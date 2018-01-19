Твиттеры сборной России, РФПЛ и УЕФА пожелали здоровья Джикии

Пресс-службы сборной России, РФПЛ и УЕФА поддержали защитника «Спартака» и российской национальной команды Георгия Джикию, получившего тяжёлую травму в товарищеском матче красно-белых с «Шанхай СИПГ» (0:1).
18 января 2018 г.
#ВыздоравливайГеоргий!— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 января 2018 г.
У Георгия Джикии, получившего в сегодняшнем спарринге повреждение, диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Защитнику потребуется операция. pic.twitter.com/wSXmbXdrq0
Защитник @fcsm_official и @TeamRussia Георгий Джикия получил травму в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» на сборе в Дубае. У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, и ему потребуется операция. Здоровья! 🙏#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/eN7gUC5xSy— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 января 2018 г.
А вот Каррере надо сказать """огромное спасибо""" за то, что привёл в команду своего друга тренером по физподготовке лыжника Джорджо Д’Урбано.
Травмы этого сустава с содержащимися в нем связками, менисками и костными структурами по-прежнему составляют 30-40% всех лыжных травм. Это почти половина от всех травм в лыжах и это самый распространенный в Спартаке вид травм с приходом лыжника! Он не футболистов, а лыжников готовит и если не убрать его, повторение таких травм продолжится!
А вот Каррере надо сказать """огромное спасибо""" за то, что привёл в команду своего друга тренером по физподготовке лыжника Джорджо Д’Урбано.
Травмы этого сустава с содержащимися в нем связками, менисками и костными структурами по-прежнему составляют 30-40% всех лыжных травм. Это почти половина от всех травм в лыжах и это самый распространенный в Спартаке вид травм с приходом лыжника! Он не футболистов, а лыжников готовит и если не убрать его, повторение таких травм продолжится!