Жинола: «Бенитес не хочет работать в „Ньюкасле“»

Экс-футболист «Ньюкасла» Давид Жинола считает, что главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес покинет клуб в ближайшее время.



«Я думаю, что Бенитес хочет работать в клубе, который способен инвестировать средства в футболистов. А что на самом деле происходит в „Ньюкасле“? Мне кажется, что Рафаэль подождет несколько недель, а потом примет окончательное решение.



Я не думаю, что у него в голове есть мысли о том, чтобы сохранить прописку в АПЛ, а потом продолжить тренировать команду в следующем году.



У Рафы будет много предложений от разных клубов, некоторые команды просто бегают за ним».



Ранее ходили слухи, что китайские клубы готовы сделать Рафаэля Бенитеса самым высокооплачиваемым тренером в мире.