Ван де Бек вернётся в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 15:45

Полузащитник «Айнтрахта» вернётся в «Манчестер Юнайтед» летом после завершения годичной аренды.

Немецкий клуб не будет выкупать нидерландского футболиста за 13 миллионов евро.

Ожидается, что в Манчестере ван де Бек не задержится. Игрок будет выставлен на трансфер.