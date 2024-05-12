В «Динамо» высказались о возможном переходе Тюкавина в европейский клуб

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался на тему возможного перехода нападающего «бело-голубых» и сборной России Константина Тюкавина в европейский клуб.
Наша позиция такая: мы, естественно, не горим желанием отдавать своего форварда и футболиста, который привлекает аудиторию. Мы его не будем активно куда-то предлагать. Но случиться может всякое. У Кости есть определённые условия контракта, по которым он может уйти. Однако мы заинтересованы, чтобы он играл за нас и приносил как можно больше пользы.
Ранее сообщалось, что Тюкавин установил рекорд для игроков «Динамо» в XXI веке.
но это врядли, слишком мало опыта,мастерства, физики... 21 год,
всё ещё впереди...!
но это врядли, слишком мало опыта,мастерства, физики... 21 год,
всё ещё впереди...!
ПатриотизЬм...
ПатриотизЬм...