Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2017/2018

Иванов: «„Урал“ точно возьмёт Месси, если его за миллион рублей выставят на продажу»

17 января 2018, 12:12

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб заинтересован в приобретении двух новичков, но и от нападающего «Барселоны» Лионеля Месси не откажется, если аргентинца будут готовы продать за 1 млн рублей:

«Селекционная работа ведется круглый год, 24 часа в сутки. Масса футболистов, масса агентов. Сейчас на примете два футболиста, ведем переговоры. Больше нам не нужно. Ну, если, конечно, Месси за миллион рублей не выставят на продажу. Тогда мы, конечно, его возьмем.

Когда большая конкуренция, это тоже не очень хорошо. Все хотят играть, у кого-то больше практики, у кого-то меньше. Сейчас мы хотим, чтобы у нас было на каждую позицию по два футболиста. На правом фланге один Николай Димитров, молимся, чтобы с ним ничего не случилось. Слева вообще никого нет. То же самое с защитниками: Денис Кулаков у нас один, случись что… Взяли молодого парня из „Носты“, дай бог, чтобы все у него сложилось у нас в клубе. Он перспективный, огромный потенциал».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Семак: «Иностранцы помогают развиваться россиянам»
14 сентября
Карпин: «Можно ли критиковать сборную? Конечно»
12 сентября
Салихова: «„Спартаку“ надо повесить фото Черчесова в раздевалке»
05 сентября
Салихова рассказала, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
02 сентября
Нападающий «Оренбурга» заявил, что готов играть в РПЛ до конца карьеры
29 августа
Салихова: «Жду в „Спартаке“ Карпина, Карреру и Черчесова. Всех вместе»
26 августа
Сортировать
Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответ Палыч82 (раскрыть)
17 января 2018 в 16:29
Этого шевеления хватит,чтобы показать мастер-класс в РФПЛ)))
Палыч82
Палыч82 ответ barcelona and cruyff (раскрыть)
17 января 2018 в 16:01
Одно шевеление коего также будет стоить миллион рублей,)
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
17 января 2018 в 15:35
Учитывая нынешнюю цену футболистов,за 1 млн рублей могут купить только большой палец левой ноги Месси
Байкал-38
Байкал-38
17 января 2018 в 14:03
Рано у него в 57 лет началось!
самуил кац 1
самуил кац 1
17 января 2018 в 13:05
Открою Иванову страшную тайну ! Месси с ним на одном гектаре ***** не сядет, даже за " миллион рублей" !
Майкл59ru
Майкл59ru
17 января 2018 в 12:57
Да ладно,человек с чувством юмора. Хотя,после последнего твита про шоколадки,стало понятно с чувством юмора в рфпл беда )
DVoxNN
DVoxNN
17 января 2018 в 12:52
Че они там курят?
амурец
амурец
17 января 2018 в 12:52
хоть кто то назвал настоящую цену Месси
kust07
kust07
17 января 2018 в 12:47
Раскатал губу Гриня))
Адвокат 76
Адвокат 76
17 января 2018 в 12:40
За миллион рублей к Вам даже Паша Погребняк с Дзюбой не пойдёт, даже если в контракте будет прописано что на лавке запасных просто сидеть)))
RUSTY8
RUSTY8
17 января 2018 в 12:28
балабол
112910415
112910415
17 января 2018 в 12:26
проболтался всё-таки
теперь Амкар может перехватить
juchok
juchok
17 января 2018 в 12:22
шутник этот Иванов!
Полевой Командир
Полевой Командир
17 января 2018 в 12:21
Отличный менеджер.... Если на Авито появится новенький Мерседес АМГ за 100 тыс рублей, я его обязательно куплю....
sihafazatron
sihafazatron
17 января 2018 в 12:18, ред.
Интересно как эти шутники зарплату месси платить будут?))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 