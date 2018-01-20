Николас советует «Арсеналу» подписать Марсьяля

Бывший форвард «Арсенала» Чарли Николас считает, что «Арсеналу» стоит попробовать приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Антонио Марсьяля:

«Вот если бы представители „Арсенала“ сказали Марсьялю: „Ты можешь стать новым Тьерри Анри“. „Канониры“ заработали 30 млн фунтов на продаже Санчеса, 20 млн фунтов - на продаже Уолкотта, так идите ва-банк. Забудьте о Малкоме и других игроках, дайте Марсьялю ту зарплату, которую он хочет.

Летом „Арсенал“ хотел подписать Стерлинга, но Марсьяль как игрок гораздо лучше. Он может стать одним из лучших в мире».