раз 25 матчей. Как и у лидера в этой номинации гватемальца Батреса.
Только вот иорданец Махадмех не привлекался ещё ни разу к работе на самих мундиалях, ни в качестве 4-го официала, ни в бригаду VAR.
Не забываем, что впервые сборная Иордании вышла в финальную часть ЧМ. Почему бы и иорданскому рефери впервые не поработать на турнире летом 2026?
Знакомьтесь, Адхам Махадмех из Иордании:
По карточкам у Махадмеха вполне спокойные цифры: всего 46 предупреждений в 25 матчах, 2 удаления и 5 пенальти (3 из них не реализованы — но это уже вопрос не к арбитру).
Даже 17 матчей в своём активе в отборочных турнирах к ЧМ-2018 и 2022 было у рефери из Омана Ахмеда Аль-Кафа. 40-летний Аль-Каф начал очередную отборочную кампанию уже в ноябре 2023 года.
К 10 октября 2024 у него в активе было уже 5 матчей квалификации ЧМ-2026. А вот 6-й матч стал для него и последним. В тот день играли Бахрейн и Индонезия.
Подопечные Патрика Клюйверта в гостях сначала пропустили, в конце первого тайма счёт уравняли, а во втором и вовсе вышли вперёд.
По истечению компенсированного времени (плюс 6 минут) реф игру не остановил. И хозяева на 90+9 минуте сравняли счёт. Сразу же матч был остановлен. Индонезийцы подали протест.
Протест приняли, счёт матча оставили без изменения, благо это не повлияло на распределение мест — Индонезия вышла в дополнительный этап.
Арбитра, кажется, отстранили сами азиаты до конца отборочного цикла.
Но он не перестал быть арбитром ФИФА. Аль-Каф был выбран в числе 16 арбитров для обслуживания чемпионата мира для игроков до 20 лет в октябре 2025 в Чили. Правда, Аль-Каф так и не судил ни одного матча из-за травмы.
Так что и Аль-Каф из Омана вполне может оказаться на ЧМ-2026 летом:
У Ахмеда Аль-Кафа накопилось 23 отборочных матча.
Рефери из Катара Абдулрахмана Аль-Джассима, которому 38 лет, также вполне можем увидеть на предстоящем мундиале. У него в активе 21 отборочный матч.
Правда, один матч придётся изъять из реестра. В отборе к ЧМ-2022 он отсудил матч между двумя корейскими сборными, между КНДР и Юж.Кореей. Но потом КНДР снялись с турнира, и все их проведённые матчи в том розыгрыше были аннулированы.
Абдулрахман Аль-Джассим отсудил 5 матчей квалификации к ЧМ-2018, 9 к ЧМ-2010 (без учёта корейского матча) и 6 в прошедшем цикле. Гроссмейстерский рубеж в 20 матчей пройден.
Да ведь и на мундиале он уже работал. В 2018 в России он в 2 матчах был резервным арбитром (4-м официалом) и в 3 матчах работал в бригаде VAR.
Очень вероятно, что этот катарец будет привлечён к работе на ЧМ-2026 летом.
Знакомтесь, Абдулрахман Аль-Джассим из Катара:
Осталось рассказать вам об ещё одном азиате. Но с ним не всё так просто.
Алиреза Фагани родился в Иране. И судил матчи, представляя Иран, на 2 предыдущих мундиалях.
На ЧМ-2018 в России Фагани судил 2 матча в группах: Германия — Мексика и Сербия — Бразилия. Работал в поле он и в матче 1/8 финала Франция — Аргентина. В итоге ему было поручено реферировать матч за 3-е место Бельгия — Англия.
До матчей в России иранец Фагани отсудил в 11 матчах отбора с сентября 2011 по октябрь 2017 года в двух отборочных циклах.
В ноябре 2019 Фагани провёл единственный матч в отборе к ЧМ-2022. Дело в том, что в сентябре того года иранец вместе с семьёй перебрался на постоянное место жительства в Австралию (в Брисбен).
А с 2023 года он официально представляет уже Австралию, а не Иран. Хотя конфедерация осталась та же — Азиатская. Напомню, что Австралия с 2006 года перешла из зоны Океании под юрисдикцию Азиатской конфедерации.
Малое количество именно отборочных матчей к ЧМ-2022 не помешало привлечь этого опытного арбитра к матчам ЧМ-22 в Катаре.
Там Фагани провёл 2 матча в группах: Португалия — Уругвай и вновь Сербия — Бразилия.
В прошедшем отборочном цикле Алиреза Фагани провёл 7 матчей. На его счету 19 матчей квалификации в сумме. Понимаем, что будь он задействован по полной в отборе к ЧМ-2022, то сегодня был бы в лидерах. Но не в этом суть.
Летом 2025 на Клубном чемпионате мира 47-летний Алиреза Фагани был задействован и в матче открытия Аль-Ахли — Интер Майами, и в финале между Челси и ПСЖ. А также провёл ещё два знаковых матча: Бавария — Бока-Хуниорс и четвертьфинал Палмейрас— Челси.
А знаете, кто входил в бригаду новоявленного австралийца Фагани?
Одним из лайнсменов у Фагани был уже обжившийся в Австралии (с 2004 года) россиянин Антон Щетинин. И коренной австралиец Эшли Бичам.
Эта интернациональная пара лайнсменов работала на ЧМ-2022 в Катаре на матче Мексика — Польша. Тогда в поле был австралиец Крис Бит.
Антон Щетинин на том мундиале работал дважды в бригаде VAR (на офсайдах), трижды был резервным в бригаде VAR. Эшли Бичам также привлекался на те же роли.
В октябре 2025 Азиатская конфедерация вручила австралийской бригаде арбитров во главе с Фагани специальный приз 2025 года за «Выдающиеся выступления, включая судейство на открытии и финале Клубного чемпионата мира по футболу FIFA 2025».
Алиреза Фагани 21 марта 2026 года исполнится 48 лет.
В 21 веке на последних 6 турнирах Кубка мира в поле на матчах работало 8 рефери в возрасте старше 45 лет. Но практически всем им было полных 45 лет. И лишь одному было 47 лет — итальянскому рефери Даниэлю Орсато в ходе самого мундиаля исполнилось 47.
ФИФА сняла строгий возрастной ценз для арбитров (было одно время 45 лет максимум). Квалификация, опыт и хорошая физическая форма — вот главные критерии для арбитра.
Так что ждём представителей далёкой Австралии на мундиале 2026. В уме держим, что один из них наш.
Алиреза Фагани:
И вся австралийская бригада арбитров: