Президент «Ромы» уговаривает «Гуанчжоу Эвергранд» арендовать Наингголана с правом выкупа

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан может перебраться в китайский «Гуанчжоу Эвергранд» на правах аренды.

Ранее полноценный трансфер бельгийца в «Гуанчжоу» сорвался, однако президенту «волков» Джеймсу Паллотте удалось возобновить переговоры с китайской стороной и заинтересовать ее в аренде хавбека.

Сообщается, что аренда Наингголана за 6-8 млн евро до конца сезона с последующим правом выкупа позволит избежать «Гуанчжоу Эвергранд» выплаты налога на роскошь (дополнительные 20 млн евро к сумме трансфера в 50 млн евро).