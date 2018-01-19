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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Агент Вернблума опроверг слухи об уходе футболиста из ЦСКА

сегодня, 18:29

Карл Фагер, агент полузащитника московского ЦСКА Понтуса Вернблума, опроверг информацию о том, что его клиент желает покинуть клуб.

Ранее супруга хавбека в Инстаграме опубликовала фото мужа в форме армейцев, написав, что шесть лет назад они приехали в Москву и этот город навсегда останется в ее сердце.

«Всегда веселят спекуляции вокруг Вернблума. Но сообщение его жены говорит о том, что шесть лет назад они переехали в Москву, а не о том, что они уезжают», - написал Фагер в одной из социальных сетей.

Напомним, что в конце прошлого года Вернблум вошел в топ-30 снайперов ЦСКА в чемпионатах России.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 20:02
Понтус и Цска-навечно!!!
Играй Понтус лет до 45!)
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 19:56
ээто наше все
Старый Дед - 11
Старый Дед - 11
сегодня в 19:31
Есть информация, что Эвертон предлагает за трансфер Верблума 11 млн.фунтов стерлингов.
Жаль если продадут.
VIPded
VIPded
сегодня в 19:30
Да никто этим слухам и не поверил...
time out
time out
сегодня в 19:18
Куда же он без паспорта? Похоже, что и у агента Карла Фагера паспорт отобрали. Они не знали наверное, что на Руси рекруты 25 лет служили.
cska.78
cska.78 ответил Великолепный
сегодня в 19:15
Великолепный:
Продлят, к гадалке не ходи!))
У меня такой уверенности нет, посмотрим! Хотя очень бы этого хотелось :)
Kerri
Kerri
сегодня в 19:13
Продлит контракт!
SHMEL
SHMEL ответил fcspartak
сегодня в 19:01
fcspartak:
жена вернблума поросенок?)
    Klasse
    Klasse ответил SHMEL
    сегодня в 18:51
    SHMEL:
    Это поросята распространяют такие слухи.
      Klasse
      Klasse ответил SHMEL
      сегодня в 18:50
      SHMEL:
      Это поросята распространяют такие слухи.
      то есть, ты признаешь, что жена верблюдихи - поросиха?)))
      Великолепный
      Великолепный ответил cska.78
      сегодня в 18:47
      cska.78:
      Продлят контракт, или нет, в любом случае только успехов Понтусу и его семье!
      Продлят, к гадалке не ходи!))
      spartach n1
      spartach n1 ответил fcspartak
      сегодня в 18:46
      fcspartak:
      жена вернблума поросенок?)
      Я бы не удивился !
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      сегодня в 18:46
      Отличная новость!!! Понтус стал хорошим бомбардиром в ЦСКА, сменив амплуа опорного защитника, где выжигал центр. Теперь на нём зарабатывают штрафные, а не он. Замены ему пока нет. Хороший ИО капитана.
      Успехов в ЦСКА Понтус!!!
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 18:43
      Продлят контракт, или нет, в любом случае только успехов Понтусу и его семье!
      fcspartak
      fcspartak ответил SHMEL
      сегодня в 18:42
      SHMEL:
      Это поросята распространяют такие слухи.
      жена вернблума поросенок?)
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 18:37
      Это поросята распространяют такие слухи.
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