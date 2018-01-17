Дни проведения матчей ЧМ-18 в Волгограде могут стать выходными

Источник сообщает, что администрация Волгоградской области рассматривает вариант, в соответствии с которым четыре дня проведения в Волгограде матчей ЧМ-2018 могут быть объявлены выходными.



«Такое решение может быть принято на региональном уровне. Здесь можно позаимствовать опыт, например, Краснодарского края, где дни религиозных праздников объявляют нерабочими, меняя их местами с выходными — скажем, на Крещение можно будет отдыхать, а суббота станет рабочей. Это очень бы облегчило организацию безопасности в дни проведения матчей», - передает источник.



В Волгограде состоится четыре матча. 18 июня на стадионе «Волгоград Арена» сыграют Англия и Тунис, 22 июня — Нигерия и Исландия, 25 июня — Саудовская Аравия и Египет, 28 июня — Япония и Польша.



Напомним, что недавно кубок чемпионата мира презентовали на «Волгоград-Арене».