Дркушич: «Обидно было пропустить гол на последней минуте»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич подвёл итоги матча против «Рубина» во втором туре Российской Премьер-Лиги.
Очень обидно пропустить гол на последней минуте. Мы хорошо сыграли первый тайм. Потом в самом начале второго пропустили, а это всегда тяжело. Затем не знаю почему, но упустили инициативу. В концовке «Рубин» смог забить в том числе благодаря своим болельщикам. Нам очень важно выиграть следующую игру против ЦСКА. Дома будет чуть полегче. Но сначала надо хорошо сыграть с «Ахматом» в Кубке.
Напомним, что «сине-бело-голубые» сыграли с «Рубином» вничью (2:2). Форвард казанцев Мирлинд Даку сравнял счёт на 90-й минуте встречи.
Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
и швец и на дуде игрец"...в итоге всё на надрыв...и нервы и "физика"....
и швец и на дуде игрец"...в итоге всё на надрыв...и нервы и "физика"....
" Он распасовщик, могущий разгонять атаку.........." - что то вчера я не заметил этого. Все пасы в никуда. Видимо сильно изнемог.)
Бред всё это. Если игрок талантлив, он талантлив всегда, при любом тренере и при любых условиях. А если он при одних условиях играет, а при других забывает как играть, то это не звезда, это метеорит. Блеснул и погас.
" Он распасовщик, могущий разгонять атаку.........." - что то вчера я не заметил этого. Все пасы в никуда. Видимо сильно изнемог.)
Бред всё это. Если игрок талантлив, он талантлив всегда, при любом тренере и при любых условиях. А если он при одних условиях играет, а при других забывает как играть, то это не звезда, это метеорит. Блеснул и погас.
Без Соболева, Энрике ни остроты ни давления.....редкие запоротые моменты.....
Без Соболева, Энрике ни остроты ни давления.....редкие запоротые моменты.....
не в курсе ?
не в курсе ?
А Семак, в силу своего убожества, решил Глушкой заткнуть все дыры, вот и довел парня до изнеможения.
А что касается того, что сильный игрок должен всегда играть при любом тренере, то это не всегда так. Можно вспомнить киевлянина А.Заварова, который хотел уйти и киевского Динамо, после того, как ваш, Ю.Морозов на два сезона возглавил грозный клуб и фактически опустил его ниже плинтуса. Можно вспомнить великолепного торпедовца В.Сахарова, который начал деградировать у В.Салькова, в 1979... Примеров много.
Даже у такого среднего тренера как Галактионов Глушенков блистал на поле, а вот оказавшись у Семака- скис... Да разве только он? А Клау, Кассьерра и другие, разве такими пришли в Зенит?
А Семак, в силу своего убожества, решил Глушкой заткнуть все дыры, вот и довел парня до изнеможения.
А что касается того, что сильный игрок должен всегда играть при любом тренере, то это не всегда так. Можно вспомнить киевлянина А.Заварова, который хотел уйти и киевского Динамо, после того, как ваш, Ю.Морозов на два сезона возглавил грозный клуб и фактически опустил его ниже плинтуса. Можно вспомнить великолепного торпедовца В.Сахарова, который начал деградировать у В.Салькова, в 1979... Примеров много.
Даже у такого среднего тренера как Галактионов Глушенков блистал на поле, а вот оказавшись у Семака- скис... Да разве только он? А Клау, Кассьерра и другие, разве такими пришли в Зенит?