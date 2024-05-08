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«Арсенал» сформировал список из трёх полузащитников для подписания летом

вчера, 13:28

В «Арсенале» сформировали шорт-лист из полузащитников для усиления летом.

В него входят: Бруно Гимарайнс из «Ньюкасла», Амаду Онана из «Эвертона» и Жоау Невеш из «Бенфики».

Игрок «сорок» — приоритетный вариант.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:40
Там еще есть фамилия Френка де Йонга...
Клуб вроде как определил Бруно Гимарайиша как основного игрока в центр поля, однако, Ньюкасл установил цену за игрока в размере 100 млн £, и если Арсеналу удастся сбить цену, то они пойдут за другим игроком.
Артета долго держал во главе списка Субеменди из Реал Сосьедада, но тот в очередной раз заявил, что счастлив в Испании и не спешит покидать ее! А вчера, когда Барселона якобы объявила, что готова продать Френка, то в Арсенале решили рассмотреть его кандидатуру, т.к Артете нравится игрок
Лично я хотел бы видеть у нас Бруно или Онану
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:45
Это всего лишь какой-то список .
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