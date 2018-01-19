Серхи Роберто продлит контракт с «Барселоной» до 2022 года

Как и ожидалось, полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто в ближайшее время продлит контракт с клубом. Новое соглашение с 25-летним футболистом будет рассчитано до лета 2022 года. При этом отступные в контракте испанца составили 500 млн евро, тогда как в предыдущем договоре эта сумма равнялась всего 40 млн.

Серхи Роберто является воспитанником клубной академии каталонцев. К выступлениям за основную команду полузащитник стал привлекаться с 2013 года.