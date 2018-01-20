Лукас Моура - приоритетная цель «Тоттенхэма»

Исходя из утверждений английских СМИ, полузащитник ПСЖ Лукас Моура является приоритетной целью «Тоттенхэма» в нынешнее трансферное окно.



Сообщается, что английский клуб пытается подписать 25-летнего футболиста французской команды. С «Тоттенхэмом» связывали множество звездных лиц, однако в этом месяце никаких трансферов для англичан не было. «Шпоры» взвешивают целесообразность перехода бразильца в свою команду. Предполагается, что переход Моуры может положительно повлиять на обновление состава, а также усилить игру.



Ранее к Лукасу Моуре проявлял интерес «Манчестер Юнайтед».