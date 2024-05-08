Ихеаначо покинет «Лестер» этим летом

Нападающий Келечи Ихеаначо не будет выступать за «Лестер» в следующем сезоне.
По данным источника, нигериец покинет коллектив этим летом на правах свободного агента.
Ихеаначо выступает за «лисов» с 2017 года.
Нападающий Келечи Ихеаначо не будет выступать за «Лестер» в следующем сезоне.
По данным источника, нигериец покинет коллектив этим летом на правах свободного агента.
Ихеаначо выступает за «лисов» с 2017 года.
А сейчас Лестер вернулся, можно играть в АПЛ, но Келечи решил уходить, когда постарел, сбавил в эффективности и мало кому нужен.
Теперь может перейти только в условный Нотингем Форест и поменять шило на мыло.
А сейчас Лестер вернулся, можно играть в АПЛ, но Келечи решил уходить, когда постарел, сбавил в эффективности и мало кому нужен.
Теперь может перейти только в условный Нотингем Форест и поменять шило на мыло.