В «Динамо» высказались о возможном переходе Тюкавина в европейский клуб

Председатель совета директоров «Динамо» высказался на тему возможного перехода нападающего «бело-голубых» и сборной России в европейский клуб.

Наша позиция такая: мы, естественно, не горим желанием отдавать своего форварда и футболиста, который привлекает аудиторию. Мы его не будем активно куда-то предлагать. Но случиться может всякое. У Кости есть определённые условия контракта, по которым он может уйти. Однако мы заинтересованы, чтобы он играл за нас и приносил как можно больше пользы.