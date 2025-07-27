«Гнистан» — «ХИК». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (28.07.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «ХИКу». Победа гостей оценивается по коэффициенту 1.78. На успех «Гнистана» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет по 4.2. Ничья будет стоить 3.9.
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сегодня, 19:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25.
Форма команд
«Гнистан» занимает 7 место, что означает, что он располагается в группе вылета. Команда, за прошедшие 16 матчей, смогла заработать 20 очков, что на 9 меньше, чем у своего соперника. Чтобы выйти из группы вылета необходимо всего два балла. Две последние игры «Гнистана» завершились победой над «Хака» (2:0), и поражением от «СЙК» (1:3).
«ХИК» располагается в зоне повышения в Чемпионшип, на четвертом месте в высшей лиге. За прошедшие 16 встреч команда сумела заработать 29 очков. Лидер сезона опережает клуб на шесть пунктов. Два последних матча «ХИКа» завершились победой над «Оулу» (3:1), и ничьёй с «Арда» (0:0)
Информация для ставок
- «Гнистан» выиграл всего три раза из десяти последних встреч
- «ХИК» проиграл всего одну игру из пяти
- Из пяти очных встреч команд «ХИК» обыграл «Гнистан» три раза
Прогноз
«Гнистан» будет бороться за победу, однако «ХИК» не должен терять очки. Советуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мостбет.