Венгер: «Сделка по Санчесу и Мхитаряну может состояться. Больше мне рассказать нечего»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, что трансферам Малкома из «Бордо» и Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской «Боруссии», скорее всего, не суждено состояться:

«Не думаю, что мы близки к покупке Малкома. Вряд ли сделка состоится в январе.

По Обамеянгу мне тоже нечего добавить. Вообще некоторые вещи нужно держать в секрете и говорить о них, только когда произойдет что-то конкретное. Сделка по Санчесу и Мхитаряну может состояться. Больше мне рассказать нечего».