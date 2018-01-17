«Валенсия» одержала волевую победу над «Алавесом»

Первый четвертьфинальный матч Кубка Испании завершился волевой победой «Валенсии» над «Алавесом».
Валенсия, стадион «Месталья»
«Валенсия» – «Алавес» – 2:1 (0:0)
Голы: Гедеш 73, Родриго 82 — Собрино 66
«Валенсия»: Хуаме, Гарай, Монтойя, Гайя, Паулиста, Парехо, Кондогбиа, Перейра (Родриго 58), Гедеш, Дзадза, Вьетто (Мина 71).
Главный тренер: Марселино.
«Алавес»: Сивера, Алексис, Марипан, Дьегес, Падилья, Вакасо (Педраса 68), Перес (Гомес 76), Пина, Торрес, Гвидетти (Эль-Хаддади 62), Собрино.
Главный тренер: Абелардо Фернандес.
Предупреждения: Пина 31, Гедеш 53, Дьегес 67, Мина 86.
Удаление: Дьегес 77 (вторая желтая).
Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.
В другой встрече «Атлетико» сыграл вничью с «Севильей».