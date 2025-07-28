Дркушич: «Обидно было пропустить гол на последней минуте»

Защитник «Зенита» подвёл итоги матча против «Рубина» во втором туре Российской Премьер-Лиги.

Очень обидно пропустить гол на последней минуте. Мы хорошо сыграли первый тайм. Потом в самом начале второго пропустили, а это всегда тяжело. Затем не знаю почему, но упустили инициативу. В концовке «Рубин» смог забить в том числе благодаря своим болельщикам. Нам очень важно выиграть следующую игру против ЦСКА . Дома будет чуть полегче. Но сначала надо хорошо сыграть с «Ахматом» в Кубке.