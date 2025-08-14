 
Soccer.ru
Карпин – о составе «Динамо» в матче с «Краснодаром»: «Помогли умереть»

сегодня, 00:37
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин дал комментарий после поражения от «Краснодара» со счетом 0:4 в Кубке России:

Ожидал, что этот состав будет помогать. Помогли… умереть, называется.

Команда мало создает моментов? 28, по‑моему, ударов было в матче с «Сочи», например.

Не очень понимаю, что значит нет прессинга. Сколько атак начал соперник от своих ворот? Ни одной. Вратарь всё время выбивал. Это не прессинг?

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:51
Карпин в своём репертуаре. Задаёт вопросы журналистам...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:59, ред.
Почитал и проникся...
Жоровичу всё труднее и труднее изъясняться на великом и могучем... Слова заканчиваются, мат не помогает..., - в словесном арсенале остаются лишь предлоги и союзы...

P.S. Странный чел. Валера. Денег полно, семья есть... Да плюнь ты на всё..., сгоняй в Турцию, оторвись..., а потом иди каким-нибудь чинушей к Дюкову, - там должность и работу не бей лежачего стопудово для него придумают.
А тут... мотает себе нервы... Нафига ? Непонятно.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:39
Валера , рано ещё о "костлявой" говорить во всех смыслах...)
Гость
