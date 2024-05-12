У Кейна первая «Золотая бутса», а в Испании отчаянная гонка. Новые снайперы против мегазвёзд

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12 мая 2024, 12:40

Порадовали не только проверенные временем Мбаппе и Холанд.

Германия. Харри Кейн («Бавария») – 36 голов в 32 матчах

Шикарный результат опытного англичанина в дебютном сезоне в Бундеслиге. Харри обидно, что не зацепился хотя бы за победу в Суперкубке страны в начале сезона, чтобы закрыть вопрос с первым титулом в карьере. Зато престижный индивидуальный приз у него появится. Кейн опережает Мбаппе и форварда «Штутгарта» Гирасси на десять голов. Килиан вряд ли обгонит Харри в трёх последних турах Лиги 1, ведь уже объявил об уходе из ПСЖ , мыслями в «Реале». Пусть великолепный «Байер» – главная команда немецкого сезона, в гонке снайперов их центральный нападающий Бонифац, которому мешали травмы, не сумел навязать борьбу Кейну. Заслуженный успех Харри. Европейская «Золотая бутса» немножко заглушит боль от неудач в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Клубный трофей ждёт Харри впереди, ведь он доказал, что умеет адаптироваться.

Испания. Артём Довбик («Жирона») – 20 мячей в 33 матчах

Самая интересная гонка в топ-5. У нападающего сенсационной «Жироны» – впервые в истории завоевали право сыграть в Лиге чемпионов, раскрылся молодой форвард Довбик. Артём забил 20 мячей. Впервые после Шевченко, успешно игравшего за «Милан», украинский форвард добрался до крутой отметки в элитной лиге. Довбик в ударе, на днях выдал голевой пас пяткой себе за спину в стиле Гути, но у Артёма достойные конкуренты. Норвежец Сёрлот привык играть до конца, мастер голов на последних минутах отличился 19 раз за «Вильярреал». У атакующего хавбека «Реала» Беллингема 18 мячей. Но у Джуда впереди финал Лиги чемпионов, а «сливочные» уже чемпионы Испании. Англичанина будут беречь, поэтому Левандовски – у него 17 голов, Сёрлот и Довбик могут опередить хавбека в борьбе за трофей имени форварда Пичичи.

Франция. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ) – 26 голов в 28 матчах

Мбаппе впустую потратил время, оставшись в Париже. Чемпионат Франции не мог дать ему ничего нового для персонального развития. Допускаем, что без него команда станет более сбалансированной и сможет добиться большего без оглядки на левый фланг, где был Мбаппе. У Килиана 34 % голов ПСЖ в новом чемпионском сезоне, но иногда форвард работал на себя, а не на коллектив. Ляказетт из «Лиона» и Дэвид из «Лилля» не имеют шансов обогнать Мбаппе по голам. Интрига лишь в том, будет ли Килиан на поле в последних турах? Хотя «Реал» принял решение отложить оглашение о сделке с нападающим, все давно понимают – Килиан «сливочный». Отказался от 200 млн евро в год зарплаты в Саудовской Аравии. Отказался от всех приглашений в АПЛ , поскольку хочет после серии ошибок поступить верно.

Нидерланды. Вангелис Павлидис ( АЗ ) – 28 голов в 32 матчах

Здесь есть интрига, вслед за 25-летним греком опытный голландец Люк де Йонг. Его ПСВ досрочно завоевал чемпионство, а здоровяк, поигравший в Испании, накидал соперникам 27 голов. Немного отстал крутой мексиканец Хименес, Сантьяго из «Фейеноорда» забил 23 раза. Этого может хватить, чтобы тренер Арне Слот забрал подопечного в «Ливерпуль». В Нидерландах привычно слабая игра команд в защите, но этот факт не мешает похвалить Павлидиса. Вангелис рано оказался в Германии, воспитывался в школе «Бохума». Не закрепился во втором составе «Боруссии» Дортмунд, зато в Нидерландах нашёл себя. Павлидис точно заинтересовал клубы из топ-5 после этого сезона, как и Хименес.

Португалия. Виктор Дьёкереш («Спортинг») – 27 голов в 32 играх

Венгерский швед также отдал 10 голевых передач. Молодой тренер Аморим разозлил «Ливерпуль» переговорами с «Вест Хэмом», пришлось извиняться перед фанатами «Спортинга». «Львы» его простили, ведь снова стали чемпионами. Наставник круто подготовил к сезону Дьёкереша, который теперь подскочил в цене и будет в списках скаутов больших клубов. Виктору 25 лет, высокий, но техничный форвард. Разноплановый нападающий, который у правильного тренера откатится в результативности, но сохранит умение найти путь к чужим воротам. По уровню мастерства вряд ли сравним с Исаком из «Ньюкасла» — напарником по сборной, но Дьёкереш может вырасти в ближайшие годы.

Италия. Лаутаро Мартинес («Интер») – 24 гола в 32 матчах

Засыпая, Лаутаро время от времени точно думает об упущенной исторической возможности. «Интер» сильнее на дистанции чем «Атлетико» и «Боруссия» из Дортмунда. Миланцы упустили идеальный шанс сыграть во втором подряд финале Лиги чемпионов. Зато Лаутаро не упускал шансы в Серии А. «Интер» чемпион, у тренера Индзаги первый титул после смены профессии. Помогли голы чемпиона мира Мартинеса, который превратился в главного поставщика голов в Серии А. Влахович с 16 ударами второй, Осимхен забил всего 15 раз, а вот Лаутаро отличился 24 раза. Впечатляющий результат. Миланцам повезло, что семье аргентинца нравится город, готов остаться. «Интер», собранный великим директором Беппе Мароттой, продолжает оставаться сильной командой. А Мартинес рад, что после Лукаку ему помогает в атаке Тюрам, сын легенды заиграл в «Интере».

Англия. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 25 голов в 29 матчах