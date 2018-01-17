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Президент Ла Лиги обеспокоен низким уровнем соперничества в чемпионате

сегодня, 09:47

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас хотел бы увидеть возросшую конкуренцию в чемпионате Испании:

«Я не переживаю, если Ла Лигу выигрывает „Барселона“ или „Реал“. Я переживаю, если чемпион завершает сезон с сотней набранных очков.

Лиги с 20 командами должны выигрываться с показателем в 80-85 очков, а кто победит, не имеет значения.

Всегда будут „Манчестер Юнайтед“ или „Манчестер Сити“, но было бы здорово, если бы и третья команда принимала участие в розыгрыше трофея.

Важно, чтобы результаты матчей не были предсказуемыми, а когда чемпион набирает 100 очков, элемент непредсказуемости пропадает».

Когда погибнут нынешние «Реал» и «Барселона»

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил Mister_Leo
сегодня в 15:36
Mister_Leo:
когда президент открыто заявляет что он фанат Мадридского Реала , что ещё думать фанатам другого клуба ? может ты ответишь
Как хочете можете воспринимать...
Я воспринимаю так как сказано, не думая о том что возможен скрытый смысл. Да, он может быть конечно...
Mister_Leo
Mister_Leo ответил Artuom
сегодня в 15:25
Artuom:
И все сразу начали говорить о Барсе, видите ли ей мешают... А ведь эти слова применимы к любой лиге... Всегда хочется видеть накал борьбы, приятно же смотреть на чемп в котором за первую строчку сразу 3-4 клуба бьются. А если бы 7-8 клубов таких было... даже представить невозможно...) Кто смотрел Ла лигу сезона 1999/2000 тот помнит что в конце сезона было 6 клубов набравшие 60+ очков, превосходства 1-2 команд не было, постоянно была интрига, любой фаворит мог проиграть... Или сезон 03/04 когда 4 клуба практически на равных играли...
когда президент открыто заявляет что он фанат Мадридского Реала , что ещё думать фанатам другого клуба ? может ты ответишь
старина
старина
сегодня в 13:38
У Тебаса пуканито эль бомбито
NOVA
NOVA
сегодня в 12:49
надо делать что-то с судьями. а то конечно результат матча с участием барсы предсказуем!!
cevin cigan
cevin cigan ответил juchok
сегодня в 11:45
juchok:
значит Барсу немного подтопят, чтобы те набрали в аккурат 85 очков!
Никто не потопит барсуков,если они сами не сольются...............
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 11:45
Это точно. Но всё это легко меняется. Достаточно справедливо раздавать права на трансляции и иные доходы, которые, если мне не изменяет память, на 70-80% идут к Барсеалу
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:31
Не понял причем тут манчестеры? А по этому показателю германия самая не интересная
Artuom
Artuom
сегодня в 10:55
И все сразу начали говорить о Барсе, видите ли ей мешают...

А ведь эти слова применимы к любой лиге... Всегда хочется видеть накал борьбы, приятно же смотреть на чемп в котором за первую строчку сразу 3-4 клуба бьются. А если бы 7-8 клубов таких было... даже представить невозможно...)

Кто смотрел Ла лигу сезона 1999/2000 тот помнит что в конце сезона было 6 клубов набравшие 60+ очков, превосходства 1-2 команд не было, постоянно была интрига, любой фаворит мог проиграть...
Или сезон 03/04 когда 4 клуба практически на равных играли...
bsww
bsww ответил juchok
сегодня в 10:49
juchok:
значит Барсу немного подтопят, чтобы те набрали в аккурат 85 очков!
Барса и без помощи Тебаса наберёт 85 очков, а вот наберёт ли Реал 86 очков? Но это уже другая история...
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 10:43
При чем тут МЮ или МС если у них тоже отрыв огромный.)))))
Gallardo10
Gallardo10
сегодня в 10:42
    neomessi
    neomessi
    сегодня в 10:38
    ну тогда продолжайте отменят голы Барсы .
    Может быть АТ или Валенсия догонят.
    Mr Jordan 23
    Mr Jordan 23
    сегодня в 10:35
    Так открыто «топить» за Реал, как это делает Тебас, это просто жесть конечно))) За отсутствие конкуренции он переживает, ага, как же)))) На фоне волнении в Каталонии отставание Мадрида от Барсы в 19 очков выглядит, как окончательная капитуляция столицы. Противоборство этих двух команд всегда было нечто большее, чем просто футбол, вот Тебас и волнуется.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 10:19
    Вот и начинаются подковёрные интрижки. Но ничего,пускай Перес вытащит хоть все козыри из рукава и задействует все имеющиеся у него в наличии админресурсы,это всё равно не поможет его детищу подобраться к Барселоне )
    Gorbuncov
    Gorbuncov
    сегодня в 10:01
    Два решающих гола Барсе уже не засчитали, ждем продолжения от Тебаса...
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 10:00
    Реал точно 100 очков не наберет.
    juchok
    juchok
    сегодня в 09:51
    значит Барсу немного подтопят, чтобы те набрали в аккурат 85 очков!
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