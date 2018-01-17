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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Отец Дзюбы: «До чемпионата мира мой сын должен выступать в „Зените“»

сегодня, 16:36

Сергей Дзюба - отец нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, хотел бы, чтобы его сын не менял клубную прописку этой зимой, но при этом получал игровую практику в составе «сине-бело-голубых»:

«До чемпионата мира мой сын должен выступать в „Зените“. В руководстве должны решить, что делать с игроком. Мы законопослушные люди, поэтому поступим так, как решит клуб. Естественно, хочется, чтобы учитывалось мнение игроков. Результаты действий мы увидим в это трансферное окно.

Слова Малафеева о том, что у моего сына проблемы со здоровьем? Малафеев является не руководителем, а только заместителем спортивного директора. Он высказал свое предположение. Если вы такие допытливые, сами задайте вопрос напрямую кому-то из руководства „Зенита“. Пусть они или подтвердят, или опровергнут слова Малафеева, или дадут конкретную формулировку, что точно случилось с Артемом. Не хочу сказать что-то некорректное. Нужно уважать руководство и не наступать на грабли.

Я имею в виду президента Сергея Фурсенко. Задайте ему напрямую вопрос, как и мне. Он предоставит официальную позицию, и тогда мы узнаем истину. Артем уважает руководство и тренера. Он готов дальше бороться и показывать, что может и умеет».

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Все комментарии
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
сегодня в 20:35
ДОЛЖЕН ИГРАТЬ. ТАК ОН И ИГРАЕТ В ПОДКИДНОГО НА СКАМЕЙКЕ. ЧТО ЕЩЕ НАДО. НЕ НА ПОЛЕ ЖЕ ЕГО ВЫПУСКАТЬ, ТАМ ИГРАТЬ НЕ УДОБНО.
112910415
112910415
сегодня в 20:15
ух ты...интрига выходит на новый уровень
blitz
blitz ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:19
Ангел неБесГрешен:
Никто никому ничего не должен. Пристроят - хорошо, нет - хуже. Причём для самого Дзюбы.
Пристроят, к гадалке не ходи!
Miaf
Miaf ответил lotsman
сегодня в 19:16
lotsman:
Я думал ты умнее.((
Держись, толи еще будет. Сегодня проект уничтожает себя. Только очередное вливание крупной суммы денег поможет вам остаться на плаву.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:05
Ангел неБесГрешен:
Я щас рассуждаю с точки зрения сборной, а не зряплаты Дзюбы. Если он не вписывается в состав при итальянце, смысл ему получать бабло? Если пролетит мимо сборной...
Дзюбе сборная нужна как......Он это демонстрирует давно и настойчиво. Ему главное деньги и он их не теряет, как бы не относился к работе. В этом и заключается тупость менеджмента Зенита, получившего от спонсоров в 2017 году 180 млн евро. ( см. отчет УЕФА).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Ваня лучший
сегодня в 18:54
Ваня лучший:
А чем же для него хуже? Благодаря щедрости ( за счет казны) и тупости одновременно руководства Зенита этот тунеядец будет получать по 3,5 млн евро ежегодно, при этом скромно сидя на лавке.
Я щас рассуждаю с точки зрения сборной, а не зряплаты Дзюбы. Если он не вписывается в состав при итальянце, смысл ему получать бабло? Если пролетит мимо сборной...
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Ваня лучший
сегодня в 18:46
Ваня лучший:
Он кстати духовник всего Зенита. Каков духовник , такова и паства. Ты это хотел сказать?
Конечно. Чего взять с проекта? Может, не все любят маленьких девочек, да судя по зениту, не все любят девочек.
Но это, конечно, знатный кадр)) Вот, в форме, с детишками.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:40
AntiherQ1488:
К сожалению, не удалось узнать мнение духовного отца артемки, его сегодня отправили отдыхать на 14 лет))
Он кстати духовник всего Зенита. Каков духовник , такова и паства. Ты это хотел сказать?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:38
Ангел неБесГрешен:
Никто никому ничего не должен. Пристроят - хорошо, нет - хуже. Причём для самого Дзюбы.
А чем же для него хуже? Благодаря щедрости ( за счет казны) и тупости одновременно руководства Зенита этот тунеядец будет получать по 3,5 млн евро ежегодно, при этом скромно сидя на лавке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:35
Никто никому ничего не должен. Пристроят - хорошо, нет - хуже. Причём для самого Дзюбы.
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 18:28
Вот это наш футбол!!!!!!!!!!
Это последствие лимита и политики "неприкасаемых"!!!!!
Если сейчас, кто либо начнет уговаривать Манчинни, взять бревно в команду, просто для того, чтобы сидеть на лавке, ЧТО ИЗМЕНИТЬСЯ?????
Семейка обеспокоена деньгами , но ни как тем, что великорослый Дзюба не умеет играть и не хочет играть в футбол!!!!!!
А Манчинни, правильно все сделал!!!!!
P.S. Вот только не понятно, что в обще Малафеев делает в Зените????
И судя по публикациям в СМ, в Зените, опять нет селекционной службы!!!!!!!!!
lotsman
lotsman ответил Miaf
сегодня в 18:18
Miaf:
До чемпионата мира мой сын должен выступать в „Зените“. В руководстве должны решить, что делать с игроком. Мы законопослушные люди, поэтому поступим так, как решит клуб. Естественно, хочется, чтобы учитывалось мнение игроков. Результаты действий мы увидим в это трансферное окно. До чемпионата мира мой сын должен выступать в *Бомевике*. В руководстве должны решить,куда его сплавить. Артемка несмотря на то, что любит по чужим карманам шарить очень законопослушный. В результатах я уверен, только у Бакланов мы сможем получить столько бабла.
Я думал ты умнее.((
mat73
mat73
сегодня в 18:11
А сам Здюба что молчит, что ничего не говорит в своё оправдание?
denmig
denmig
сегодня в 18:08
Лучше бы ума игрочишке вставил! - А то даже не тренируется, вообще просто так на лавке сидит! Лавку даже баба клава не моет - настолько она блестит уже!
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98
сегодня в 18:02
не в ту спорт школу отдали Артема!игрок не плохой ну спортивное воспитание хромает) с техникой плоховато сказывается прошлое в фк позор
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 17:55
Дзюба-сын к отцу пришёл
И сказала кроха
Газобабки хорошо
Мозоль на попе плохо
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 17:53
Вы конечно меня извените ежели вдруг каким то чудом прочитаете это сообщение,но это будет такой дуростью с его стороны если он останется в Зените,это будет конец его карьеры и впереди его ждет фнл ,а может даже и хуже... Когда человек хочет играть на чм он чтобы попасть в сборную при отсутствие практики в своем клубе уходит как минимум в аренду чтобы получить игровое время и иметь шанс на поподание в сборную,а у вас все как то наоборот выходит ,вы цепляетесь за финансовую сторону непонимая того что век футбольный невелик,ведь наступит день когда оборачиваясь назад Дзюба скажет а ведь я так мало поиграл так мало чего добился... Я за много чего нелюблю вашего сына,нет лично мне он ничего несделал,но совершил много таких поступков которые заставляют тебя отварачиватся от этого человека ...
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил time out
сегодня в 17:45
time out:
Сын должен до чемпионата мира стричь бабки в Зените, а как он будет выступать, это уже не важно. Отец против отлучения Дзюбы от халявной кормушки.
К сожалению, не удалось узнать мнение духовного отца артемки, его сегодня отправили отдыхать на 14 лет))
Kerri
Kerri
сегодня в 17:44
В лучшем случае на лавке до ЧМ посидит, а сам ЧМ по телеку посмотрит.
kiricko
kiricko
сегодня в 17:34
Все таки Дзюба Велик!!!Газпром народ обувает,а он переплюнул всех))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 17:25
Я тоже согласен что Дзюба должен остаться в Зените
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 17:19
плохо вы папаша сына обстрогали...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:18
Это становится похожим на зарождение очередного конфликта Дзюбы.
Теперь уже по вине отца - человека очень далекого от клуба и футбола вообще.
По поводу Артема высказывался не только Малафеев, но и тренер сборной России.
Он фактически сказал, что не видит в команде места игроку с такими данными.
Дзюба может попасть в сборную только тогда, когда начнет забивать много голов.
Голы в составе "Зенита-2" в этот зачет не пойдут, а главной команде он не нужен.
У него есть два пути - перейти в другой клуб или пойти тропой Погребняка.
time out
time out
сегодня в 17:17
Сын должен до чемпионата мира стричь бабки в Зените, а как он будет выступать, это уже не важно. Отец против отлучения Дзюбы от халявной кормушки.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 17:10
Чё за дела у нас пошли в футболе, за здоровую дылбу, мужика, уже отцы стали решать где его сыну играть, скоро мама гляжу появится на горизонте со своим мнением о дальнейшей судьбе своего сына.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 17:02
Нужно у экспертов спросить, куда Дзюбе нужно отправится.
Но они заняты согласованием спонсорского договора с белорусской шоколадной фабрикой "Спартак"
145532
145532
сегодня в 17:00
Бухаров версия 2.
Faustello
Faustello
сегодня в 16:57
Главное чтобы попой по лавке не елозил, а то спалит все к чертям )))
Литейный 4
Литейный 4 ответил За адекватность
сегодня в 16:55
За адекватность:
Халк об него как в бильярде "свояки" неплохо колотил.
Неплохо эти "свояки" в угол Спартаку заходили! :)
За адекватность
За адекватность ответил Заратустра
сегодня в 16:51
Заратустра:
Правильно. Пусть это бревно остаётся в газпрёме.
Халк об него как в бильярде "свояки" неплохо колотил.
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