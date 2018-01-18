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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Дзюба, Шатов и Анюков провели тренировку с «Зенитом-2»

сегодня, 14:15

Как стало известно на днях, Артем Дзюба, Олег Шатов и Александр Анюков не отправились на сбор «Зенита» и присоединились ко второй команде «сине-бело-голубых».

18 января игроки провели тренировку в Удельном парке. Отметим, что еще один отстраненный от первого состава футболист Иван Новосельцев на занятиях отсутствовал.

По слухам, Дзюба близок к переходу в «Уфу».

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
сегодня в 20:38
Дзюба в Спартак Шатов в Урал...Манчини в Италию
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 18:35
выиграть ФНЛ - это тоже трофей)
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 16:44
Расисты любят больше всех обсуждать дела в Зените.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
сегодня в 16:38
У меня две версии:
1. Фурсенко обманул Манчини насчет условий работы и возможных трансферов, после чего Манчини решил подгадить и исключил из состава первой команды важных, кроме Дзюбы, игроков сборной.
2. Манчини просто пофигу, он стрижет бабло и ждет расторжение контракта со стороны Зенита, что бы получить неустойку за расторжение. Многие импортные тренеры зенита получили пенсию от газпрома - чем Манчини хуже?!
морозз
морозз
сегодня в 15:30
Катастрофа, во что или кого Зенит превратил футболистов сборной России? Это же явная и нацеленная провокация со стороны руководства Зенита и Газовых спонсоров! Уничтожаются в футбольном плане цвет игроков России, стыдно за действия Зенита!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:48
Формируется новый костяк "Зенита" после выдворения физрука Манчини!
Faustello
Faustello
сегодня в 14:45
Ребята почистили картошку, помыли всем бутсы и сколотили новую увеличенную деревянную скамейку! )))
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 14:23
Новосельцев не отсутствовал,а подготавливал для себя место на лавке. Подгонял под свой зад,протирал от пыли,устанавливал всевозможные девайсы....Ведь он понимает что на ней он будет проводить большую часть своей жизни )
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:21
на первой тренеровке можно и на влажную уборку базы их подписать ,чтобы приобщились
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