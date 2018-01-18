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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.1 4.3 1.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных

сегодня, 13:16

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. Россияне поднялись на две строчки вверх – на 62-ю позицию.

Лидерство продолжает удерживать Германия, тройку лидеров завершают Бразилия и Португалия.

1 (1). Германия – 1602 очка 
2 (2). Бразилия – 1483 
3 (3). Португалия – 1358 
4 (4). Аргентина – 1348 
5 (5). Бельгия – 1325 
6 (6). Испания – 1231 
7 (7). Польша – 1209 
8 (8). Швейцария – 1190 
9 (9). Франция – 1183 
10 (10). Чили – 1147… 

...60 (62). Албания– 553
61 (61). Кот-д'Ивуар – 544
62 (64). Россия – 534
63 (67). Кабо-Верде – 530
64 (69). Словения – 529

Полный рейтинг

Все соперники сборной до ЧМ-18. От Бразилии до Турции

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Все комментарии
Apsny
Apsny ответил Суеверный
сегодня в 20:32
Суеверный:
Вопросов - "воз и маленькая тележка". Россия ниже Албании? Что в десятке делают Польша и Швейцария? Ну в общем как во всяком рейтинге чепухи полно.
А зачем мыслить стереотипами.
Zen-Aku
Zen-Aku ответил Богиня Соккера
сегодня в 20:07
Богиня Соккера:
Чечня всегда была и будет подчиненной территорией русских
Да ты не зарекайся дорогуша все может быть)
Zen-Aku
Zen-Aku ответил yudin_duda
сегодня в 20:04
yudin_duda:
Интересно, причем тут площадь. И да, как отметили ниже, рамзан махнатович и его коррумпированный округ перестал быть Россией ?))
Он наверное имел виду то что при таких больших территориях и самом большом население в Европе 150 млн Россия не в состояние найти нормальных 11 игроков() И это позор!)
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил Exia
сегодня в 20:01
Exia:
С каких пор Чечня перестала быть частью "нашей Раши"?
Чечня всегда была и будет подчиненной территорией русских
Lyon2009
Lyon2009
сегодня в 19:24
Неужели, Франция только 9-я по силе в Мире команда??? Че за рейтинг такой... Пффф
blitz
blitz ответил LOpp
сегодня в 19:00
LOpp:
когда сборная не играет то поднимается в рейтинге.
Надо тогда и дальше не играть.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 17:43
И как это африканский островок рядом с Россией оказался? Или наоборот, как Россия оказалась рядом с ним?
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 17:38
Странный рейтинг Россия и Кабо -Верде рядом
Islam0500
Islam0500
сегодня в 16:58
Не понятно, что делают в первой десятке Польша и Швейцария
Суеверный
Суеверный
сегодня в 16:37
Вопросов - "воз и маленькая тележка". Россия ниже Албании? Что в десятке делают Польша и Швейцария? Ну в общем как во всяком рейтинге чепухи полно.
loko7
loko7
сегодня в 16:29
Молодцы, оказываем давление на первую тройку.
yudin_duda
yudin_duda ответил 95-shishani-95
сегодня в 15:57
Интересно, причем тут площадь. И да, как отметили ниже, рамзан махнатович и его коррумпированный округ перестал быть Россией ?))
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 15:55
Семимильными шагами!...
Dark MU
Dark MU
сегодня в 15:46
Тунис на 23 месте вот как?)
Ipos
Ipos
сегодня в 15:18
приехали..., мы теперь уровень Словении:)
VIPded
VIPded
сегодня в 15:08
То ли мы всплываем, то ли мы и не можем утонуть по определению...
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 15:01
Акифейка вот уже 68 дней не пропускал за сборную. респект.
Exia
Exia ответил 95-shishani-95
сегодня в 14:54
95-shishani-95:
Позор вашей раше! Самая большая страна в мире занимает 62 место! )))))
С каких пор Чечня перестала быть частью "нашей Раши"?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:51
Позор вашей раше! Самая большая страна в мире занимает 62 место! )))))
denmig
denmig
сегодня в 14:46
ни с кем не играли, а в рейтинге выросли??? это что за фифло такое!?
Exia
Exia
сегодня в 14:43
Оттолкнулись от дна выгребной ямы и плывем к свежему воздуху топ-20.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 14:42
Немчура лучше всех.
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 14:35
Роналду и тут обошел меську подвинув ее в таблице)))
grafff
grafff
сегодня в 14:19
Что то сильно высоко наша Раша
за
за
сегодня в 14:17
Всплываем?
mat73
mat73
сегодня в 14:13
О-о-о, мы обогнали Кабо-Верде! Урраа!
Но блин Кот-Дивуар и Албания еще впереди...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:11
Чудовищный и грандиозный прогресс России!!! Теперь Мудко будет кричать каким крутейшим презиком РФС он был!
cska.78
cska.78
сегодня в 13:56
Как-то пофигу на этот рейтинг, главное, чтобы на домашнем ЧМ хорошо выступили!
Limp Bizkit
Limp Bizkit
сегодня в 13:49
Обошли Кабо-Верде!
Хоррррооош)
kastites
kastites
сегодня в 13:48
Позор
Дело рук Мутко
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