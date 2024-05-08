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Ихеаначо покинет «Лестер» этим летом

вчера, 13:00

Нападающий Келечи Ихеаначо не будет выступать за «Лестер» в следующем сезоне.

По данным источника, нигериец покинет коллектив этим летом на правах свободного агента.

Ихеаначо выступает за «лисов» с 2017 года.

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Все комментарии
ariec93
ariec93 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 14:49
Было 26, стало 27, постарел жестко)) Он контракт теперь пожирнее может выбить, так как св.агент, не надо будет новому клубу платить за него.
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:51
Очень глупо. Это надо было делать по итогу прошлого сезона. Тогда Лестер вылетел и можно было найти клуб по сильнее, как это сделал Тилеманс. Тогда и Ихеаначо был помоложе и котировался выше.

А сейчас Лестер вернулся, можно играть в АПЛ, но Келечи решил уходить, когда постарел, сбавил в эффективности и мало кому нужен.

Теперь может перейти только в условный Нотингем Форест и поменять шило на мыло.
svupcrbq58ea
svupcrbq58ea
вчера в 13:03
И стоило ему рваться в Премьер-Лигу?
Гость
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