«Интер» и «Рома» продали по 40 тысяч абонементов на сезон-2025/26

1755095524

вчера, 17:32

Стало известно количество проданных абонементов клубами итальянской Серии А на сезон-2025/26.

Лучше всего дела обстоят у миланского «Интера» и «Ромы». Оба клуба продали по 40 тысяч абонементов. При этом болельщики римлян раскупили все сезонные билеты, которые поступили в продажу.

Третье место занял «Милан» с 32 тысячами проданных абонементов, а «Дженоа» установил свой новый рекорд (28 101).

Полная таблица выглядит так:

1. «Интер» – 40 000

2. «Рома» – 40 000 (продано всё)

3. «Милан» – 32 000 (продано всё)

4. «Дженоа» – 28 101 (продано всё и рекорд)

5. «Лацио» – 27 700

6. «Наполи» – 24 000 (продано всё)

7. «Болонья» – 21 000

8. «Лечче» – 19 409

9. «Ювентус» – 19 200

10. «Аталанта» – 15 300 (продано всё)

11. «Кальяри» – 13 100

12. «Фиорентина» – 12 100

13. «Верона» – 12 000

14. «Парма» – 11 257

15. «Удинезе» – 9 939

16. «Кремонезе» – 7 353 (рекорд)

17. «Комо» – 6 800 (продано всё)

18. «Торино» – 5 000

19. «Пиза» – 4 000

20. «Сассуоло» – 2 500