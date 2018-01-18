Эмери: «ПСЖ стал сильнее с Неймаром. У Кавани будут и другие шансы забить»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери встал на защиту нападающего команды Неймара, который был освистан болельщиками ПСЖ за то, что не дал Эдинсону Кавани пробить пенальти в матче Лиги 1 против «Дижона» (8:0). Уругваец отличился одним забитым мячом, сравнявшись по голам за ПСЖ со Златаном Ибрагимовичем, но оформив дубль, стал бы лучшим бомбардиром в истории клуба. Неймар, реализовав пенальти на 83-й минуте встречи, стал автором покера.

«Кавани – наш бомбардир, он заметно прогрессирует, его индивидуальные показатели помогают команде, а команда помогает ему достичь личных целей.

Да, Неймар забил этот пенальти. У Кавани же будут другие возможности забить ещё больше голов. Команда стала сильнее с Неймаром. Все наши победы и забитые мячи идут на пользу всей команде».