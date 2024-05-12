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Левандовски останется в «Барселоне»

вчера, 13:13

Агент нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского Пини Захави прокомментировал слухи об уходе поляка из каталонского клуба:

Это ерунда, фейковые новости. Левандовски на все 100% останется в «Барселоне» на следующий сезон.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:19
Левандовски - лидер команды, хорошо, что он остается. Думаю, что пару сезонов еще отыграет за Барсу, а потом можно и на заработки в Аравию.
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 17:40
...так вот он и не бегает в приличном клубе, а должен, всё не молодой,отбегался!!!
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:39
...на самом деле, печальная история про Игрока, который блестал в одном из лучших клубов Европы!!! Скажи раньше,не поверил бы!
shur
shur
вчера в 17:36
...сейчас бы наш поклонник клуба на букву "Мсити" и игрока на эту
же букву "Месси" воскликнул :" Ну господа это же Баласт...!!!" ...и будет абсолютно прав!!!
j94nk8g3hpsy
j94nk8g3hpsy
вчера в 16:13
У Барселоны выбора нет, кучу денег на него потратили.
Indzaghi
Indzaghi ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:41
Тем более пришло понимание от него избавится . Раз в Барсе идут разговоры про экономию .
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Indzaghi (раскрыть)
вчера в 13:58
Левандовски в следующем сезоне заработает 32 млн евро.
такой контракт Барса сама предложила.
и это 36 летнему!!!
Indzaghi
Indzaghi ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:34
Он как нап не устраивает руководство клуба . Просто так разговоры про уход поляка не возникнут . В Барселоне этим летом ждут большие перемены .
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:28
Ну а куда он пойдет в свои годы.... если только к Саудитам на заработки.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:22
Чего бегать то, приличный клуб...
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