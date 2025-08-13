 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыИталия. Серия А 2025/2026

«Интер» и «Рома» продали по 40 тысяч абонементов на сезон-2025/26

вчера, 17:32

Стало известно количество проданных абонементов клубами итальянской Серии А на сезон-2025/26.

Лучше всего дела обстоят у миланского «Интера» и «Ромы». Оба клуба продали по 40 тысяч абонементов. При этом болельщики римлян раскупили все сезонные билеты, которые поступили в продажу.

Третье место занял «Милан» с 32 тысячами проданных абонементов, а «Дженоа» установил свой новый рекорд (28 101).

Полная таблица выглядит так:

1. «Интер» – 40 000

2. «Рома» – 40 000 (продано всё)

3. «Милан» – 32 000 (продано всё)

4. «Дженоа» – 28 101 (продано всё и рекорд)

5. «Лацио» – 27 700

6. «Наполи» – 24 000 (продано всё)

7. «Болонья» – 21 000

8. «Лечче» – 19 409

9. «Ювентус» – 19 200

10. «Аталанта» – 15 300 (продано всё)

11. «Кальяри» – 13 100

12. «Фиорентина» – 12 100

13. «Верона» – 12 000

14. «Парма» – 11 257

15. «Удинезе» – 9 939

16. «Кремонезе» – 7 353 (рекорд)

17. «Комо» – 6 800 (продано всё)

18. «Торино» – 5 000

19. «Пиза» – 4 000

20. «Сассуоло» – 2 500

Подписывайся в ВК
Все новости
Президент Польши посетил матч чемпионата с участием «Лехии»
11 августа
Болельщик попытался подраться с игроком соперника в матче Чемпионшипа
09 августа
Болельщик МЮ организовал сбор средств на трансфер хавбека «Брайтона»
08 августа
ОфициальноНа матч «Манчестер Юнайтед» — «Фиорентина» продано более 50 тысяч билетов
05 августа
ОфициальноБолее 17 тысяч зрителей посетили матч любителей в Кубке России в Саранске
05 августа
В Боливии фанаты случайно травмировали игрока своей команды
05 августа
Сортировать
Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 18:56
Интер лучший!
sv_1969
sv_1969 ответ Alex Riddle (раскрыть)
вчера в 18:47
Да уж! Это о мноргом говорит)))
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 18:09
В Юве даже свои фаны не верят)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:04
Вот это болельщики так болельщики. Большинство из них преданы единственной команде всю жизнь. А у нас роль болельщиков выполняют так называемые фанаты. Их главная особенность на стадионе в том, что они мешают смотреть футбол нормальным людям и привозят клубам штрафы.. Иногда пытаются влиять на жизнь клубов,, слишком преувеличивая свою роль в истории футбола. Хуже всего то, что с такими часто заигрывают клубы и отдельные футболисты.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:45
Футбол для болельщиков, которые отвечают взаимностью...
Вещий
Вещий
вчера в 17:39
Деньги уже заработали еще не начав чемпа....:)))
Шуня771
Шуня771
вчера в 17:38
Продажа идет с рекордами!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 