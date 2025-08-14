Карпин – о составе «Динамо» в матче с «Краснодаром»: «Помогли умереть»

Главный тренер «Динамо» дал комментарий после поражения от «Краснодара» со счетом 0:4 в Кубке России:

Ожидал, что этот состав будет помогать. Помогли… умереть, называется.

Команда мало создает моментов? 28, по‑моему, ударов было в матче с «Сочи», например.

Не очень понимаю, что значит нет прессинга. Сколько атак начал соперник от своих ворот? Ни одной. Вратарь всё время выбивал. Это не прессинг?