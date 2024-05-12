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«Реалу» вручили кубок за победу в Ла Лиге

вчера, 12:20

«Реал» получил кубок победителя Ла Лиги (это 36-й национальный трофей для «сливочных») на церемонии, состоявшейся на стадионе клуба. Капитану команды Начо Фернандесу трофей вручил президент Королевской испанской футбольной федерации Педро Роча. Позже футболисты «Реала» продемонстрируют кубок всем своим болельщикам.
«Реалу» вручили кубок за победу в Ла Лиге «Реалу» вручили кубок за победу в Ла Лиге

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Predator94 (раскрыть)
вчера в 19:48
Такие маразматики.Он хороший футболист но хави не тренер.
Predator94
Predator94 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 18:04
Зачем его купили? За 500 млн? Ужас
sv_1969
sv_1969 ответ Indzaghi (раскрыть)
вчера в 16:59
Уважаемый если честно мне фиолетово! Я просто сказал свое мнение! Если Вы так думаете то это Ваше мнение!
Bbd Debe
Bbd Debe
вчера в 16:53
HALA MADRID !!!
Indzaghi
Indzaghi ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:27
У Жироны и МанСити один и тот же владелец . Денег у них достаточно . А что скамейка коротковата , так это вопрос к руководству клуба .
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:39
Режим однако
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 15:30
Перес пошил всем одинаковые костюмы.. Это и есть награда за чемпионство.. 😂
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:10
Кто богаче тот чемпион.Много лет не будет в Ла Лиге никакой конкуренции,так как Реал богат деньгами,деньги решает а Барсу погубили мошенники Бартомеу,Лапорта,имея финансуфую кризис работники больше всех получают зарплату среди всех футбольных клубов.В след сезоне будет так же как сейчас и интерес к Ла лиге пропадет.
Главная лига лиг это АПЛ,незаметно из за Пепа стал болельщиком Сити.Барса превратилась в МЮ,Милан,Спартак из за руководства и конца края не видно и каждый год много лет уже позорятся в ЛЧ а Хави не тренер,купили Роке за 40 млн и даже не беседует с ним,не тренер а 73о.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:06
Как то больно скромно - хоть бы пивка в Кубок налили..)
sv_1969
sv_1969 ответ Indzaghi (раскрыть)
вчера в 14:58
Ну да и денег меньше чем у Жироны! Не буду спорить! Всего хорошего
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:35
Другого исхода и не должно было быть .
Реал Галактикос !!!
Indzaghi
Indzaghi ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:09
У Реала тоже скамейка защитников не ахти , ведь в защиту ставили игроков полузащиты . И ничего , справились . Командный дух оказался сильнее всех .
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:03
Понятно дело что в виду финансов , Жирона не может иметь качественную длинную скамейку! Поэтому ожидаемо не выдержала темпа!
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:59
Очевидно Жирона не готова к такому соперничеству на протяжении всего чемпионата... А вот Барса, Атлеты.. Совсем не соперники оказались.
Но самое главное Жирона - чемпик!!))
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:57
В первом круге только думаю
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:34
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:32
    Борьбы не получилось в этом сезоне.
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