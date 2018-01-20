Николас советует «Арсеналу» подписать Марсьяля

Бывший форвард «Арсенала» Чарли Николас считает, что «Арсеналу» стоит попробовать приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Антонио Марсьяля:
«Вот если бы представители „Арсенала“ сказали Марсьялю: „Ты можешь стать новым Тьерри Анри“. „Канониры“ заработали 30 млн фунтов на продаже Санчеса, 20 млн фунтов - на продаже Уолкотта, так идите ва-банк. Забудьте о Малкоме и других игроках, дайте Марсьялю ту зарплату, которую он хочет.
Летом „Арсенал“ хотел подписать Стерлинга, но Марсьяль как игрок гораздо лучше. Он может стать одним из лучших в мире».
Марса купили насколько помню только за 80 млн!!!
щас он не меньше сотни его ценик а может и больше, данных нет..
Да не перейдет он не отпустят, Генрих к канонирам с радостью ) + там Новости с Обамеянгом не утихают, будет у Канониров нап, но не Антони.
Марса купили насколько помню только за 80 млн!!!
щас он не меньше сотни его ценик а может и больше, данных нет..
Да не перейдет он не отпустят, Генрих к канонирам с радостью ) + там Новости с Обамеянгом не утихают, будет у Канониров нап, но не Антони.
Во вторых что ему делать опять таки в команде кронке-усманова? Помогать им копить деньги? Нак это Марсьялю.. Он не кретин идти в клуб, где кроме профита не думают ни о чем и ни о ком и плюют с высокой башни на толпу болельщиков.
Во вторых что ему делать опять таки в команде кронке-усманова? Помогать им копить деньги? Нак это Марсьялю.. Он не кретин идти в клуб, где кроме профита не думают ни о чем и ни о ком и плюют с высокой башни на толпу болельщиков.