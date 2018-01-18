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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.1 4.3 1.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 0:3 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
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Лаудруп: «Дибала - не Месси»

сегодня, 18:29

Известный в прошлом футболист Микаэль Лаудруп считает, что нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу нельзя сравнивать с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Дибала - талант, но проблема в том, что он родом из Аргентины. Это еще один футболист, о котором говорят, что он будет следующим Месси. Нет. Сейчас нет нового Месси, а чтобы увидеть его, нам придется подождать. Не думаю, что на своем веку я увижу нового такого футболиста. Такие игроки не рождаются раз в 10-15 лет...

Проблема в том, что Дибала из Аргентины, он также левша, невысокого роста. Не думаю, что эти разговоры идут на пользу Пауло, потому что он не будущий Месси. Дибала очень талантлив, но это не Месси».

Согласен с Лаудрупом и итальянский форвард Антонио Кассано.

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Великий Князь
Великий Князь ответил -Джек Потрошитель-
сегодня в 21:22
-Джек Потрошитель-:
месси-не Марадона..
И даже не Батистута.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 21:22
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-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 20:41
месси-не Марадона..
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 19:34
Дибале до Месси ещё ОЧЕНЬ далеко. Пока он как Месси только пенки не забивает, осталось ещё скрысить пару ЗМ у своих одноклубников, открыть офшорные счета, облажаться в сборной и спереть всё на Игуаина. Аха-ха)
juvenale
juvenale
сегодня в 18:43
блин ну какой Дибала Месси....
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:38
Земляки чай, какое сравнение....
dimagas1
dimagas1
сегодня в 18:35
Ага,а х..й - не палец)))
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