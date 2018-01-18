Наставник сборной Нигерии: «Муса вернется в ЦСКА. Это хорошая новость»

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор подтвердил информацию о том, что нападающий «Лестера» Ахмед Муса вернется в расположение ЦСКА:
«Ахмед Муса вернется в российский ЦСКА, и это хорошая новость, ведь его там любят, и он будет играть гораздо чаще».
Рор также отметил, что возвращение Мусы в Россию станет хорошим предзнаменованием для «Суперорлов» в преддверии чемпионата мира.
Напомним, что Ахмед выступал в составе «армейцев» в период с 2012-го по 2016-й год.
https://www.youtube.com/watch?v=uvBcNUqfH3I
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