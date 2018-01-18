Дзюба, Шатов и Анюков провели тренировку с «Зенитом-2»

Как стало известно на днях, Артем Дзюба, Олег Шатов и Александр Анюков не отправились на сбор «Зенита» и присоединились ко второй команде «сине-бело-голубых».

18 января игроки провели тренировку в Удельном парке. Отметим, что еще один отстраненный от первого состава футболист Иван Новосельцев на занятиях отсутствовал.

По слухам, Дзюба близок к переходу в «Уфу».