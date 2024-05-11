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«Боруссия» ломает голову, оставлять ли тренера. За – финал Лиги чемпионов, против – место в Бундеслиге

вчера, 10:01
Терзич

Терзич – неоднозначный кандидат.

По окончании сезона дортмундцам предстоит много работы. Трансферы, попытки отбиться от «Баварии» и других назойливых покупателей, прощание с легендой Марко Ройсом. И нужно решить тренерский вопрос. Кажется, у финалиста Лиги чемпионов вообще не должно быть сомнений в тренере. Но «чёрно-жёлтые» пока не решили, стоит ли продлевать контракт с Эдином Терзичем.

Как и год назад, провалили первую часть сезона

«Шмели» были очень плохи вплоть до паузы в текущем чемпионате. Команда стартовала с восьми туров без поражений и шла в четвёрке, но затем потеряла очки с «Айнтрахтом», потерпела разгромное поражение от «Баварии» 0:4 – и на отрезке с 9-го по 16-й тур победила лишь раз.

В отпуск дортмундцы уходили, занимая 5-е место в турнирной таблице. До «Лейпцига» — отставание в 6 баллов, 7 очков формы было у новичка топ-3 – «Штутгарта». И где-то в стратосфере «Бавария» гонялась с «Байером».

Такой график привычен для «Боруссии» при Терзиче – таким же был его первый сезон в качестве главного тренера клуба (сезон-22/23). Осенний отрезок провалили даже сильнее – и по итогам 15 туров шли за пределами топ-5. Отставание от «Баварии» составляло 9 очков.

Команда прибавляет весной, но нестабильность – главная проблема

Надо быть объективными – нельзя не отметить, что у Терзича есть пара смягчающих факторов. В обоих случаях тренеру приходилось работать с сильно ограниченным набором игроков, поскольку лидеров скосили травмы. В период с августа по декабрь в лазарете оказывались Никлас Зюле, Юлиан Риерсон, Эмре Джан, Феликс Нмеча, Марсель Забитцер, Карим Адейеми. Все они – игроки стартовой обоймы. То же самое – в прошлом сезоне.

И за ужасной осенью следовало феерическое продолжение сезона. Годом ранее «чёрно-жёлтые» включились в чемпионскую гонку и даже подходили лидером чемпионата к заключительному туру (сыграли вничью с «Майнцем», упустили титул). В 2024 году дортмундцы шли по похожему графику – 1 поражение в 11 матчах позволило вернуться в борьбу за медали. Правда, потом – поражение в ключевом поединке со «Штутгартом», упущенная победа над «Байером» и 1:4 от «Лейпцига». Тут «шмели» виноваты уже сами.

Становится понятно, почему в отношении Терзича есть сомнения. При нём добились впечатляющих показателей – едва не взяли титул и не прервали гегемонию «Баварии», теперь будут играть в финале ЛЧ. При этом обратная сторона медали слишком пугает – команда абсолютно нестабильна. После провала осенью нет гарантий, что снова получится преобразиться к весне. И об этом говорится не в первый раз.

Эдина хотели перевести на пост спортивного директора

Немецкий менеджер давно в системе клуба. С 2018 года он работал ассистентом тренера, с 2021-го по 2022 год занимал пост технического директора. Структура «Боруссии» ему отлично знакомо – а такими кадрами не разбрасываются.

Пик сомнений в его перспективах пришёлся на декабрь. Отмечалось, что специалиста полностью поддерживал генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке, но со спортивным директором Себастьяном Келем Терзич не всегда находил взаимопонимание, что дополнительно осложняло ситуацию.

Ватцке не хотел терять Эдина, поэтому летом функционер готов был сделать специалиста спортивным директором. Таким шагом Ханс-Йоахим хотел сохранить расположение болельщиков (они поддерживают Терзича) и придать импульс команде, которая боролась с застоем.

Надо ждать финала и смотреть на кандидатов

После очередной просадки – уже в феврале (1 победа в 5 матчах во всех турнирах) – зашла речь о том, что поддержка Ватцке ослабевает. Тогда клуб только стартовал в плей-офф ЛЧ – и у Терзича не было весомых контраргументов. Мерить успех наставника собирались по попаданию в следующий розыгрыш главного еврокубка. Сейчас этот вопрос решён – в Бундеслиге теперь разыгрывают больше путёвок. Но «чёрно-жёлтые» остаются нестабильными, проиграли конкуренцию «Штутгарту» и «Лейпцигу». Это подливает масла в огонь.

Сейчас решение принимать бессмысленно. Прежде всего нужно дождаться итогов Лиги чемпионов. В отдельно взятом матче «Боруссия» может зацепиться за «Реал» — и тогда болельщики Терзича точно не отпустят. На непопулярное решение в клубе не пойдут.

Плюс нужно понимать, кто среди кандидатов. Одно дело, если дортмундцы попытаются вернуть Клоппа и сделать красивую историю воссоединения. Или найдут другого опытного специалиста. Но если боссы выберут «тёмную лошадку» без огромного опыта и внушительного резюме, то в рокировке нет смысла.

Терзич заслужил награду за два громких сезона

Тем более Терзич заслужил остаться в команде, если так подумать. Нестабильность, повторяющаяся череда травм – очевидные недостатки. Но немецкий менеджер компенсирует это достижениями. За те два года, что Терзич возглавляет команду, дортмундцы едва не отобрали чемпионство у мюнхенцев и дошли до финала Лиги чемпионов (могут и выиграть). Кто-то за последние годы добивался с «Боруссией» таких результатов? Возможно, это эффект еврокубковой феерии – но хочется, чтобы Эдин остался (не зря же его включили в список лучших).

Руководство пока думает. Действующий контракт – до лета 2025 года. В клубе впечатлены самоотдачей тренера, его грамотным подходом во внутренней иерархии, тактическим прогрессом. Но при громкой еврокубковой кампании боссов смущает ситуация в Бундеслиге. Пока планируется, Терзич проведёт с командой предсезонку – а к переговорам приступят уже с началом следующего сезона.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Флибустьер Джонии (раскрыть)
сегодня в 09:31, ред.
А смысл за эти два матча могут вылететь ключевые игроки из-за травм. А у Ройса и Хуммельса матч жизни в финале ЛЧ. Они понимают что могут не повторить такой успех в ЛЧ, поэтому Терзич не придаёт значение матчам в Бундеслиге. Потому что некоторых игроков разберут, а Ройс уже уйдёт после этого сезона, Санчо могут отозвать. В этом есть свой смысл. У Терзича не два сильных состава.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:25, ред.
А разве другие команды не теряют очки? МЮ, Челси, Ньюкасл, Барселона, Атлетико? Это свойственно любой команде. Ливерпуль тоже терял очки с Эвертоном и Кристал Пэлас и тем самым Ливерпуль потерял шансы на чемпионство в АПЛ и после этого Клопп не сможет возглавить топ клуб?
Посмотрите на Ньюкасл стоимостью состава в 637 млн, Челси стоимостью состава 928 млн, МЮ стоимостью состава 1,4 млрд. А ведь у Боруссии Д стоимость состава оценивается в 463 млн и они в финале ЛЧ.
Но при этом Ливерпуль должен тренировать Слот, Ньюкасл Хау, МЮ Тен Хаг. Неужели Терзич не заслуживает шанса возглавить топ клуб? Если нет, то Мир сошёл с ума. А чтобы не сходить с ума, нужно давать шансы другим, тем более кто их заслуживает. Так будет справедливо и правильно с профессиональной и человеческой стороны.
А все невзгоды нужно забыть.
Ливерпуль тоже был 5-м в АПЛ при Клоппе в прошлом сезоне, в этом сезоне 3-й в АПЛ. А ведь у Клоппа Ливерпуль стоимость состава которого оценивается в 921 млн.
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 07:41
Такая паршивая Боруссия недостойна быть в 4 Бундеслиге, проиграть вчистую аутсайдеру когда ты ведешь борьбу за попадание еврокубки просто непростительно
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:24
Боруссия дома
Хайденхайм (2-2)
Бавария (0-4)
Лейпциг (2-3)
Майнц (1-1)
Хофф (2-3)
Штутгарт (0-1)
ладно, с Баварии другой уровень. а остальные?! даже с таким составом их надо побеждать)))
а теперь потери в гостевых матчах
Бохум (1-1)
Айнтрахт (3-3)
Штутгарт (2-1)
Аугсбург (1-1)
Хайденхайм (0-0)
Вольфсбург (1-1)
Лейпциг (4-1)
Майнц (3-0)
плюс две ничей с Байером.
Боруссия по силу было побеждать дважды Хайденхайма,
хотя бы один раз переиграть Майнц (!!!),
не проиграть дома Хоффу,
и постараться зацепиться хотя бы за 1 балл в матчах с Лейпцигом.
и вполне могли победит и Аугсбурга и Вольфсбурга.
а они 10 и 12 команды Бундеслиги.
как минимум 16-19 очков недобора.
если боссы БД уволят Терзича, вот увидишь, ни один клуб в Европы и Германии его не наймут на должность гл.тр. команды.
имею ввиду топ-5 европ.чемпионатов.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
Онана - финалист ЛЧ
Варан - победитель ЛЧ
Каземиро - победитель ЛЧ
Маунт - победитель ЛЧ
Антони - игрок купленный за 100 млн
Шоу - игрок сборной Англии
Рэшфорд - игрок сборной Англии
Хейлунд - игрок сборной Дании
Фернандеш - игрок сборной Португалии

Где теперь эти ребята? )
Да у всех есть свои топовые игроки.
Вопрос только в том кто их тренирует
Нельзя требовать от Терзича невозможного

У Боруссии Д некоторые игроки доигрывают (Ройс, Хуммельс), но на пике они были топами. Могут выложиться в финале ЛЧ.
Брандт монотонный игрок, Ройс топище на его позиции, но Ройс доигрывает.
Кобель один из лучших. У Нойера были более сложные сейвы в матче с Реалом, а с Реалом Кобель должен сыграть идеально.
Эмре доигрывает и также может выложиться в финале ЛЧ.
Санчо хоть арендован, но Терзич быстро его адаптировал.
Забитцер пытается реабилитироваться после МЮ.
В остальном согласен, есть хорошие игроки. Но есть позиции на которых играют игроки которых отправили из команд АПЛ в Боруссию Д как отработанный материал, а Терзич сделал из них команду.
AleS
AleS
вчера в 22:07
Терзич давай досвидания.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:51
один из лучших киперов Бундеслиги - Кобель (вр.сб.Швейцарии)
Кобель это лучшие сейвы Б1.
совершенный навык пас в касание, боевой дух, с которым он ловит кураж.
как в 2 матчах с ПСЖ. или с Атлетико. Терзич здесь не при деле.
зщк - Зюле Никлас (игрок сб.Германии)
Хуммельс и Шлоттербек одни из лучших!
Матсен - зщк сб.Нидерланды.
норвежец Райерсон Джулиан, крепкий опытный защитник.
есть алжирец, тоже сборник.
полузащите - Брандт Юлиан, топ-звезда Германии.
Джан Эмре. Забитцер. Нмеча. Марко Ройс!!!
нападении.
Адейеми.
голландец Мален!!!
Мукоко
Санчо из МЮ
Фюллькруг, один из лучших бомбардиров.
плюс юный англичанин БГД )
состав поверь, друг, не хуже Байера и Лейпцига, и уж точно сильней Штутгарта.
командная игра при Терзиче тотальный ужас.
он тренер молодежной команды дортмундской Боруссии.
вот его уровень.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ 45nhtcttzh8e (раскрыть)
вчера в 21:43
Как понять везение? Неужели до финала ЛЧ Боруссии Д так сильно везло?
Хайнкес тоже проиграл чемпионскую гонку с Баварией Боруссии Д, а в следующем сезоне сделал требл. Хайнкес тоже физрук? Я не говорю что Терзич может сделать тоже самое, но перепады бывают и у топ тренеров. Как Терзич может быть физруком, если он мог выиграть Бундеслигу. Ведь мог выиграть Бундеслигу и не болтался за попадание в ЛЕ.
Palex
Palex ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:42
И?
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:33, ред.
Говорю Вам у Боруссии Д несильный состав, одиночные игры они могут вытащить. Но при желании у Терзича сильный футбол. Это сложно объяснить. Пеп тоже брал АПЛ, но не мог выйти в финал ЛЧ 4 сезона или было что Ливерпуль и Тоттенхэм выходили в финал ЛЧ, но были 4-ми в АПЛ.
45nhtcttzh8e
45nhtcttzh8e
вчера в 21:15
выход в финал лч не более чем везение и удачное стечение обстоятельств. а статус Терзича как унылого физрука доказывает бездарно упущенное чемпионство год назад и текущее положение в таблице Бундеслиги с учетом того, что по составу команда не уступает Байеру
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:56
Терзич должен был переиграть Майнц и взять чемп.титул,
прямо сейчас Дортмунд снова на краю пропасти. 3-0.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Palex (раскрыть)
вчера в 19:54
к 25 мин Майнц ведет 3-0.
Терзич горит.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 13:26, ред.
И все таки Боруссия Д выиграла у Ньюкасла и вышла с 1 места, у Хау который потратил кучу денег на состав. Он как минимум лучше того же Хау. И поэтому не могу понять, почему Хау должен тренировать тот же Ньюкасл, а Терзич не заслуживает тренировать топ клуб или клуб с большим бюджетом. Терзича мог бы взять Ливерпуль, но скаузеры поспешили и взяли Слота.
Терзич прошёл Атлетико и ПСЖ, я не могу понять, где у него были слабые соперники. Да ПСЖ далеко по составу не тот что раньше, но и у Боруссии Д не играет Мбаппе, хотя есть несколько хороших игроков.
В сезоне 2020-2021 Боруссия Д при Терзиче прошла Севилью (действующего чемпиона ЛЕ), а ведь Севилья прошла МЮ и выиграла у Интера в ЛЕ.
В 1/4 ЛЧ МС тоже не без труда прошёл Боруссию Д, со спорными пеналями в пользу МС. МС было даже сложнее со шмелями, чем с ПСЖ в 1/2 ЛЧ.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:11, ред.
У Боруссии Д сейчас не такой сильный состав какой был у Клоппа, когда шмели сыграли с Баварией в финале ЛЧ. Именно поэтому нужно считать Терзича хорошим тренером, потому что Терзич выжимает максимум из этого состава и 5 место тому подтверждение в Бундеслиге. При ограниченных ресурсах Терзич показал отличную игру с Атлетико, а пробить Облака достаточно сложно и шмели переломили игру в свою пользу. Вспоминая игру Атлетико с Ливерпулем, такой импровизации у скаузеров не было с Атлетико, у шмелей она была. И все это с меньшим бюджетом, чем у Ливерпуля, с арендованным Санчо, где Терзич прошёл Атлетико. Терзич делает, в отличии например от Тен Хага который живёт в другом измерении и поэтому Терзич заслуживает тренировать топ клуб.
Palex
Palex ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 12:25
Кто и когда, успел переоценить Трезича? Даже в статье пишется, что в нем все ещё сомневаются. И потом, обыграны ПСЖ и Атлетико, клубы, которые всегда притендуют на любые титулы. Они были в плохой форме? Кто сказал? Облак ошибался? Нойер тоже ошибся в самый неподходящий момент. Именно из ошибок, плохой или хорошей формы и состоит футбол. Дортмунд в финале, все остальное лирика и разговоры в пользу бедных
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 12:06
Не знаю насчёт Терзича, имхо он один из переоцененных тренеров. В этом сезоне "Боруссия" плоха как никогда, да, есть проход в финал ЛЧ, но с огромным везением, и с совершенно хромым АТМ, на котором "Кадис" вторую победу в сезоне одерживает, и с ПСЖ, который сам Мбаппе замариновал на лавке из мести весной, проскочили, не будучи сильнее не в одном споре.

Да, в отдельно взятом матче можно и РМ обыграть, но я очень сомневаюсь, потому что предыдущим их условием проходов было что их соперники постоянно ошибаются (во втором матче Облак 3 из 4 мог брать, но он на донышке давно) и одновременно что они сыграют идеально.

То есть им нужно, чтобы РМ наошибался, а они сыграли идеально в финале. Обычно у них бывает наоборот - как у них возникает возможность что-то выиграть, то ноги отказывают)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 11:15
при Терзиче Боруссия скатится вниз.
раньше команда ниже 2 места не падала.
сейчас это 5 команда Бундеслиги.
вылет из Кубка с той оперы. при Терзиче нет стабильности.
Боруссия сильно добавила в игре, когда помощином Терзича стал бывший игрок Боруссии и Реала Нури Шахин.
финал ЛЧ это нечто, если клуб проиграет. мало кто помнит финалистов.
помнят победителей. они пишут историю. или переписывают историю))
а Боруссия должна быть сильной в внутренном первенстве.
или 1 или 2 место - но не ниже.
сейчас у нас появились новая секта "Такой Байер никому не проигрывает" ))
это неизвестно еще.
но у Боруссии должен быть сильный тренер, а Терзич недотягивает.
да, хороший спец, но несильный тренер.
Хави Алонсо и Хёнесс Штутгарта покруче.
меня приводит в ужас перспектива наблюдать такую игру БД при Терзича еще один сезон.
надеюсь, что боссы Боруссии в долгосрочно смотрят и оценивают игру клуба не только по сетке ЛЧ (будем откровенны, Дортмунду повезло заскочить в финал, спасибо штангам и перекладинам и лично Мбаппе что был вхолостую), но и по чемпионату, динамике в нем.
А там не просто 5 место, но и футбол паршивый на фоне прогресса
Штутгарта, Байера и Лейпцига.
шмели пропустили всего лишь 40 мячей только благодаря вратарю Кобелю. хорошая русская пословица = цыплят по осени считают.
вот это про перспективы Терзича в Дортмунде.
цыплята неважно выглядит, значит, Терзича надо уволит
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:00
Тухелю нужно взять отпуск как и Клоппу, потому что в топ клубах результаты не улучшились у них. В Боруссии Д будет куда сложнее и сейчас они не смогут сделать такой результат который сделал Терзич. Терзич ставит хороший футбол и этот футбол приносит результаты. Терзича могут забрать в топ клуб, только по этой причине Боруссии Д нужно искать другого тренера. Ведь сейчас есть несколько топ клубов которые думают о смене тренера.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:52
нет.
Терзича поблагодарит за финал ЛЧ и уволит.
а боссам Дортмунда договорится с Тухелем.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:04
От добра добра не ищут!
Конечно Терзич должен поработать еще в БД!
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