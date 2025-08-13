В РПЛ введут потолок зарплат. Блестящая идея, которую крайне сложно реализовать

1755111343

сегодня, 21:55

Запоздали на пятнадцать лет.

У потолка зарплат есть очевидный минус

В РПЛ вернут жесткий лимит на легионеров, хотя и без него появились первые интересные таланты. Нынешний лимит не мешал им развиваться, но удерживал лигу на плаву, чтобы она не скатилась до уровня чемпионата Беларуси, где ввели потолок зарплат. Сама идея уравнять реальные доходы с расходами прекрасна, но футбол – не хоккей. За большинством клубов с деньгами стоят огромные компании, которые без труда найдут способ обойти любое навязанное ограничение.

Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев отметил, что запреты должны быть обдуманными и просчитанными. На сколько именно процентов сократят зарплаты в клубах РПЛ ? Например, у «Акрона» и «Спартака» разные объемы выплат, нельзя ввести один потолок для двух команд. А если в каждом случае срезать одинаковый процент, то это ничего не изменит. Также в футболе останутся премии. Клубы легко найдут обходные пути для любого случая и формата закона.

Например, зарплату игрока включат в трансферную сумму как оплату за имиджевые права. Середняков нельзя испугать потолком зарплат – у них мало денег, а ведущие клубы РПЛ выберут путь наименьшего сопротивления: родственники игроков станут гениальными бизнесменами. Когда расследуют договорные матчи, то не смотрят на финансовое состояние арбитра. Следователи сразу обращают внимание на доходы родственников судьи, они чаще отмывают черную кассу.

Скорее всего, в следующем году клубам РПЛ прикажут резко сократить зарплаты футболистам. Без проблем. У легионеров появятся мамы с высокими доходами, что обнулит смысл потолка зарплат. И в чем, собственно, смысл? Если хотят сэкономить государственные деньги, то стоит отказаться от лимита на легионеров: иностранцы дешевле, чем приличные местные игроки. Потолок зарплат мог сработать пятнадцать лет назад, но только если бы он стал инициативой самих участников РПЛ .

Зарплаты в РПЛ уже ниже, чем были в прошлом

При новом лимите появятся клубы, где будет около пяти легионеров. Даже если у семи самых богатых команд будет семьдесят иностранцев, то примерно 350 футболистов лиги будут местными. Руководители клубов десятки раз опровергали миф, что в РПЛ много слабых иностранцев с высокими зарплатами. Скауты сначала ищут россиянина, а когда он оказывается слишком дорогим, обращаются к иностранцу похожего уровня с более низкой зарплатой.

В разных клубах хавбеку «Спартака» Барко повторят его нынешний оклад. А в крутой команде из Лиги чемпионов аргентинец заработает больше денег. При новом лимите потолок зарплат нужен разве что для борьбы с наглостью местных игроков. Когда в команде максимум десять иностранцев, то потребуется 20 россиян за сезон с учетом уходов, травм и новых подписаний. Когда у «Зенита» будет 15-20 россиян, агенты начнут наглеть и требовать дикие зарплаты.

Здесь бы помог честный потолок зарплат. Основные нагрузки для клубов связаны именно с окладами резервистов с паспортами. Лига уже стала беднее. Игорь Акинфеев, который провел в чемпионате 600 матчей, каждый раз соглашается на сокращение оклада при новом контракте с ЦСКА . Разговор о диких расходах был актуален, когда во многих клубах переплачивали всем подряд, а сейчас зарплаты в РПЛ не сравнимы с лигами шейхов.

В 2013 году Халку платили в «Зените» 7 миллионов евро, а Кокорин получал в «Динамо» 5 миллионов евро. Недавно Батраков продлил контракт с «Локомотивом». Зарплата самого талантливого футболиста РПЛ по нынешнему курсу – около 1 миллиона евро. Доходы Алексея в пять раз ниже, чем у молодого Кокорина в прошлом. Луис Энрике, вингер «Зенита», зарабатывает 4 млн евро, как резервисты в «Реале». А если не платить много – никто крутой не приедет.

Нужно заставить клубы принять правила рынка

Важно убедить клубы отпускать футболистов ради финансовой выгоды. Хотя многие участники РПЛ живут на государственные деньги, даже частный клуб «Краснодар» не спешит зарабатывать. В РПЛ не признали новое место в иерархии, из-за чего многие клубы не торопятся вовремя расставаться с футболистами, теряя доходы. После изменений важно будет остудить пыл представителей детей лимита, ведь именно им не нужен потолок зарплат.

Если получится ограничить выплаты российским резервистам, которых станет больше из-за лимита – потолок поможет. Но практически нереально пресечь обходные пути оплаты без аудиторов УЕФА . А в идеальном мире, где все придерживаются законов, работающий потолок зарплат спасет карьеру талантливых россиян. За реально большими деньгами придется ехать в серьезные западные лиги, где конкуренция выше и можно поиграть в еврокубках.

Футболисты прошлого поколения отмечали, что не испытали себя в сильных лигах из-за перегретых окладов дома. Игрокам поколений Денисова и Дзюбы переплачивали в РПЛ , поэтому они не решились уехать в топ-5. Вот только потолок зарплат после ужесточения лимита смотрится как пожар, который тушат, хотя сами его организовали. Без дорогих иностранцев лига будет скучнее, а без дешевых легионеров вырастут расходы клубов.

Новые расходы из-за лимита мечтают потушить системой на зарплатном потолке. Но важно не заиграться в КХЛ , ведь в хоккее нет ФИФА и УЕФА . Главы этих контор враждуют, но у них есть общее правило: государству нельзя вмешиваться в футбол. Легионерам навредит новый лимит. Если следом резко обрежут зарплаты, как быть со старыми контрактами? Предположим, такие соглашения оставят в силе, но тогда многие продлят контракты до нового закона.

А если вмешаются в старые сделки, то футболисты пойдут в спортивный суд и выиграют компенсацию. Будь потолок зарплат простой идеей для реализации, он существовал бы всюду. Это шикарная утопическая мечта: потолок зарплат забирает у дерзких агентов и плохих футболистов доход, который они не заслужили. А в реальном мире пропишут низкую зарплату, а большую разницу за три секунды компенсируют обходными путями.