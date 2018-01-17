Отец Дзюбы: «До чемпионата мира мой сын должен выступать в „Зените“»

Сергей Дзюба - отец нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, хотел бы, чтобы его сын не менял клубную прописку этой зимой, но при этом получал игровую практику в составе «сине-бело-голубых»:

«До чемпионата мира мой сын должен выступать в „Зените“. В руководстве должны решить, что делать с игроком. Мы законопослушные люди, поэтому поступим так, как решит клуб. Естественно, хочется, чтобы учитывалось мнение игроков. Результаты действий мы увидим в это трансферное окно.

Слова Малафеева о том, что у моего сына проблемы со здоровьем? Малафеев является не руководителем, а только заместителем спортивного директора. Он высказал свое предположение. Если вы такие допытливые, сами задайте вопрос напрямую кому-то из руководства „Зенита“. Пусть они или подтвердят, или опровергнут слова Малафеева, или дадут конкретную формулировку, что точно случилось с Артемом. Не хочу сказать что-то некорректное. Нужно уважать руководство и не наступать на грабли.

Я имею в виду президента Сергея Фурсенко. Задайте ему напрямую вопрос, как и мне. Он предоставит официальную позицию, и тогда мы узнаем истину. Артем уважает руководство и тренера. Он готов дальше бороться и показывать, что может и умеет».