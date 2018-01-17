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«Валенсия» одержала волевую победу над «Алавесом»

вчера, 22:51
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Первый четвертьфинальный матч Кубка Испании завершился волевой победой «Валенсии» над «Алавесом».

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» – «Алавес» – 2:1 (0:0)
Голы: Гедеш 73, Родриго 82Собрино 66

«Валенсия»: Хуаме, Гарай, Монтойя, Гайя, Паулиста, Парехо, Кондогбиа, Перейра (Родриго 58), Гедеш, Дзадза, Вьетто (Мина 71).
Главный тренер: Марселино.

«Алавес»: Сивера, Алексис, Марипан, Дьегес, Падилья, Вакасо (Педраса 68), Перес (Гомес 76), Пина, Торрес, Гвидетти (Эль-Хаддади 62), Собрино.
Главный тренер: Абелардо Фернандес.

Предупреждения: Пина 31, Гедеш 53, Дьегес 67, Мина 86.

Удаление: Дьегес 77 (вторая желтая).

Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

В другой встрече «Атлетико» сыграл вничью с «Севильей».

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Apsny
Apsny
вчера в 22:58
День волевых побед под концовку в испанском кубке.
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