В «Реале» грядут перемены: Перес хочет заменить BBC на NHL

Президент «Реала» Флорентино Перес разочаровался в звездном трио атаки «сливочных» BBC - Карим Бензема, Гарет Бэйл и Криштиану Роналду вскоре могут покинуть мадридский клуб.

По информации источника, Перес хочет взорвать трансферный рынок и приобрести на смену данным футболистам лидеров ПСЖ, «Челси» и «Баварии» - Неймара, Эдена Азара и Роберта Левандовски соответственно, которые в текущем сезоне на троих сообразили 50 забитых мячей и 24 результативные передачи. Главной трансферной целью Переса, конечно же, является Неймар, и, по слухам, бразилец должен перебраться на «Сантьяго Бернабеу» уже летом 2018 года.