Эмери: «Возможно, это была лучшая игра ПСЖ в текущем сезоне Лиги 1»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери подвёл итоги встречи 21-го тура чемпионата Франции с «Дижоном», которая завершилась победой парижан со счётом 8:0:

«Мы часто говорим о том, что необходимо поддерживать высокий уровень игры и создать команду с сильным характером. В каждом матче мы будем стремиться достичь наилучшего результата, расти и прогрессировать перед тем, как нагрянут самые важные матчи.

Возможно, это была лучшая игра ПСЖ в текущем сезоне чемпионата. Мы были командой на протяжении всего матча, и каждый её участник был на высоте».