Дзюба, Шатов и Анюков провели тренировку с «Зенитом-2»

Как стало известно на днях, Артем Дзюба, Олег Шатов и Александр Анюков не отправились на сбор «Зенита» и присоединились ко второй команде «сине-бело-голубых».
18 января игроки провели тренировку в Удельном парке. Отметим, что еще один отстраненный от первого состава футболист Иван Новосельцев на занятиях отсутствовал.
По слухам, Дзюба близок к переходу в «Уфу».
1. Фурсенко обманул Манчини насчет условий работы и возможных трансферов, после чего Манчини решил подгадить и исключил из состава первой команды важных, кроме Дзюбы, игроков сборной.
2. Манчини просто пофигу, он стрижет бабло и ждет расторжение контракта со стороны Зенита, что бы получить неустойку за расторжение. Многие импортные тренеры зенита получили пенсию от газпрома - чем Манчини хуже?!
1. Фурсенко обманул Манчини насчет условий работы и возможных трансферов, после чего Манчини решил подгадить и исключил из состава первой команды важных, кроме Дзюбы, игроков сборной.
2. Манчини просто пофигу, он стрижет бабло и ждет расторжение контракта со стороны Зенита, что бы получить неустойку за расторжение. Многие импортные тренеры зенита получили пенсию от газпрома - чем Манчини хуже?!