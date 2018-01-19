Серхи Роберто продлит контракт с «Барселоной» до 2022 года

Как и ожидалось, полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто в ближайшее время продлит контракт с клубом. Новое соглашение с 25-летним футболистом будет рассчитано до лета 2022 года. При этом отступные в контракте испанца составили 500 млн евро, тогда как в предыдущем договоре эта сумма равнялась всего 40 млн.
Серхи Роберто является воспитанником клубной академии каталонцев. К выступлениям за основную команду полузащитник стал привлекаться с 2013 года.
А вижу я левые пенки и удаления. Последние судьясики без этого не обходятся. А в кубке, при нормальном судействе, я не видел Барсу, она пробила дно.)
А вижу я левые пенки и удаления. Последние судьясики без этого не обходятся. А в кубке, при нормальном судействе, я не видел Барсу, она пробила дно.)
Ты не спрячешься за троллинг!!!)
Буду искоренять безграмотность твою и
сатрапов твоих!!!) У Реала почти в два раза
результативных судейских ошибок больше, чем
у Барсы, это факт!!! На кол сажай своего пресс-атташе
за ложную информацию!!!
Ты не спрячешься за троллинг!!!)
Буду искоренять безграмотность твою и
сатрапов твоих!!!) У Реала почти в два раза
результативных судейских ошибок больше, чем
у Барсы, это факт!!! На кол сажай своего пресс-атташе
за ложную информацию!!!
Только не забывай, что в судьясиках без удалений Барса ноль, да и удаления не всегда спасают.) Буду вас просвещать)
Только не забывай, что в судьясиках без удалений Барса ноль, да и удаления не всегда спасают.) Буду вас просвещать)
Опять каляки-маляки пишешь?) Ты вот с опричниками думаешь, что Месси только Хетафам и Осасунам забивает, а Он лучший голеадор Эль Классико!!!!
Наколотил 25 голов самому Реалу!!!! Ахаха хаха. Буду тебя и свиту твою, просвещать!!!)
Опять каляки-маляки пишешь?) Ты вот с опричниками думаешь, что Месси только Хетафам и Осасунам забивает, а Он лучший голеадор Эль Классико!!!!
Наколотил 25 голов самому Реалу!!!! Ахаха хаха. Буду тебя и свиту твою, просвещать!!!)
Видимо очкуют, что пойдут с молотка, аха-ха)
Видимо очкуют, что пойдут с молотка, аха-ха)