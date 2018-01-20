Сандро Рамирес в ближайшее время может покинуть «Эвертон»

По словам источника, нападающий «Эвертона» Сандро Рамирес близок к уходу из клуба.



Сообщается, что руководство английского клуба разочаровано игровой формой 22-летнего футболиста, который так и не смог проявить себя в этом сезоне. На счету у форварда 13 выступлений за «ирисок» и всего 1 забитый мяч. Предполагается, что Сандро покинет клуб уже в этом месяце и вернется обратно в Испанию. Напомним, что Рамирес присоединился к «Эвертону» минувшим летом.