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В «Реале» грядут перемены: Перес хочет заменить BBC на NHL

сегодня, 14:33

Президент «Реала» Флорентино Перес разочаровался в звездном трио атаки «сливочных» BBC - Карим Бензема, Гарет Бэйл и Криштиану Роналду вскоре могут покинуть мадридский клуб.

По информации источника, Перес хочет взорвать трансферный рынок и приобрести на смену данным футболистам лидеров ПСЖ, «Челси» и «Баварии» - Неймара, Эдена Азара и Роберта Левандовски соответственно, которые в текущем сезоне на троих сообразили 50 забитых мячей и 24 результативные передачи. Главной трансферной целью Переса, конечно же, является Неймар, и, по слухам, бразилец должен перебраться на «Сантьяго Бернабеу» уже летом 2018 года.

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Все комментарии
Federico
Federico ответил Shafterhopf
сегодня в 21:02
Shafterhopf:
Почему BBC? Первая буква у всех (что в BB_, что в NHL) берется от фамилии и только у Роналду от имени. BBR, а не BBC правильно.
Йес чувак, правильно подметил - BBR ! Там каждый третий Джастин БиБеР, и каждый второй глор он и есть))))
Shafterhopf
Shafterhopf
сегодня в 20:45
Почему BBC? Первая буква у всех (что в BB_, что в NHL) берется от фамилии и только у Роналду от имени. BBR, а не BBC правильно.
112910415
112910415
сегодня в 20:06
забавно
Sadjon
Sadjon
сегодня в 19:56
Ну посмотрим, что получится в итоге.....
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:54
Всяко получше чем у Барсы ПМС.
Kavaro
Kavaro ответил Пластун
сегодня в 19:52
Пластун:
О как))) Неймар ушёл, чтобы влесть в тень Криша?))))) Уже и Зизу стал физруком? Быстро однако. Сразу упрежу))) Я сразу считал Энрике физруком, а Неймара петухом и позёром который будет лишним как только оперится.
Для меня Зидан всегда был физруком, даже когда выиграл ЛЧ, и останется таковым даже если возьмёт 3 ЛЧ подряд.
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил Barcamilan
сегодня в 19:34
Barcamilan:
где моя цесаревна?
повысили ее, теперь она святая, божество
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил alexamit
сегодня в 19:33
alexamit:
Блеск!!!
Сему25 привет от Богини Натали!!!!
alexamit
alexamit ответил Богиня Соккера
сегодня в 19:08
Богиня Соккера:
Халк -Уилкшир- Йоветич - отличное трио нападающих , а сокращенно вообще супер
Блеск!!!
Johnes
Johnes ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 19:08
    artsinalex
    artsinalex
    сегодня в 19:01
    Акинфеев - Неймар - Азар - Левандовски!!! 67!!!
    Johnes
    Johnes ответил амурец
    сегодня в 18:58
    Пересмотри ещё раз матч и не пиши чушь! Мессихейтер, блин!
    Barcamilan
    Barcamilan
    сегодня в 18:41
    где моя цесаревна?
    Пластун
    Пластун ответил Kavaro
    сегодня в 18:34
    Kavaro:
    С такими технарьями как Азар и Ней, можно смело сделать Рона ЦФ. Ещё вернуть Хамеса и избавиться от Иско и Асеньсио. Они конечно игроки не плохие но не для Реала. Но главное заменить Зизу на Клоппа.
    О как))) Неймар ушёл, чтобы влесть в тень Криша?))))) Уже и Зизу стал физруком? Быстро однако. Сразу упрежу))) Я сразу считал Энрике физруком, а Неймара петухом и позёром который будет лишним как только оперится.
    Пластун
    Пластун
    сегодня в 18:31
    Бензема и Бейл дешевле чем Левандовски. Да и своих лидеров Бавария ещё не отдавала. Неймар и Азар сейчас явно дороже Криша. Да и не отпустят Неймара точно. Если это не была многоходовка Переса. Но тогда где они возьмут 400 млн за петуха? Шейхи точно не отдадут дешевле. Да и с деньгами они не считаются.
    Верг
    Верг
    сегодня в 18:26
    иско а ассенсио переходите в атлетико, тут вас будут ценить и будете постоянно играть и блистать, не будете мариноваться как в сливочном мешке
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 18:19
    Че в этом Левандовски нашли старом...Моложе надо брать, на перспективу, года на 4-5 вперед.
    denmig
    denmig
    сегодня в 18:16
    Не обращал внимания, что азар на самом деле - Хазар!
    Kavaro
    Kavaro
    сегодня в 18:13
    С такими технарьями как Азар и Ней, можно смело сделать Рона ЦФ. Ещё вернуть Хамеса и избавиться от Иско и Асеньсио. Они конечно игроки не плохие но не для Реала. Но главное заменить Зизу на Клоппа.
    Barcelona_Rostov
    Barcelona_Rostov ответил амурец
    сегодня в 17:53
    амурец:
    я тоже не фанат обоих, больше слежу за вратарями, но в этом сраче я за Роналду, но только в противостоянии Роналду и Месси, а Месси то забивает уже давно далеко не топам (гол Реалу с пенальти не в зачёт, Месси в заработанном пенальти не участвовал)
    Месси в заработанном пенальти не участвовал....именно Месси своим пасом вывел Суареса один на один, но уругваец не забил, потом тут же Месси выкатил тому же Суаресу на пустые считай(там был один защитник уже в воротах) и Суарес опять не забил, а уже потом после удара Пауоиньо, и была рука...ну если это называется не участвовал то.....
    GGGringOOO
    GGGringOOO ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 17:46
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    ХОРОШЕЕ ТРИО - Неймар - Азар - Левандовски = НАЛ. предлагаю под них ещё купить кого-нить на букву А ГЫ-ГЫ-ГЫ
    Жалко у обомеянга фамилия не на А. Подошёл бы
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 17:23
    Губа не дура = пупок не треснет...В хоккей осталось тока играть ...Аха-ха)
    авито
    авито
    сегодня в 17:20
    Московский Спартак хочет арендовать у Реала криштиано роналду, чтобы тот подносил мячики игрокам команды. Руалу же нужно усиливаться другими нападающими такими как: Уэйн Руни, Питер Крауч, Лопес и Ибрагимович.
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера
    сегодня в 16:48
    Исечка меня лайкнул, о боже, я кончу сейчас от такого
    145532
    145532
    сегодня в 16:45
    Хоть мужики поиграют ,а не жёлтая пресса )))
    Igorello97
    Igorello97
    сегодня в 16:22
    Неймар через ПСЖ в Реал. Хм... Хитро.
    амурец
    амурец ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 16:17
    Ангел неБесГрешен:
    Да какая разница, кому забивает? Гол ТОПу не считается за два, да и Кристинка тоже играет против тех же Эйбаров с Леганесами, да что-то не забивает. А получать хочет больше всех в футболе...
    да в конце концов пусть разбираются сами не фанат ни того ни другого но в выборе Месси или Роналду я за Роналду, а так больше сейчас смотрю как играет Тер-Штеген вот достойный сменщик лучшего вратаря на данный момент- Нойера, даже Де-Хеа уступает сейчас Тер- Штегену
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил амурец
    сегодня в 16:13
    амурец:
    я тоже не фанат обоих, больше слежу за вратарями, но в этом сраче я за Роналду, но только в противостоянии Роналду и Месси, а Месси то забивает уже давно далеко не топам (гол Реалу с пенальти не в зачёт, Месси в заработанном пенальти не участвовал)
    Да какая разница, кому забивает? Гол ТОПу не считается за два, да и Кристинка тоже играет против тех же Эйбаров с Леганесами, да что-то не забивает. А получать хочет больше всех в футболе...
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 16:03
    самого переса давно надо сменить! на Рауля!
    Barcelona_Rostov
    Barcelona_Rostov
    сегодня в 16:01
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