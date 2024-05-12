Характер «Динамо», крах «Зенита» и «Краснодара». Тур, который решил многое

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сегодня, 01:00

Возможно, в этом туре определился чемпион.

Чемпионат России, пожалуй, никогда не был таким интригующим, как в этот раз. Сразу три команды борются за чемпионский титул. И это не стечение обстоятельств, а настоящая титульная гонка, в которой каждый матч может внести существенные коррективы. А игровой день с тремя претендентами в 28-м туре складывался как цельное кино с драматической развязкой.

Нулевой «Краснодар»

Первыми выступали краснодарцы. Их ждало испытание не из приятных – «Спартак» на выезде. Причем не тот плюшевый, которым был в последних матчах Гильермо Абаскаля, а неуступчивый и упрямый под началом Владимира Слишковича. Возможно, игра «красно-белых» потеряла в зрелищности, но стала гораздо эффективнее. И этот матч продемонстрировал данный тезис.

Впрочем, все могло обернуться иначе, но Кади упустил великолепный шанс забить уже на восьмой минуте. Мы еще часто услышим о том, что кто-то упустил судьбоносную возможность. И таков футбол. Менее чем через полчаса из совсем не очевидной позиции шикарный гол забил Роман Зобнин, направив обводящий удар в девятку. Этот мяч остался единственным в игре.

В начале второго тайма Кади стал главным антигероем встречи и главным ее неудачником – тем, о ком отдельно вопросы будут задавать Мураду Мусаеву. Дело в том, что его снова вывели на ударную позицию, но он из убойного положения пробил в перекладину. За исключением этого случая «Спартак» вторую половину провел строго и надежно.

Когда в финале матча «Краснодар» попытался устроить штурм и отправил в атаку Матвея Сафонова, выглядели потуги неубедительно. Это был разогрев штурмов перед следующими матчами претендентов. А «Краснодар» подтвердил начавшийся до этого спад.

В трех матчах кряду «быки» не могут забить. Для команды, которая некогда слыла самой атакующей и веселой, выглядит как приговор. При Мусаеве график у «Краснодара» не чемпионский: по три победы и поражения, две ничьи. Три поражения были и у Владимира Ивича у руля краснодарцев. Но за 20 туров.

Сейчас уже и не вспомнить, что «Краснодар» когда-то в чемпионате России лидировал с отрывом в семь очков. Кажется, что из всех трех претендентов «быки» выглядят на данный момент слабее остальных. Хотя какое-то время назад таким казалось «Динамо». Другое дело, что у подопечных Мусаева почти не осталось пространства для рывка.

РасТОРОПность ЦСКА

«Спартак», не борясь за чемпионство, свой вклад в гонку внес. В похожем положении находится и ЦСКА . Армейцы не стали отставать от красно-белых земляков и насолили другому претенденту – «Зениту». Это было сделать сложнее, потому что и противник не такой кризисный, и дело происходило в Санкт-Петербурге.

Поэтому первый тайм в целом выдался аккуратным и неострым. ЦСКА действовал вторым номером, «Зенит» не спешил наваливаться и раскрывать игру. Хотя выйти вперед имел все шансы. Когда Владислав Тороп и Иван Обляков не поняли друг друга, подарив возможность Венделу пробить в пустые ворота. Тот же Обляков героически принял удар на себя и спас москвичей. Тогда казалось, что «Зенит» все исправит во втором тайме.

Но наступил второй тайм, и стало ясно, что еще один претендент на грани провала. Петербуржцы пережили попадание в перекладину от Мойзеса со штрафного, за подбором из штрафной побежал Илья Агапов, но упал в борьбе с Матео Кассьеррой. Показалось сначала, что слишком картинно действовал игрок ЦСКА . Однако ВАР включился, и позвал Сергея Иванова посмотреть повтор. Он убедился, что Кассьерра все-таки умудрился сзади наступить на ногу Агапову. И это – пенальти. Ничего опасного Илья не создал бы и фол выглядел скорее как плод неаккуратности. Но нарушение есть нарушение. И Федор Чалов с пенальти вывел ЦСКА вперед.

И вроде как много у «Зенита» оставалось времени на то, чтобы спасти положение. Петербуржцы проводили замены, нагнетали давление. И в самый решающий момент кураж поймал Тороп. Тот самый, который чуть не привез гол в первом тайме. На последних минутах он вытащил в шикарных бросках пару невероятных ударов.

«Зенит» куда более эффектно показал финальный штурм, чем «Краснодар». Но с тем же нулевым результатом. Петербуржцы 23 раза били по чужим воротам, а ЦСКА исполнил лишь семь попыток, попав единожды в створ. У «Зенита» таких попаданий было семь. Но Тороп и другие обстоятельства оказались против гола петербуржцев и за сохранение чемпионской интриги на максимуме.

Отдельной строкой будет идти судейство. Как это бывает часто в матчах «Зенита». Но в этот раз петербуржцы в роли пострадавшей стороны. И даже не из-за пенальти, где разбирался ВАР, а из-за неудаления Антона Заболотного, который наиграл на пару желтых карточек, а получил только одну. Впрочем, это нюансы, которые уже не повлияют ни на что. Нас ждал третий акт чемпионской гонки.

Штурм здорового человека

Наверняка в «Динамо» знали перед игрой, что все сейчас в их руках. Иногда это выбивает из колеи, а порой прибавляет сил. Дебют игры говорил о последнем. Константин Тюкавин, который набрал адски крутую форму в последние недели, открыл счет уже на третьей минуте. «Динамо» могло дальше контролировать матч и вести его.

Но не таков коллектив Марцела Лички. И не такая «Балтика» Сергея Игнашевича. Она гнет свою линию, несмотря на плачевное турнирное положение. Видимо, динамовцы, получив раннее преимущество, не очень поняли, что с ним делать. Поэтому замешкались, чуть притормозили. Позволив тем самым «Балтике» поднять голову и расправить плечи.

Калининградцы не только сравняли игру, но и счет. Гол Анхело Энрикеса получился немного курьезным, однако нельзя сказать, что он не вытекал из логики показываемого командами футбола. Причем помимо голов моментов соперники особо и не создали в первом тайме.

Долгое время и вторая половина выглядела осторожным и равным продолжением первой. Пока контратака «Балтики» не закончилась голом Кирилла Капленко. Казалось, что и третий претендент потерпит неудачу, все обнулится, и все переживания предыдущих матчей окажутся напрасными – каждый окажется при своих.

Причем «Динамо» вновь пребывало в растерянности. До такой степени, что позволяло «Балтики» больно себя колоть и создавать моменты. Чудом калининградцы не забили еще. И все же на финал игрового дня футбольная судьба приготовила нечто особенное.

Спешившие отыграться динамовцы много ошибались, допускали неточности, но в желании перевернуть игру им отказать нельзя было. Если «Краснодар» свое это желание никак не мог оформить в игре, а «Зениту» не везло с оформлением этого желания, то у «Динамо» все сложилось, причем самым кинематографичным образом.

В компенсированное время Роберто Фернандес шикарно подрезал подачу с углового в девятку. Равный счет уже выводил «Динамо» в лидеры. При одинаковом количестве очков с «Зенитом» у москвичей преимущество по очным встречам. Видно было, что и в самом «Динамо» это понимают, поэтому не могли определиться в последние минуты, что делать: дожимать или смириться с ничьей.

И тут нашлись герои и стечение обстоятельств. Тюкавин и Николя Нгамале сохранили достаточно сил, чтобы совершить финальный рывок. Первый подал, а второй с отскоком от газона по невероятной дуге отправил мяч в сетку и принес команде победу. А заодно и первое место с отрывом.

Дальнейшие планы

Теперь «Динамо» в двух оставшихся турах даже имеет право на одну ничью. Это все равно даст возможность стать чемпионами. Впереди у команды Лички матчи с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». У «Зенита» дальше игры с «Ахматом» и «Ростовом», а у «Краснодара» — с «Сочи» и «Динамо». Есть разные сценарии. В том числе и такой, при котором игра «Краснодара» с «Динамо» станет чемпионской в последнем туре. Но все три претендента показали, что способны подарить друг другу шанс победить в чемпионате.