Левандовски останется в «Барселоне»

Агент нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского Пини Захави прокомментировал слухи об уходе поляка из каталонского клуба:
Это ерунда, фейковые новости. Левандовски на все 100% останется в «Барселоне» на следующий сезон.
Агент нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского Пини Захави прокомментировал слухи об уходе поляка из каталонского клуба:
Это ерунда, фейковые новости. Левандовски на все 100% останется в «Барселоне» на следующий сезон.
же букву "Месси" воскликнул :" Ну господа это же Баласт...!!!" ...и будет абсолютно прав!!!
же букву "Месси" воскликнул :" Ну господа это же Баласт...!!!" ...и будет абсолютно прав!!!
такой контракт Барса сама предложила.
и это 36 летнему!!!
такой контракт Барса сама предложила.
и это 36 летнему!!!