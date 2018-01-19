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Серхи Роберто продлит контракт с «Барселоной» до 2022 года

сегодня, 13:44

Как и ожидалось, полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто в ближайшее время продлит контракт с клубом. Новое соглашение с 25-летним футболистом будет рассчитано до лета 2022 года. При этом отступные в контракте испанца составили 500 млн евро, тогда как в предыдущем договоре эта сумма равнялась всего 40 млн.

Серхи Роберто является воспитанником клубной академии каталонцев. К выступлениям за основную команду полузащитник стал привлекаться с 2013 года.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Vladimir808
сегодня в 20:20
Vladimir808:
Нет, Князь! Ты не спрячешься за троллинг!!!) Буду искоренять безграмотность твою и сатрапов твоих!!!) У Реала почти в два раза результативных судейских ошибок больше, чем у Барсы, это факт!!! На кол сажай своего пресс-атташе за ложную информацию!!!
Я верю только своим глазам, а не сатрапам и пресс-аташе)
А вижу я левые пенки и удаления. Последние судьясики без этого не обходятся. А в кубке, при нормальном судействе, я не видел Барсу, она пробила дно.)
Vladimir808
Vladimir808 ответил Великий Князь
сегодня в 19:57
Великий Князь:
Отступные прописывают дикие) Видимо очкуют, что пойдут с молотка, аха-ха)
Нет, Князь!
Ты не спрячешься за троллинг!!!)
Буду искоренять безграмотность твою и
сатрапов твоих!!!) У Реала почти в два раза
результативных судейских ошибок больше, чем
у Барсы, это факт!!! На кол сажай своего пресс-атташе
за ложную информацию!!!
Die Roten
Die Roten
сегодня в 19:07
какие дикие отступные пошли
Agamaga
Agamaga ответил Vladimir808
сегодня в 18:23
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Vladimir808
    сегодня в 18:10
    Vladimir808:
    Костя, с Крещением! Опять каляки-маляки пишешь?) Ты вот с опричниками думаешь, что Месси только Хетафам и Осасунам забивает, а Он лучший голеадор Эль Классико!!!! Наколотил 25 голов самому Реалу!!!! Ахаха хаха. Буду тебя и свиту твою, просвещать!!!)
      Шишанутый
      Шишанутый
      сегодня в 16:47
      Прописался на лавке. Бай бай карера!
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
      сегодня в 15:31
      Поздравляю Роберто Серхи с продлением контракта
      barcelona and cruyff
      barcelona and cruyff
      сегодня в 15:09
      Уникум!
      Gorbuncov
      Gorbuncov
      сегодня в 15:02
      Отлично. Роберто крепкий универсал и живой пример всем пацанам из Ла Масии.
      Vladimir808
      Vladimir808
      сегодня в 15:00
      Успехов в Барселоне!!!
      Vladimir808
      Vladimir808 ответил Великий Князь
      сегодня в 14:59
      Великий Князь:
      Отступные прописывают дикие) Видимо очкуют, что пойдут с молотка, аха-ха)
      Костя, с Крещением!
      Опять каляки-маляки пишешь?) Ты вот с опричниками думаешь, что Месси только Хетафам и Осасунам забивает, а Он лучший голеадор Эль Классико!!!!
      Наколотил 25 голов самому Реалу!!!! Ахаха хаха. Буду тебя и свиту твою, просвещать!!!)
      barsa Mirkasimov
      barsa Mirkasimov
      сегодня в 14:12
      Серхио Роберто полезный игрок правылно сделали продлив контракт Андре Гомеш,Алейш Видал,Пако Алкасер,Яспер Силессен Лукас Динь вот эти игроки не нужны их продать надо
      Великий Князь
      Великий Князь
      сегодня в 13:56
      Отступные прописывают дикие)
      Видимо очкуют, что пойдут с молотка, аха-ха)
      Don trambon
      Don trambon
      сегодня в 13:54
      если за 40 то млн никому не нужен, то за 500 и подавно. лул
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca
      сегодня в 13:52
      красиво звучит Made in la masia
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