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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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«Ливерпуль» отклонил предложение «Севильи» по Старриджу

сегодня, 10:28

По данным источника, «Ливерпуль» и «Севилья» не смогли договориться по переходу нападающего английской команды Дэниела Старриджа

Сообщается, что мерсисайдцы отклонили предложение испанцев. «Севилья» планировала арендовать 28-летнего футболиста до конца сезона без каких-либо компенсаций, однако технический директор англичан Майкл Эдвардс выступил против данной сделки. Отмечается, что «Ливерпуль» рассчитывает на продажу игрока. Действующее соглашение Старриджа рассчитано до июня 2019 года. 

Ранее ходили слухи, что Дэниел Старридж может перейти в «Интер». 

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Все комментарии
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 12:33
...на халяву хотели ?...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:25
Логично, в общем-то!
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