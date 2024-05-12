Полузащитник «Айнтрахта» Донни ван де Бек вернётся в «Манчестер Юнайтед» летом после завершения годичной аренды.
Немецкий клуб не будет выкупать нидерландского футболиста за 13 миллионов евро.
Ожидается, что в Манчестере ван де Бек не задержится. Игрок будет выставлен на трансфер.
2020 год :
Главный редактор футбольного раздела нидерландского издания De Telegraaf Валентийн Дриссен поделился мнением о трансфере Донни ван де Бека в Реал Мадрид.
«У меня есть информация, что «Реал Мадрид» отказался от идеи покупки ван де Бека. Вероятность его перехода в «Королевский клуб» равна нулю».
Тем не менее, Дриссен подтвердил, что ранее «Мадрид» действительно интересовался игроком и даже делал «Аяксу» вполне конкретное предложение.
«Трансфер был практически оформлен, сумма сделки составляла 50 миллионов евро. Донни от «Мадрида» отделял только медосмотр. Всё было согласовано», — заявил Дриссен.
хехехе еще одно бревно сломалось пополам об Манчестер Юнайтед, кроме Реала его хотела купить и Барселона
мне кажется самое интересное в истории - почему МЮ так зациклен на "том самом" Аяксе игроки которого являются никчемностями и распиаренными пустышками, которых дрессируют специально для продажи
посмотрите на ценники Аякса - там мелочь 17 лет идет от 40 млн евро, еле умеющая говорить без соски
ведь главным тренером "того" Аякса Ван де Бека был Тен Хаг пришедший вслед за белобрысым бревном в МЮ, что связывает бизнес Аякса с МЮ? ру-ко-вод-ство
2020 год :
Главный редактор футбольного раздела нидерландского издания De Telegraaf Валентийн Дриссен поделился мнением о трансфере Донни ван де Бека в Реал Мадрид.
«У меня есть информация, что «Реал Мадрид» отказался от идеи покупки ван де Бека. Вероятность его перехода в «Королевский клуб» равна нулю».
Тем не менее, Дриссен подтвердил, что ранее «Мадрид» действительно интересовался игроком и даже делал «Аяксу» вполне конкретное предложение.
«Трансфер был практически оформлен, сумма сделки составляла 50 миллионов евро. Донни от «Мадрида» отделял только медосмотр. Всё было согласовано», — заявил Дриссен.
хехехе еще одно бревно сломалось пополам об Манчестер Юнайтед, кроме Реала его хотела купить и Барселона
мне кажется самое интересное в истории - почему МЮ так зациклен на "том самом" Аяксе игроки которого являются никчемностями и распиаренными пустышками, которых дрессируют специально для продажи
посмотрите на ценники Аякса - там мелочь 17 лет идет от 40 млн евро, еле умеющая говорить без соски
ведь главным тренером "того" Аякса Ван де Бека был Тен Хаг пришедший вслед за белобрысым бревном в МЮ, что связывает бизнес Аякса с МЮ? ру-ко-вод-ство
Отступились тада сратому тотенхему))) времени полно улетело, новых побед джок)
Отступились тада сратому тотенхему))) времени полно улетело, новых побед джок)
В МЮ все плохи. Онана точно не шаг вперед в сравнении с Де Хеа тем же. У МЮ впервые отрицательная разница забитых и пропущенных голов. Это уровень середняка и позор.
Бывало, что Де Хеа целые матчи вытаскивал для МЮ. А Онана таким пока особо не славится.
В МЮ все плохи. Онана точно не шаг вперед в сравнении с Де Хеа тем же. У МЮ впервые отрицательная разница забитых и пропущенных голов. Это уровень середняка и позор.
Бывало, что Де Хеа целые матчи вытаскивал для МЮ. А Онана таким пока особо не славится.