Иванов: «„Урал“ точно возьмёт Месси, если его за миллион рублей выставят на продажу»

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17 января 2018, 12:12

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб заинтересован в приобретении двух новичков, но и от нападающего «Барселоны» не откажется, если аргентинца будут готовы продать за 1 млн рублей:

«Селекционная работа ведется круглый год, 24 часа в сутки. Масса футболистов, масса агентов. Сейчас на примете два футболиста, ведем переговоры. Больше нам не нужно. Ну, если, конечно, Месси за миллион рублей не выставят на продажу. Тогда мы, конечно, его возьмем.

Когда большая конкуренция, это тоже не очень хорошо. Все хотят играть, у кого-то больше практики, у кого-то меньше. Сейчас мы хотим, чтобы у нас было на каждую позицию по два футболиста. На правом фланге один Николай Димитров, молимся, чтобы с ним ничего не случилось. Слева вообще никого нет. То же самое с защитниками: Денис Кулаков у нас один, случись что… Взяли молодого парня из „Носты“, дай бог, чтобы все у него сложилось у нас в клубе. Он перспективный, огромный потенциал».