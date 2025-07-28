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Дркушич: «Обидно было пропустить гол на последней минуте»

вчера, 08:28
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич подвёл итоги матча против «Рубина» во втором туре Российской Премьер-Лиги.

Очень обидно пропустить гол на последней минуте. Мы хорошо сыграли первый тайм. Потом в самом начале второго пропустили, а это всегда тяжело. Затем не знаю почему, но упустили инициативу. В концовке «Рубин» смог забить в том числе благодаря своим болельщикам. Нам очень важно выиграть следующую игру против ЦСКА. Дома будет чуть полегче. Но сначала надо хорошо сыграть с «Ахматом» в Кубке.

Напомним, что «сине-бело-голубые» сыграли с «Рубином» вничью (2:2). Форвард казанцев Мирлинд Даку сравнял счёт на 90-й минуте встречи.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:08
Супер, Джек, Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:34
Глушенков в отсутствии чётких инструкций пытается выполнять 3-4 функции на поле..."И жнец
и швец и на дуде игрец"...в итоге всё на надрыв...и нервы и "физика"....
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:54
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 13:45
    "А он и не должен единоборства выигрывать........" - не барское это дело?)
    " Он распасовщик, могущий разгонять атаку.........." - что то вчера я не заметил этого. Все пасы в никуда. Видимо сильно изнемог.)
    Бред всё это. Если игрок талантлив, он талантлив всегда, при любом тренере и при любых условиях. А если он при одних условиях играет, а при других забывает как играть, то это не звезда, это метеорит. Блеснул и погас.
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 13:10
    Джек, а вы это расскажите товарищу мореплавателю, а то, он во всём Глушенкова винит, а парень то, ни в чём не виноват.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:14
    На Кассьерах-Педрах счёт не удержишь......ибо кроме умения ещё и хребет иметь надо....

    Без Соболева, Энрике ни остроты ни давления.....редкие запоротые моменты.....
    112910415
    112910415
    вчера в 11:13
    до свистка надо играть !
    не в курсе ?
    nubom
    nubom
    вчера в 10:53
    Единственное, что Дркушич забыл напомнить, кто должен быть держать Даку...
    67u9xjx7gty9
    67u9xjx7gty9
    вчера в 10:16
    Зенит рано поверил в победу и перестал играть, за что и поплатился, а Глушенкова нужно гнать из Зенита, чем быстрее, тем лучше.
    9t5juc96s5n4
    9t5juc96s5n4
    вчера в 09:55
    Играть надо до свистка,потеря концентрации
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 09:30
    А он и не должен единоборства выигрывать- не его задача на поле. Он распасовщик, могущий разгонять атаку и направлять её, при случае и забить. Даже у такого прессингующего тренера как Лобановский были люди в команде, которых Мэтр освобождал от физической работы на поле- Колотов и Веремеев, потому что берег их, для созидания.
    А Семак, в силу своего убожества, решил Глушкой заткнуть все дыры, вот и довел парня до изнеможения.
    А что касается того, что сильный игрок должен всегда играть при любом тренере, то это не всегда так. Можно вспомнить киевлянина А.Заварова, который хотел уйти и киевского Динамо, после того, как ваш, Ю.Морозов на два сезона возглавил грозный клуб и фактически опустил его ниже плинтуса. Можно вспомнить великолепного торпедовца В.Сахарова, который начал деградировать у В.Салькова, в 1979... Примеров много.
    Даже у такого среднего тренера как Галактионов Глушенков блистал на поле, а вот оказавшись у Семака- скис... Да разве только он? А Клау, Кассьерра и другие, разве такими пришли в Зенит?
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 09:16
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 09:07
      Не тот клуб Дркушич выбрал...
      Capral
      Capral ответ lotsman (раскрыть)
      вчера в 09:05
      Хвалёный Глушенков пришел к вам сильнейшим игроком, а стал- никем и ничем, у вашего хваленого тренера...
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 08:43
      За это мы и любим футбол...
      lotsman
      lotsman
      вчера в 08:42
      Обидно? Вы на стандартах столбами стояли. А Рубиновые молодцы, пользовались этим. Рубин хорошо сыграл, а вы отвратно. Хвалёный Глушенков потерянный был, не понимал что ему делать надо. Распиаренный Жерсон - деньги на ветер. Кассьерра видимо о Испании думал, а не о игре. К Дугласу и Мостовому претензий нет, а остальные плохо.
      Гость
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