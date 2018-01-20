В «Милане» хотят видеть тренером Сарри и готовы увеличить ему зарплату вдвое

В «Милане», по слухам, готовы доверить бразды правления командой главному тренеру «Наполи» Маурицио Сарри.

Боссы «россонери» планируют переманить рулевого партенопейцев на «Сан Сиро» грядущим летом.

В контракте Сарри с неаполитанским клубом есть пункт об отступных, которые составляют 8 млн евро. По информации прессы, «Милан» готов платить итальянскому специалисту 3.5 млн евро в год - почти в два больше, чем он получает сейчас.

Ранее сообщалось, что в услугах Сарри также может быть заинтересован «Зенит».