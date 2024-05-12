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Ван де Бек вернётся в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 15:45

Полузащитник «Айнтрахта» Донни ван де Бек вернётся в «Манчестер Юнайтед» летом после завершения годичной аренды.

Немецкий клуб не будет выкупать нидерландского футболиста за 13 миллионов евро.

Ожидается, что в Манчестере ван де Бек не задержится. Игрок будет выставлен на трансфер.

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сегодня в 08:04, ред.
Трансфер 2020 года, самый крупный в 2020 году для МЮ.

2020 год :
Главный редактор футбольного раздела нидерландского издания De Telegraaf Валентийн Дриссен поделился мнением о трансфере Донни ван де Бека в Реал Мадрид.
«У меня есть информация, что «Реал Мадрид» отказался от идеи покупки ван де Бека. Вероятность его перехода в «Королевский клуб» равна нулю».
Тем не менее, Дриссен подтвердил, что ранее «Мадрид» действительно интересовался игроком и даже делал «Аяксу» вполне конкретное предложение.
«Трансфер был практически оформлен, сумма сделки составляла 50 миллионов евро. Донни от «Мадрида» отделял только медосмотр. Всё было согласовано», — заявил Дриссен.

хехехе еще одно бревно сломалось пополам об Манчестер Юнайтед, кроме Реала его хотела купить и Барселона
мне кажется самое интересное в истории - почему МЮ так зациклен на "том самом" Аяксе игроки которого являются никчемностями и распиаренными пустышками, которых дрессируют специально для продажи
посмотрите на ценники Аякса - там мелочь 17 лет идет от 40 млн евро, еле умеющая говорить без соски
ведь главным тренером "того" Аякса Ван де Бека был Тен Хаг пришедший вслед за белобрысым бревном в МЮ, что связывает бизнес Аякса с МЮ? ру-ко-вод-ство
9jd5xdvjthz8
9jd5xdvjthz8
вчера в 18:23
В общем списан за профнепригодность.
Predator94
Predator94
вчера в 17:59
Выстрелил один сезон с аяксом , ну а дальше все. Так не бывает что можно почитать на лавре одного сезона и-то не чемпионского в лч)))
Отступились тада сратому тотенхему))) времени полно улетело, новых побед джок)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ AleS (раскрыть)
вчера в 17:24
Даже отлично играл в Интере.
В МЮ все плохи. Онана точно не шаг вперед в сравнении с Де Хеа тем же. У МЮ впервые отрицательная разница забитых и пропущенных голов. Это уровень середняка и позор.
Бывало, что Де Хеа целые матчи вытаскивал для МЮ. А Онана таким пока особо не славится.
AleS
AleS ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:07
Онана совсем плох в МЮ? в Интере вродее нормально играл.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:08
У них там у самих проблем хватает)) Сами с пометкой "брак" в этом году)
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 15:58
Оказался лишь игроком Аякса, к сожалению.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:51
Я бы предложил собрать весь Аякс (Онану, Ван де Бека, Антони, и конечно же Тен Хага) и отправить чартерным рейсом обратно в Амстердам, с пометкой "брак".
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