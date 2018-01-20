Марков: «Мне кажется, Смолов тоже понимает, что „Зенит“ – не лучший для него выбор»

Новичок московского «Динамо» Евгений Марков выразил мнение, что нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову не стоит переходить в «Зенит»:

«Думаю, Фёдор вряд ли там окажется. Мне кажется, Смолов тоже понимает, что „Зенит“ – не лучший для него выбор. Но это лично моё мнение со стороны. Смолов – форвард очень серьёзного уровня. Считаю его сильнейшим нападающим нашего чемпионата. Конечно, ему лучше попробовать свои силы за границей или же вообще никуда не уходить из „Краснодара“. Не вижу смысла в том, чтобы менять „Краснодар“ на „Зенит“.

Нужно ли тогда уходить в „Вест Хэм“? Ну не знаю. А, допустим, Чичарито почему-то играет в „Вест Хэме“. Разве он хуже Смолова? А ещё за „молотобойцев“ выступает Энди Кэрролл. Тоже форвард с именем, как ни крути. На мой взгляд, любой английский клуб на две головы выше российской команды. Это моё мнение. Возьмём для примера „Лестер“. Средний клуб, который выиграл чемпионство. Или посмотрите состав того же „Вест Хэма“, и многое станет понятно. Там выступают ведущие игроки своих сборных».

Марков также рассказал, что не видел смысла в том, чтобы переходить из «Тосно» в «Зенит», так как, по его мнению, сидел бы там на скамейке запасных.