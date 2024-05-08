«Арсенал» сформировал список из трёх полузащитников для подписания летом

В «Арсенале» сформировали шорт-лист из полузащитников для усиления летом.
В него входят: Бруно Гимарайнс из «Ньюкасла», Амаду Онана из «Эвертона» и Жоау Невеш из «Бенфики».
Игрок «сорок» — приоритетный вариант.
В «Арсенале» сформировали шорт-лист из полузащитников для усиления летом.
В него входят: Бруно Гимарайнс из «Ньюкасла», Амаду Онана из «Эвертона» и Жоау Невеш из «Бенфики».
Игрок «сорок» — приоритетный вариант.
Клуб вроде как определил Бруно Гимарайиша как основного игрока в центр поля, однако, Ньюкасл установил цену за игрока в размере 100 млн £, и если Арсеналу удастся сбить цену, то они пойдут за другим игроком.
Артета долго держал во главе списка Субеменди из Реал Сосьедада, но тот в очередной раз заявил, что счастлив в Испании и не спешит покидать ее! А вчера, когда Барселона якобы объявила, что готова продать Френка, то в Арсенале решили рассмотреть его кандидатуру, т.к Артете нравится игрок
Лично я хотел бы видеть у нас Бруно или Онану
Клуб вроде как определил Бруно Гимарайиша как основного игрока в центр поля, однако, Ньюкасл установил цену за игрока в размере 100 млн £, и если Арсеналу удастся сбить цену, то они пойдут за другим игроком.
Артета долго держал во главе списка Субеменди из Реал Сосьедада, но тот в очередной раз заявил, что счастлив в Испании и не спешит покидать ее! А вчера, когда Барселона якобы объявила, что готова продать Френка, то в Арсенале решили рассмотреть его кандидатуру, т.к Артете нравится игрок
Лично я хотел бы видеть у нас Бруно или Онану