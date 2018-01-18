Тевес: «Вожу сына в фавелы на футбол, чтобы он не начал играть с куклами»

Нападающий Карлос Тевес, недавно вернувшийся в «Бока Хуниорс», вспоминая о районе, где он вырос, рассказал о воспитании своего 3-хлетнего сына Лито.

«Мой сын - единственный мужчина в семье, кроме меня. Я вожу его в фавелы, чтобы он общался с мальчиками, развивался, играл с ними футбол. Если я этого не буду делать, то Лито дома начнет играть с куклами».

В семье у Тевеса две дочери и сын.

Высказывание аргентинца вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Кто-то счел это гомофобией, а кто-то - глупой фразой не очень далекого человека.