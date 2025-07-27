«Гнистан» — «ХИК». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (28.07.2025)

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вчера, 23:02

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «ХИКу». Победа гостей оценивается по коэффициенту 1.78. На успех «Гнистана» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет по 4.2. Ничья будет стоить 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Гнистан» занимает 7 место, что означает, что он располагается в группе вылета. Команда, за прошедшие 16 матчей, смогла заработать 20 очков, что на 9 меньше, чем у своего соперника. Чтобы выйти из группы вылета необходимо всего два балла. Две последние игры «Гнистана» завершились победой над «Хака» (2:0), и поражением от «СЙК» (1:3).

« ХИК » располагается в зоне повышения в Чемпионшип, на четвертом месте в высшей лиге. За прошедшие 16 встреч команда сумела заработать 29 очков. Лидер сезона опережает клуб на шесть пунктов. Два последних матча «ХИКа» завершились победой над «Оулу» (3:1), и ничьёй с «Арда» (0:0)

Информация для ставок

«Гнистан» выиграл всего три раза из десяти последних встреч

« ХИК » проиграл всего одну игру из пяти

» проиграл всего одну игру из пяти Из пяти очных встреч команд « ХИК » обыграл «Гнистан» три раза

Прогноз