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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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Зобнин назвал свой лучший гол в карьере

сегодня, 15:15

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем лучшем голе и отметил, что хотел бы однажды забраться на Эверест:

«Всё зависит от времени. Конечно, я люблю путешествовать, в любое свободное время посещаю достаточно много разных стран. Хотел бы везде побывать. Вот в Антарктиде не хотелось бы, но на Эверест бы забрался. Почему нет? Мне нравятся горы, как и пляжный отдых.

На самом деле я забил ещё не так много голов за свою карьеру. Можно сосчитать на пальцах — четыре или пять. Из них отмечу второй гол „Оренбургу“, когда я забил головой. Тот матч вообще был очень эмоциональный и интересный для болельщиков».

Видеозапись гола вы можете увидеть здесь.

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