«Реалу» вручили кубок за победу в Ла Лиге

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вчера, 12:20

«Реал» получил кубок победителя Ла Лиги (это 36-й национальный трофей для «сливочных») на церемонии, состоявшейся на стадионе клуба. Капитану команды Начо Фернандесу трофей вручил президент Королевской испанской футбольной федерации Педро Роча. Позже футболисты «Реала» продемонстрируют кубок всем своим болельщикам.

