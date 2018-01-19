Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура Бундеслиги между «Гертой» и дортмундской «Боруссия». Напомним, что гостям не поможет нападающий Артем Дзюба, который не был включен в заявку команды.
«Герта»: Крафт, Платтенхардт, Лустенбергер, Майер, Штарк, Скьельбред, Дуда, Лазаро, Вайзер, Зелке, Калу.
«Боруссия» Дортмунд: Бюрки, Тольян, Папастатопулос, Пищек, Топрак, Вайгль, Пулишич, Санчо, Кагава, Гетце, Шюррле.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что матч 1-го круга между командами завершился победой «шмелей».