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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Адебайор: «Я ненавижу „Арсенал“»

сегодня, 21:00

Известный нападающий Эммануэль Адебайор обвинил главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера в двуличии. В то же время форвард рассыпался в комплиментах португальскому специалисту Жозе Моуриньо.

«Моуриньо один из тех тренеров, которых я любил и буду любить. Он один из самых честных специалистов за мою карьеру, что очень удивительно, ведь большинство тренеров двуличные.

Могу привести пример. Во времена игры в „Арсенале“ меня вызвал к себе Венгер. Он сказал, что мне нужно уйти, поскольку больше не видит меня в составе „Арсенала“. Я ответил, что хочу остаться и биться за место в команде. Венгер сказал, что он не предоставит мне шанса. Или я ухожу, или буду сидеть на скамейке.

Именно поэтому я тогда ушел в „Манчестер Сити“. Но затем я увидел пресс-конференцию Венгера, где он заявил, что я ушел в „Сити“ из-за больших денег. С тех пор у меня появилась ненависть к „Арсеналу“».

Адебайор выступал за «Арсенал» в период с 2006 по 2009 год.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:31
Весомое интервью от чувака, который обвинял своего брата в том, что тот просил "Реал" не продлевать с ним контракт и который выгнал мать из дома за колдовство))

Да у него шиза обычная.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 21:30
Ну не знаю.Кто-то из них врет. Адебайор скорее всего пошел по бабло в МС.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:29
Что-то не особо верится в то, что Венер просто так бы отказался от своего довольно таки забивного нападающего.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 21:19
А с чего это вдруг мы должны верить Адебайору?
Может он нас обманывает, как и Венгер? Например от бомбёжки)
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 21:13
вот какая ненависть к Венгеру у него
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 21:10
Еще один Глушаков! Гыгыгыгы!
cska.78
cska.78
сегодня в 21:07
Amanreca
Amanreca
сегодня в 21:05
Крутым был чуваком.
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