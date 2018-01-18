«Ливерпуль» отклонил предложение «Севильи» по Старриджу

По данным источника, «Ливерпуль» и «Севилья» не смогли договориться по переходу нападающего английской команды Дэниела Старриджа.



Сообщается, что мерсисайдцы отклонили предложение испанцев. «Севилья» планировала арендовать 28-летнего футболиста до конца сезона без каких-либо компенсаций, однако технический директор англичан Майкл Эдвардс выступил против данной сделки. Отмечается, что «Ливерпуль» рассчитывает на продажу игрока. Действующее соглашение Старриджа рассчитано до июня 2019 года.



Ранее ходили слухи, что Дэниел Старридж может перейти в «Интер».