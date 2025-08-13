«Интер» и «Рома» продали по 40 тысяч абонементов на сезон-2025/26

Стало известно количество проданных абонементов клубами итальянской Серии А на сезон-2025/26.
Лучше всего дела обстоят у миланского «Интера» и «Ромы». Оба клуба продали по 40 тысяч абонементов. При этом болельщики римлян раскупили все сезонные билеты, которые поступили в продажу.
Третье место занял «Милан» с 32 тысячами проданных абонементов, а «Дженоа» установил свой новый рекорд (28 101).
Полная таблица выглядит так:
1. «Интер» – 40 000
2. «Рома» – 40 000 (продано всё)
3. «Милан» – 32 000 (продано всё)
4. «Дженоа» – 28 101 (продано всё и рекорд)
5. «Лацио» – 27 700
6. «Наполи» – 24 000 (продано всё)
7. «Болонья» – 21 000
8. «Лечче» – 19 409
9. «Ювентус» – 19 200
10. «Аталанта» – 15 300 (продано всё)
11. «Кальяри» – 13 100
12. «Фиорентина» – 12 100
13. «Верона» – 12 000
14. «Парма» – 11 257
15. «Удинезе» – 9 939
16. «Кремонезе» – 7 353 (рекорд)
17. «Комо» – 6 800 (продано всё)
18. «Торино» – 5 000
19. «Пиза» – 4 000
20. «Сассуоло» – 2 500