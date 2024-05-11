«Боруссия» ломает голову, оставлять ли тренера. За – финал Лиги чемпионов, против – место в Бундеслиге

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вчера, 10:01

Терзич – неоднозначный кандидат.

По окончании сезона дортмундцам предстоит много работы. Трансферы, попытки отбиться от «Баварии» и других назойливых покупателей, прощание с легендой Марко Ройсом. И нужно решить тренерский вопрос. Кажется, у финалиста Лиги чемпионов вообще не должно быть сомнений в тренере. Но «чёрно-жёлтые» пока не решили, стоит ли продлевать контракт с Эдином Терзичем.

Как и год назад, провалили первую часть сезона

«Шмели» были очень плохи вплоть до паузы в текущем чемпионате. Команда стартовала с восьми туров без поражений и шла в четвёрке, но затем потеряла очки с «Айнтрахтом», потерпела разгромное поражение от «Баварии» 0:4 – и на отрезке с 9-го по 16-й тур победила лишь раз.

В отпуск дортмундцы уходили, занимая 5-е место в турнирной таблице. До «Лейпцига» — отставание в 6 баллов, 7 очков формы было у новичка топ-3 – «Штутгарта». И где-то в стратосфере «Бавария» гонялась с «Байером».

Такой график привычен для «Боруссии» при Терзиче – таким же был его первый сезон в качестве главного тренера клуба (сезон-22/23). Осенний отрезок провалили даже сильнее – и по итогам 15 туров шли за пределами топ-5. Отставание от «Баварии» составляло 9 очков.

Команда прибавляет весной, но нестабильность – главная проблема

Надо быть объективными – нельзя не отметить, что у Терзича есть пара смягчающих факторов. В обоих случаях тренеру приходилось работать с сильно ограниченным набором игроков, поскольку лидеров скосили травмы. В период с августа по декабрь в лазарете оказывались Никлас Зюле, Юлиан Риерсон, Эмре Джан, Феликс Нмеча, Марсель Забитцер, Карим Адейеми. Все они – игроки стартовой обоймы. То же самое – в прошлом сезоне.

И за ужасной осенью следовало феерическое продолжение сезона. Годом ранее «чёрно-жёлтые» включились в чемпионскую гонку и даже подходили лидером чемпионата к заключительному туру (сыграли вничью с «Майнцем», упустили титул). В 2024 году дортмундцы шли по похожему графику – 1 поражение в 11 матчах позволило вернуться в борьбу за медали. Правда, потом – поражение в ключевом поединке со «Штутгартом», упущенная победа над «Байером» и 1:4 от «Лейпцига». Тут «шмели» виноваты уже сами.

Становится понятно, почему в отношении Терзича есть сомнения. При нём добились впечатляющих показателей – едва не взяли титул и не прервали гегемонию «Баварии», теперь будут играть в финале ЛЧ . При этом обратная сторона медали слишком пугает – команда абсолютно нестабильна. После провала осенью нет гарантий, что снова получится преобразиться к весне. И об этом говорится не в первый раз.

Эдина хотели перевести на пост спортивного директора

Немецкий менеджер давно в системе клуба. С 2018 года он работал ассистентом тренера, с 2021-го по 2022 год занимал пост технического директора. Структура «Боруссии» ему отлично знакомо – а такими кадрами не разбрасываются.

Пик сомнений в его перспективах пришёлся на декабрь. Отмечалось, что специалиста полностью поддерживал генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке, но со спортивным директором Себастьяном Келем Терзич не всегда находил взаимопонимание, что дополнительно осложняло ситуацию.

Ватцке не хотел терять Эдина, поэтому летом функционер готов был сделать специалиста спортивным директором. Таким шагом Ханс-Йоахим хотел сохранить расположение болельщиков (они поддерживают Терзича) и придать импульс команде, которая боролась с застоем.

Надо ждать финала и смотреть на кандидатов

После очередной просадки – уже в феврале (1 победа в 5 матчах во всех турнирах) – зашла речь о том, что поддержка Ватцке ослабевает. Тогда клуб только стартовал в плей-офф ЛЧ – и у Терзича не было весомых контраргументов. Мерить успех наставника собирались по попаданию в следующий розыгрыш главного еврокубка. Сейчас этот вопрос решён – в Бундеслиге теперь разыгрывают больше путёвок. Но «чёрно-жёлтые» остаются нестабильными, проиграли конкуренцию «Штутгарту» и «Лейпцигу». Это подливает масла в огонь.

Сейчас решение принимать бессмысленно. Прежде всего нужно дождаться итогов Лиги чемпионов. В отдельно взятом матче «Боруссия» может зацепиться за «Реал» — и тогда болельщики Терзича точно не отпустят. На непопулярное решение в клубе не пойдут.

Плюс нужно понимать, кто среди кандидатов. Одно дело, если дортмундцы попытаются вернуть Клоппа и сделать красивую историю воссоединения. Или найдут другого опытного специалиста. Но если боссы выберут «тёмную лошадку» без огромного опыта и внушительного резюме, то в рокировке нет смысла.

Терзич заслужил награду за два громких сезона

Тем более Терзич заслужил остаться в команде, если так подумать. Нестабильность, повторяющаяся череда травм – очевидные недостатки. Но немецкий менеджер компенсирует это достижениями. За те два года, что Терзич возглавляет команду, дортмундцы едва не отобрали чемпионство у мюнхенцев и дошли до финала Лиги чемпионов (могут и выиграть). Кто-то за последние годы добивался с «Боруссией» таких результатов? Возможно, это эффект еврокубковой феерии – но хочется, чтобы Эдин остался (не зря же его включили в список лучших).

Руководство пока думает. Действующий контракт – до лета 2025 года. В клубе впечатлены самоотдачей тренера, его грамотным подходом во внутренней иерархии, тактическим прогрессом. Но при громкой еврокубковой кампании боссов смущает ситуация в Бундеслиге. Пока планируется, Терзич проведёт с командой предсезонку – а к переговорам приступят уже с началом следующего сезона.