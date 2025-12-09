«Карабах» – «Аякс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1765310981

вчера, 23:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Карабах» – «Аякс», который состоится 10 декабря 2025 года.

«Карабах»

Команда из Азербайджана смогла набрать семь очков за пять туров и это позволяет ей занимать лишь 19 место. «Карабах» имеет неплохие шансы попасть в плей-офф, но в этой игре очень важно обыграть последнюю команду турнирной таблицы «Аякс». Хозяева являются фаворитами и сделают все, чтобы набрать важнейшие три пункта в основном этапе главного европейского турнира.

6 декабря «Карабах» поделил очки с «Зиря» (1:1), а третьего числа уверенно выиграл у «Карвана» на своем поле (3:0).

«Аякс»

«Аякс» совершенно разочаровал своих болельщиков, ведь стал единственной командой, которая в пяти турах Лиги чемпионов не набрала ни единого балла. В игре на выезде в Азербайджане можно подумать, что шансы у гостей это сделать определенно будут, но мотивации у легендарного нидерландского клуба практически нет, что может очень помешать.

6 декабря «Аякс» обыграл на выезде «Фортуну» (3:1), а второго числа на своем поле одолел «Аякс» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Карабах» – 2.13

Ничья – 3.85

Победит «Аякс» – 3.25

Статистика

«Карабах» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять последних выездных матчей «Аякса» завершились исходом «обе забьют»

В единственной встрече между клубами сильнее оказался «Аякс» (3:0)

Прогноз

Поставить, на победу «Карабаха», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.13. Предполагаем, что более мотивированные хозяева смогут первыми забить и это приведет к важной победе в этой встрече.