Адебайор: «Я ненавижу „Арсенал“»

Известный нападающий Эммануэль Адебайор обвинил главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера в двуличии. В то же время форвард рассыпался в комплиментах португальскому специалисту Жозе Моуриньо.

«Моуриньо один из тех тренеров, которых я любил и буду любить. Он один из самых честных специалистов за мою карьеру, что очень удивительно, ведь большинство тренеров двуличные.

Могу привести пример. Во времена игры в „Арсенале“ меня вызвал к себе Венгер. Он сказал, что мне нужно уйти, поскольку больше не видит меня в составе „Арсенала“. Я ответил, что хочу остаться и биться за место в команде. Венгер сказал, что он не предоставит мне шанса. Или я ухожу, или буду сидеть на скамейке.

Именно поэтому я тогда ушел в „Манчестер Сити“. Но затем я увидел пресс-конференцию Венгера, где он заявил, что я ушел в „Сити“ из-за больших денег. С тех пор у меня появилась ненависть к „Арсеналу“».

Адебайор выступал за «Арсенал» в период с 2006 по 2009 год.

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