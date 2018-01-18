Венгер: «Сделка по Санчесу и Мхитаряну может состояться. Больше мне рассказать нечего»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, что трансферам Малкома из «Бордо» и Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской «Боруссии», скорее всего, не суждено состояться:
«Не думаю, что мы близки к покупке Малкома. Вряд ли сделка состоится в январе.
По Обамеянгу мне тоже нечего добавить. Вообще некоторые вещи нужно держать в секрете и говорить о них, только когда произойдет что-то конкретное. Сделка по Санчесу и Мхитаряну может состояться. Больше мне рассказать нечего».
На пресс-конференции в пятницу Венгер подтвердил, что Санчес находится на пороге перехода в "Юнайтед", который опередил своих соседей из "Манчестер Сити" в борьбе за 29-летнего чилийца, предложив тому роскошный контракт с зарплатой, которая, по слухам, будет достигать 400 тысяч фунтов в неделю. Однако Арсен не видит в этом ничего плохого.
"Я бы не хотел копаться в цифрах, потому что это проблема "Юнайтед". Я уважаю "Юнайтед", потому что они генерируют деньги и платят за игроков те деньги, которые добывают собственными силами. Это достойно уважения".
"Только они сами знают, сколько хотят потратить на того или иного игрока. "Юнайтед" — клуб, который очень хорошо управляется в финансовом отношении, сочетая это с успехам на футбольном поле, поэтому у меня нет никаких проблем с теми деньгами, которые они тратят".
"Ему (Санчесу) 29 лет, так что его следующий контракт, конечно, очень важен для него. Мы сделали максимум, что могли себе позволить, и однажды я еще расскажу об этом, но сейчас не тот момент", — цитирует Венгера Daily Mail.
На пресс-конференции в пятницу Венгер подтвердил, что Санчес находится на пороге перехода в "Юнайтед", который опередил своих соседей из "Манчестер Сити" в борьбе за 29-летнего чилийца, предложив тому роскошный контракт с зарплатой, которая, по слухам, будет достигать 400 тысяч фунтов в неделю. Однако Арсен не видит в этом ничего плохого.
"Я бы не хотел копаться в цифрах, потому что это проблема "Юнайтед". Я уважаю "Юнайтед", потому что они генерируют деньги и платят за игроков те деньги, которые добывают собственными силами. Это достойно уважения".
"Только они сами знают, сколько хотят потратить на того или иного игрока. "Юнайтед" — клуб, который очень хорошо управляется в финансовом отношении, сочетая это с успехам на футбольном поле, поэтому у меня нет никаких проблем с теми деньгами, которые они тратят".
"Ему (Санчесу) 29 лет, так что его следующий контракт, конечно, очень важен для него. Мы сделали максимум, что могли себе позволить, и однажды я еще расскажу об этом, но сейчас не тот момент", — цитирует Венгера Daily Mail.