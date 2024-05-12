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В «Динамо» высказались о возможном переходе Тюкавина в европейский клуб

вчера, 13:35

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался на тему возможного перехода нападающего «бело-голубых» и сборной России Константина Тюкавина в европейский клуб.

Наша позиция такая: мы, естественно, не горим желанием отдавать своего форварда и футболиста, который привлекает аудиторию. Мы его не будем активно куда-то предлагать. Но случиться может всякое. У Кости есть определённые условия контракта, по которым он может уйти. Однако мы заинтересованы, чтобы он играл за нас и приносил как можно больше пользы.

Ранее сообщалось, что Тюкавин установил рекорд для игроков «Динамо» в XXI веке.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:02, ред.
Решение совета директоров прямо зависит от суммы отступных. "Определённые условия контракта", т.е. эта сумма и... Константин будет где -то ТАМ.
shur
shur ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:32
...вот когда будет постоянно играть так ,как вчерашние 90 минут +
но это врядли, слишком мало опыта,мастерства, физики... 21 год,
всё ещё впереди...!
Интерес
Интерес
вчера в 17:11
КАк только кто-то чуть двигаться начинает,сразу хор голосов :"Продать!".
ПатриотизЬм...
Борисыч1
Борисыч1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:43
Ну да, а то у ВТБ деньги кончаются.
альсато
альсато
вчера в 15:03
в Европе затеряться (как футболист)-как два пальца об асфальт))))
alexamit
alexamit
вчера в 13:53
Ни в коем случае!Играть просто не дадут.
lotsman
lotsman
вчера в 13:47
Только вот европейские клубы не знают об этих высказываниях и в очередь, почему то, не становятся.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:40
И хочется, и колется. Но за хорошие деньги продадут...
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