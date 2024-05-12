«Реалу» вручили кубок за победу в Ла Лиге

«Реал» получил кубок победителя Ла Лиги (это 36-й национальный трофей для «сливочных») на церемонии, состоявшейся на стадионе клуба. Капитану команды Начо Фернандесу трофей вручил президент Королевской испанской футбольной федерации Педро Роча. Позже футболисты «Реала» продемонстрируют кубок всем своим болельщикам.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу
Главная лига лиг это АПЛ,незаметно из за Пепа стал болельщиком Сити.Барса превратилась в МЮ,Милан,Спартак из за руководства и конца края не видно и каждый год много лет уже позорятся в ЛЧ а Хави не тренер,купили Роке за 40 млн и даже не беседует с ним,не тренер а 73о.
Главная лига лиг это АПЛ,незаметно из за Пепа стал болельщиком Сити.Барса превратилась в МЮ,Милан,Спартак из за руководства и конца края не видно и каждый год много лет уже позорятся в ЛЧ а Хави не тренер,купили Роке за 40 млн и даже не беседует с ним,не тренер а 73о.