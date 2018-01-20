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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Марков: «Мне кажется, Смолов тоже понимает, что „Зенит“ – не лучший для него выбор»

сегодня, 01:39

Новичок московского «Динамо» Евгений Марков выразил мнение, что нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову не стоит переходить в «Зенит»:

«Думаю, Фёдор вряд ли там окажется. Мне кажется, Смолов тоже понимает, что „Зенит“ – не лучший для него выбор. Но это лично моё мнение со стороны. Смолов – форвард очень серьёзного уровня. Считаю его сильнейшим нападающим нашего чемпионата. Конечно, ему лучше попробовать свои силы за границей или же вообще никуда не уходить из „Краснодара“. Не вижу смысла в том, чтобы менять „Краснодар“ на „Зенит“.

Нужно ли тогда уходить в „Вест Хэм“?  Ну не знаю. А, допустим, Чичарито почему-то играет в „Вест Хэме“. Разве он хуже Смолова? А ещё за „молотобойцев“ выступает Энди Кэрролл. Тоже форвард с именем, как ни крути. На мой взгляд, любой английский клуб на две головы выше российской команды. Это моё мнение. Возьмём для примера „Лестер“. Средний клуб, который выиграл чемпионство. Или посмотрите состав того же „Вест Хэма“, и многое станет понятно. Там выступают ведущие игроки своих сборных».

Марков также рассказал, что не видел смысла в том, чтобы переходить из «Тосно» в «Зенит», так как, по его мнению, сидел бы там на скамейке запасных.

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Все комментарии
gracie
gracie
сегодня в 09:40
Все думают от судьбе Смолова, боятся усиления Зенита.Да тогда он будет нести всех и не только ЛЕ, но и в ЧР!Только ленивый не высказался о переходе.У Зенита есть хороший шанс выиграть ЛЕ, а там сразу вырастет цена на Смолова В два раза как минимум и клуб ьудет более топовым!А при переходе сейчас может не попасть в обойму как уже случалось и пропустить ЧМ !Не так всё просто как пишут тут московские хитрованы!
PITER_1
PITER_1
сегодня в 09:24
еще один обиженный специалист выискался
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 08:59
Смолову, в принципе, нафиг не нужно переходить в какой-либо клуб РФПЛ, это просто как менять шило на мыло. Ну только если денег хочет заработать под конец карьеры.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 08:10
Если на лавэ поведется,то перейдет к бакланам (прощай карьера)!
дзюба,кокорин,шатов,смола -- будет федя таким же овощем)))
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 07:58
Парень умен,это факт ! " ...любой английский клуб на две головы..." И честный, к тому-же ! Удачи ему в Динамо !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:33
Где больше предложат, там и выбор лучше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:16
Самому Маркову не было смысла уходить в Динамо. Что те, что другие борются за выживание, но в Тосно он игрок основы, а в столице...
Sully
Sully ответил Гуливер
сегодня в 04:44
Гуливер:
что такое этот Марков
Гуливер, ушатай его с кулака!
Гуливер
Гуливер
сегодня в 04:42
что такое этот Марков
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 04:03
Марков кого-то обидит сильно такими словами)) Правда глаза шибко колит чувствительным...
А что он такого то сказал? Все по делу. Если и уходить, то в другой чемп
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:48
Марков еще не игрок, но уже эксперт.
AdamsonM
AdamsonM
сегодня в 03:07
Голубые, вам не стыдно всех игроков забирать. Мне стыдно за вас
parallels
parallels
сегодня в 02:47
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 02:30
    Феде нечего делать в газ проекте. Если только дело в деньгах......
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