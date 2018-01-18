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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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Наставник сборной Нигерии: «Муса вернется в ЦСКА. Это хорошая новость»

сегодня, 09:54

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор подтвердил информацию о том, что нападающий «Лестера» Ахмед Муса вернется в расположение ЦСКА:

«Ахмед Муса вернется в российский ЦСКА, и это хорошая новость, ведь его там любят, и он будет играть гораздо чаще».

Рор также отметил, что возвращение Мусы в Россию станет хорошим предзнаменованием для «Суперорлов» в преддверии чемпионата мира.

Напомним, что Ахмед выступал в составе «армейцев» в период с 2012-го по 2016-й год.

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Все комментарии
Mirajj
Mirajj
сегодня в 17:49
ЦСКА всех на.бал)) и не в первый раз.))
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 16:18
Муса это уже сбитый летчик в свое время надо было переходить в серию а или ла лигу но никак в Англию габариты не те у Ахмеда
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
сегодня в 15:50
MALOVAR:
не,это защитники армейцев будут делать ,играя против него))
А - у ваших уже не осталось?
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил cska plus
сегодня в 14:29
cska plus:
Уважаемый Сем, это нормальная практика, молодёжь будет выходить на замены, играть в кубковых играх в молодёжке в конце концов и набираться опыта, почему то, например в других лигах игроки уровня Чемберлена тоже долгое время были запасными.
Уважаемый Sem , не порти людям радость, ведь души у них поют. Муса, САМ Муса возвращается, чтобы бороться с Краснодаром за 5 место ! Вот дожились ! Хотя, на безрыбье, как говорится...
MALOVAR
MALOVAR ответил Ходячий по граблям
сегодня в 14:19
не,это защитники армейцев будут делать ,играя против него))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:11
Под ЛЕ пойдет)
игорь алексеев
игорь алексеев ответил cska.78
сегодня в 13:50
И не говори, хоть поможет цска на 5-ом месте закрепится, а то Уфа не дремет.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 13:40
С зулусом однозначно полегче будет.
Молодцы кони.Хоть на десять игр вернули.
cska.78
cska.78
сегодня в 13:24
Просто отлично :)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:20
Уже не поможет !!! ))))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Поц
сегодня в 13:05
Поц:
Вот как морды лошадиные обрадовались. Игрочишка, который не проходит в основной состав занюханного англицкого клуба, всенепременно усилит ПФК, потому что его там любят. Я даже не сомневаюсь, что усилит. Потому что нападение ПФК это 0 (ноль). Будет 0,1. Радуйтесь. А теперь о главном. НИКОГДА БОЛЬШЕ ПФК НЕ БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ. С Мусой, с Ахмедом, даже с Месси. Никогда. Аминь.
    Поц
    Поц
    сегодня в 12:49
      Kerri
      Kerri
      сегодня в 12:42
      Хорошая новость!
      t2k
      t2k
      сегодня в 12:37
      А свиней то бомбит)) захрюкались))
      Каждая свинья мечтает стать Конем...


      Ахмеда ждем, отличный нап
      Верг
      Верг
      сегодня в 12:36
      гинер просек что без толковых негритят его клуб ниначто не способен
      Багров-брат
      Багров-брат
      сегодня в 12:21
      Ну, вот, как всегда, завистливые всполохи псевдоработы мысли со стороны "народных"...))) Муса вернётся и опять накидает, как это было...)))
      А где же феерические трансферы в команду "народной" мечты американ-проекта?...)))
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил Коля58
      сегодня в 12:19
      Коля58:
      Спартаковские болельщики летят на открывашку ))
      За рекордами в Европу! Гыгыгыгы!
      Коля58
      Коля58 ответил FROLL 001
      сегодня в 12:18
      FROLL 001:
      Истинные спартаковские болельщик https://www.youtube.com/watch?v=uvBcNUqfH3I
      Спартаковские болельщики летят на открывашку ))
      vka1970
      vka1970
      сегодня в 12:12
      Лошадки радостно стучат подковами.
      Великолепный
      Великолепный ответил игорь алексеев
      сегодня в 12:09
      игорь алексеев:
      А помнишь Муся, когда учились в школе... Я с кистенем тебя до дома провожал... И для тебя, век не видать мне воли... Бананы спелые на рынке воровал... _________________________________________________________ В цска всегда будут негры! Ух ух ух ух ух
      А помнишь Антоха, когда учились в школе...
      Я с кистенем тебя до дома провожал...
      И для тебя, век не видать мне воли...
      Бананы спелые на рынке воровал...
      _________________________________________________________
      В спартаке всегда будут негры!
      Ух ух ух ух ух
      Efimych
      Efimych
      сегодня в 11:56
        Спартач-болельщик
        Спартач-болельщик ответил Mяyчeло
        сегодня в 11:55
        Mяyчeло:
        Оно не грузит. Cska plus, тебе на диету пора!) https://www.youtube.com/watch?v=VCOLcwyPAsw
        ...а где-то и стёпкины призывы гуляют по тырнету...
        Великолепный
        Великолепный
        сегодня в 11:54
        Это великолепная новость!))
        Спартач-болельщик
        Спартач-болельщик ответил LOpp
        сегодня в 11:53
        LOpp:
        все трансферы цска похожи на конвульсии.
        ...любимый Гинеровский трюк , продать за приличные деньги и потом арендовать за дёшево , но в этот раз сдаётся мне за дёшево не получится...
        Спартач-болельщик
        Спартач-болельщик ответил RussianHorse
        сегодня в 11:41
        RussianHorse:
        Схема отработанная годами, классика) Удачи спартаку в борьбе за 5 место) Ждём такого же трюка с Головиным. Гинер ещё вас всех продаст, а затем купит обратно, но в 2 раза дешевле)
        ...за 5-е вы вцепились мёртвой хваткой и никому похоже не отдадите ( если Уфа не опустит ниже )
        Магистр чёрной и белой бухгалтерии
        Магистр чёрной и белой бухгалтерии ответил FROLL 001
        сегодня в 11:38
        FROLL 001:
        Задал вопрос в поисковике :- Пьяные спартаковские фанаты! Выдал:- Панов поздравляет спартаковцев с Новым Годом! Ахахахахахаха!
        Кафельной плитки давно не слышно. Не отошел от поздравлений?
        игорь алексеев
        игорь алексеев
        сегодня в 11:38
        А помнишь Муся, когда учились в школе...
        Я с кистенем тебя до дома провожал...
        И для тебя, век не видать мне воли...
        Бананы спелые на рынке воровал...
        _________________________________________________________
        В цска всегда будут негры!
        Ух ух ух ух ух
        Альфи
        Альфи ответил RussianHorse
        сегодня в 11:37
        RussianHorse:
        И ещё даже официально не подтвердили, а мяучелла 🐱 уже в бешенстве
        Привет Хорс. С новым годом тебя! ...и если это так, то Гинеру можно только поаплодировать👏👏👏
        Absinthe6
        Absinthe6
        сегодня в 11:29
        Беги, Муса, беги)
        Selim Yavuz
        Selim Yavuz
        сегодня в 11:14
        Хорошая новость и для него,и для армейцев
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