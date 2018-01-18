Лаудруп: «Дибала - не Месси»

Известный в прошлом футболист Микаэль Лаудруп считает, что нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу нельзя сравнивать с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Дибала - талант, но проблема в том, что он родом из Аргентины. Это еще один футболист, о котором говорят, что он будет следующим Месси. Нет. Сейчас нет нового Месси, а чтобы увидеть его, нам придется подождать. Не думаю, что на своем веку я увижу нового такого футболиста. Такие игроки не рождаются раз в 10-15 лет...

Проблема в том, что Дибала из Аргентины, он также левша, невысокого роста. Не думаю, что эти разговоры идут на пользу Пауло, потому что он не будущий Месси. Дибала очень талантлив, но это не Месси».

Согласен с Лаудрупом и итальянский форвард Антонио Кассано.