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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.1 4.3 1.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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Венгер: «Сделка по Санчесу и Мхитаряну может состояться. Больше мне рассказать нечего»

сегодня, 12:31

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, что трансферам Малкома из «Бордо» и Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской «Боруссии», скорее всего, не суждено состояться:

«Не думаю, что мы близки к покупке Малкома. Вряд ли сделка состоится в январе.

По Обамеянгу мне тоже нечего добавить. Вообще некоторые вещи нужно держать в секрете и говорить о них, только когда произойдет что-то конкретное. Сделка по Санчесу и Мхитаряну может состояться. Больше мне рассказать нечего».

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:59
Нормальный обмен, удачи Генриху в Арсенале
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★
сегодня в 19:05
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что с уважением относится к готовности "Манчестер Юнайтед" сделать нападающего Алексиса Санчеса самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-Лиги.

На пресс-конференции в пятницу Венгер подтвердил, что Санчес находится на пороге перехода в "Юнайтед", который опередил своих соседей из "Манчестер Сити" в борьбе за 29-летнего чилийца, предложив тому роскошный контракт с зарплатой, которая, по слухам, будет достигать 400 тысяч фунтов в неделю. Однако Арсен не видит в этом ничего плохого.

"Я бы не хотел копаться в цифрах, потому что это проблема "Юнайтед". Я уважаю "Юнайтед", потому что они генерируют деньги и платят за игроков те деньги, которые добывают собственными силами. Это достойно уважения".

"Только они сами знают, сколько хотят потратить на того или иного игрока. "Юнайтед" — клуб, который очень хорошо управляется в финансовом отношении, сочетая это с успехам на футбольном поле, поэтому у меня нет никаких проблем с теми деньгами, которые они тратят".

"Ему (Санчесу) 29 лет, так что его следующий контракт, конечно, очень важен для него. Мы сделали максимум, что могли себе позволить, и однажды я еще расскажу об этом, но сейчас не тот момент", — цитирует Венгера Daily Mail.
Шмавон
Шмавон ответил marvel777
сегодня в 18:18
marvel777:
мне кажется армян в Арсенале будет жечь как минимум не хуже Санчеса
Он принесет гораздо больше пользы чем такой Санчес да и игрок он командный по сравнению с Санчисом
Шмавон
Шмавон ответил RedDevil88
сегодня в 18:16
RedDevil88:
Санчес в январе,Озил бесплатно летом и еще пару трансферов по 100 лямов и будем брать ЛЧ))))
После Фергюсена сколько уже по 100 лямов покупок делали а воз и ни не там, нужно вернуть фирменный стиль игры МЮ за который все любили и уважали клуб
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 13:15
Санчес в январе,Озил бесплатно летом и еще пару трансферов по 100 лямов и будем брать ЛЧ))))
Emilan__
Emilan__ ответил drug01
сегодня в 13:12
drug01:
Венгера грабят, делают все к его отставке.....жаль!!!!!
Венгер сам себя в нынешную ситуацию загнал. Виновен только он сам
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил Заратустра
сегодня в 12:58
Заратустра:
Санчес сможет играть в ЛЧ за МЮ? Арсенал же не играл там в этом сезоне.
Можно одного игрока дозаявить из лиги еаропы
Заратустра
Заратустра
сегодня в 12:52
Санчес сможет играть в ЛЧ за МЮ? Арсенал же не играл там в этом сезоне.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 12:51
не равный обмен
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:42
В арсенале белорус был, русский был, теперь очередь армянина)
Заратустра
Заратустра
сегодня в 12:42
Отдавай Санчеса и забирай армяшку! Нечего тут торговаться!
marvel777
marvel777
сегодня в 12:38
мне кажется армян в Арсенале будет жечь как минимум не хуже Санчеса
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 12:37
Сочувствуем Генриху !
drug01
drug01
сегодня в 12:35
Венгера грабят, делают все к его отставке.....жаль!!!!!
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