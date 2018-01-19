«Челси» ведёт переговоры с «Ромой» о трансфере Джеко и Эмерсона

Два футболиста «Ромы» Эмерсон и Эдин Джеко могут продолжить карьеру в «Челси». Согласно информации источника, лондонский клуб уже ведёт переговоры с римлянами о трансфере обоих игроков.

Об интересе «Челси» к левому защитнику «Ромы» уже было известно, но после травмы нападающего «Вест Хэма» Энди Кэрролла, на которого претендовали «аристократы», лондонский клуб заинтересовался и форвардом римской команды Эдином Джеко. Сообщается, что лондонцы предложили «Роме» € 50 млн за обоих футболистов, но итальянский клуб настаивает на сумме в € 65 млн. Также отмечается, что «Челси» рассчитывает сбить цену включением в сделку своего нападающего Миши Батшуайи.