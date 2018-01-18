Зобнин назвал свой лучший гол в карьере

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем лучшем голе и отметил, что хотел бы однажды забраться на Эверест:

«Всё зависит от времени. Конечно, я люблю путешествовать, в любое свободное время посещаю достаточно много разных стран. Хотел бы везде побывать. Вот в Антарктиде не хотелось бы, но на Эверест бы забрался. Почему нет? Мне нравятся горы, как и пляжный отдых.

На самом деле я забил ещё не так много голов за свою карьеру. Можно сосчитать на пальцах — четыре или пять. Из них отмечу второй гол „Оренбургу“, когда я забил головой. Тот матч вообще был очень эмоциональный и интересный для болельщиков».

Видеозапись гола вы можете увидеть здесь.