«Вильярреал» – «Копенгаген»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 22:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» – «Копенгаген», который состоится 10 декабря 2025 года.

«Вильярреал»

Команда очень слабо играет в Лиге чемпионов и реальных шансов пробиться в топ-24 практически нет. «Вильярреал» набрал лишь один балл и проигрывал странные поединки, поэтому место команды в таблице вполне закономерно. В случае домашней победы над «Копенгагеном» у хозяев останутся призрачные шансы выполнить свою цель, однако на поле еще нужно одолеть соперника из Дании.

6 декабря «Вильяррал» обыграл на своем поле «Хетафе» (2:0), а третьего числа лишь в серии пенальти обошел «Антониано» в кубке Испании (2:1).3

«Копенгаген»

«Копенгаген» опережает своего соперника лишь на три пункта и имеет больше шансов пробиться в топ-24 если будет набирать баллы в оставшихся турах. Команда из столицы Дании с трудом набрала свои баллы и наверняка встретится с ожесточенным сопротивлением «Вильярреала», который будет стремиться к победе и добыть даже балл будет здесь довольно непросто.

7 декабря «Копенгаген» проиграл на своем поле «Сеннерьюск» (0:2), а третьего числа обыграл на выезде «Эсбьерг» (4:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Вильярреал» – 1.4

Ничья – 4.8

Победит «Копенгаген» – 6.45

Статистика

«Вильярреал» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух поражениях

«Копенгаген» проиграл пять из семи последних выездных поединков

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных поединках

Прогноз

Поставить, на победу «Вильярреал», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.4. «Желтая субмарина» хорошо играет в Ла Лиге, а Лига чемпионов хоть и вышла провальной, но с очередной попытки команда добьется победы.