ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. Россияне поднялись на две строчки вверх – на 62-ю позицию.
Лидерство продолжает удерживать Германия, тройку лидеров завершают Бразилия и Португалия.
1 (1). Германия – 1602 очка
2 (2). Бразилия – 1483
3 (3). Португалия – 1358
4 (4). Аргентина – 1348
5 (5). Бельгия – 1325
6 (6). Испания – 1231
7 (7). Польша – 1209
8 (8). Швейцария – 1190
9 (9). Франция – 1183
10 (10). Чили – 1147…
...60 (62). Албания– 553
61 (61). Кот-д'Ивуар – 544
62 (64). Россия – 534
63 (67). Кабо-Верде – 530
64 (69). Словения – 529