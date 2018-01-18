Тиаго Силва: «Кавани ещё успеет побить все рекорды»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва после победы над «Дижоном» (8:0) во встрече 21-го тура Лиги 1 прокомментировал свист фанатов парижан в адрес Неймара, оформившего покер в матче. Соотечественник и одноклубник Силвы не уступил Эдинсону Кавани право пробить пенальти на 83-й минуте матча, не дав уругвайцу стать лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.

«Я не думаю, что свист с трибун рассердил Неймара. Нехорошо, что некоторые из болельщиков были против него, но самое главное – это окончательный счёт и победа.

Что касается Эди, его рекорд ещё придёт. Он постоянно забивает голы. В этом году будет ещё много матчей, и он побьёт все рекорды».