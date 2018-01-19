Агент Вернблума опроверг слухи об уходе футболиста из ЦСКА

Карл Фагер, агент полузащитника московского ЦСКА Понтуса Вернблума, опроверг информацию о том, что его клиент желает покинуть клуб.

Ранее супруга хавбека в Инстаграме опубликовала фото мужа в форме армейцев, написав, что шесть лет назад они приехали в Москву и этот город навсегда останется в ее сердце.

«Всегда веселят спекуляции вокруг Вернблума. Но сообщение его жены говорит о том, что шесть лет назад они переехали в Москву, а не о том, что они уезжают», - написал Фагер в одной из социальных сетей.

Напомним, что в конце прошлого года Вернблум вошел в топ-30 снайперов ЦСКА в чемпионатах России.