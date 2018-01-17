Президент Ла Лиги обеспокоен низким уровнем соперничества в чемпионате

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас хотел бы увидеть возросшую конкуренцию в чемпионате Испании:

«Я не переживаю, если Ла Лигу выигрывает „Барселона“ или „Реал“. Я переживаю, если чемпион завершает сезон с сотней набранных очков.

Лиги с 20 командами должны выигрываться с показателем в 80-85 очков, а кто победит, не имеет значения.

Всегда будут „Манчестер Юнайтед“ или „Манчестер Сити“, но было бы здорово, если бы и третья команда принимала участие в розыгрыше трофея.

Важно, чтобы результаты матчей не были предсказуемыми, а когда чемпион набирает 100 очков, элемент непредсказуемости пропадает».

Когда погибнут нынешние «Реал» и «Барселона»